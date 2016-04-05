Оккупанты принесли на двоих за два месяца – 40 000 рублей.
В Херсоне пара местных жителей получила 40 тысяч рублей "пенсии" от российских оккупантов, обменяла их на гривны и перевела полученную сумму на нужды Вооруженных сил Украины.
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Додано: Сер 17 сер, 2022 08:02
Оккупанты принесли на двоих за два месяца – 40 000 рублей.
В Херсоне пара местных жителей получила 40 тысяч рублей "пенсии" от российских оккупантов, обменяла их на гривны и перевела полученную сумму на нужды Вооруженных сил Украины.
Додано: Сер 17 сер, 2022 09:23
а вот все эти обсуждения Швейцарий, Канад и прочих государств это что? Не толстый разве намек на то что бы Украина не выбрыкивалась и сделала русский второй государственным?
После того как началась полномасштабная война прямо уже не пишут но намекают постоянно.
Додано: Сер 17 сер, 2022 09:26
так в этом главная проблема - наполняться сайт должен на украинском. а уже переводится на русский. потому что видел не один сайт на котором от украинского начинают глаза вытекать. потому что просто переводят гуглом и думают что управились.
Додано: Сер 17 сер, 2022 09:27
Кремінь-жінка
Цікава версія з 35 хвл. до 40-ї.
Стосовно "домовленості" та її ціни.
Таку ж думку я наголошував тут вже декілька разів.
Але з іншим акцентом -- якщо б Зе не вдалося домовитися на мир (розведення військ і т.д.), то пу не чекав би отого продовження реалізації ракетної програми, а зробив би повномасштабне вторгнення раніше.
Більше того --- можливо з боку Зе влади обіцяно було ще щось важливе і не виконано. Тому й відбувся напад.
Порошенко вдалося виграти час обіцянками Минських в 5 років, Зе протягнув ще 2 роки.
Сам же напад агресора був неминучий за умов незгоди з його вимогами.
Біснуватого навіть погрози США та Ко не втримали від повномасштабної агресії, а не те що краще чи не краще підготував оборону будь-який наш президент.
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