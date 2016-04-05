mephala написав: мне важно что бы не лезли со своей русификацией к украинцам. все вот эти вопли по поводу дайте второй государственный, а мне в кино нет возможности сходить, а меня в кафе (на кассе) заставляют обслуживать клиентов на украинском которого я не знаю и подобная хрень и есть попытка продолжить русификацию. типа я не хочу учить украинский значит вы обязаны прогнуться и выучить русский.
Это вообще к чему было? Здесь, в форуме, никто подобных идей не отстаивает.
а вот все эти обсуждения Швейцарий, Канад и прочих государств это что? Не толстый разве намек на то что бы Украина не выбрыкивалась и сделала русский второй государственным? После того как началась полномасштабная война прямо уже не пишут но намекают постоянно.
beee написав:Якого чорта всі продовжують переключати на російську, хоча більше всіх нили, зробіть українською?
Сайт може "читати" обрані регіональні параметри пристрою і це може бути одним із факторів.
Інший — звичка + якість перекладу може ще впливати.
mephala написав:ИМХО постепенно количество переключений будет падать.
Согласен с этим. Стоит проявить терпение и развивать украиноязычную версию сайта. От русскоязычной можно постепенно отказываться.
так в этом главная проблема - наполняться сайт должен на украинском. а уже переводится на русский. потому что видел не один сайт на котором от украинского начинают глаза вытекать. потому что просто переводят гуглом и думают что управились.
Таку ж думку я наголошував тут вже декілька разів. Але з іншим акцентом -- якщо б Зе не вдалося домовитися на мир (розведення військ і т.д.), то пу не чекав би отого продовження реалізації ракетної програми, а зробив би повномасштабне вторгнення раніше.
Більше того --- можливо з боку Зе влади обіцяно було ще щось важливе і не виконано. Тому й відбувся напад.
Порошенко вдалося виграти час обіцянками Минських в 5 років, Зе протягнув ще 2 роки. Сам же напад агресора був неминучий за умов незгоди з його вимогами.
Біснуватого навіть погрози США та Ко не втримали від повномасштабної агресії, а не те що краще чи не краще підготував оборону будь-який наш президент.
andrijk777 написав: *був тут такий ZРадіо(по моєму з Харкова), який мені прямо говорив що рос. мова дає переваги в Україні(зокрема в бізнесі) і її потрібно вчити.
Тут, как бы, нет предмета для спора. С точки зрения бизнеса, аудитория 300 млн человек всегда лучше, чем 50 млн человек.
Там не в такому контексті йшла мова. Зрозуміло, що краще щось знати, ніж не знати. Він говорив що російська фактично маст-хев, тобто обов'язкова для бізнесу. Це був десь 2015 рік, і він був сильно проросійським(але позиціонував себе 100% українцем). Зараз таких тут немає.
mephala написав: мне важно что бы не лезли со своей русификацией к украинцам. все вот эти вопли по поводу дайте второй государственный, а мне в кино нет возможности сходить, а меня в кафе (на кассе) заставляют обслуживать клиентов на украинском которого я не знаю и подобная хрень и есть попытка продолжить русификацию. типа я не хочу учить украинский значит вы обязаны прогнуться и выучить русский.
Это вообще к чему было? Здесь, в форуме, никто подобных идей не отстаивает.
а вот все эти обсуждения Швейцарий, Канад и прочих государств это что? Не толстый разве намек на то что бы Украина не выбрыкивалась и сделала русский второй государственным?
Таку ж думку я наголошував тут вже декілька разів. Але з іншим акцентом -- якщо б Зе не вдалося домовитися на мир (розведення військ і т.д.), то пу не чекав би отого продовження реалізації ракетної програми, а зробив би повномасштабне вторгнення раніше.
Більше того --- можливо з боку Зе влади обіцяно було ще щось важливе і не виконано. Тому й відбувся напад.
Порошенко вдалося виграти час обіцянками Минських в 5 років, Зе протягнув ще 2 роки. Сам же напад агресора був неминучий за умов незгоди з його вимогами.
Біснуватого навіть погрози США та Ко не втримали від повномасштабної агресії, а не те що краще чи не краще підготував оборону будь-який наш президент.
Про Нлави та Джавеліни 38 хвл.
Стосовно домовленостей це тільки її думка. Знає вона про це стільки ж, скільки Ви, я чи будь-який форумчанин. Про Джавеліни, на жаль, не чути кінець її міркувань.
andrijk777 написав:Там не в такому контексті йшла мова. Зрозуміло, що краще щось знати, ніж не знати. Він говорив що російська фактично маст-хев, тобто обов'язкова для бізнесу. Це був десь 2015 рік
Ну так в 2015 это было верно (да и сейчас не сильно изменилось, хотя подвижки есть)
Так в цьому і суть!!! Він(ми) прогнозували на майбутнє. Він - що буде розвиватись російська, а я - що українська. Він виявився абсолютно не правий, я правий навіть більше ніж 100% , тому що війна сильно пришвидшить цей процес (а повноцінну війну тоді ніхто навіть не припускав).