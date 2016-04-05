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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2054205520562057>
Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 08:02

Оккупанты принесли на двоих за два месяца – 40 000 рублей.

В Херсоне пара местных жителей получила 40 тысяч рублей "пенсии" от российских оккупантов, обменяла их на гривны и перевела полученную сумму на нужды Вооруженных сил Украины.
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 09:23

  juristkostya написав:
  mephala написав: мне важно что бы не лезли со своей русификацией к украинцам.
все вот эти вопли по поводу дайте второй государственный, а мне в кино нет возможности сходить, а меня в кафе (на кассе) заставляют обслуживать клиентов на украинском которого я не знаю и подобная хрень и есть попытка продолжить русификацию. типа я не хочу учить украинский значит вы обязаны прогнуться и выучить русский.

Это вообще к чему было?
Здесь, в форуме, никто подобных идей не отстаивает.


а вот все эти обсуждения Швейцарий, Канад и прочих государств это что? Не толстый разве намек на то что бы Украина не выбрыкивалась и сделала русский второй государственным?
После того как началась полномасштабная война прямо уже не пишут но намекают постоянно.
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 09:26

  Howl написав:
  beee написав:Якого чорта всі продовжують переключати на російську, хоча більше всіх нили, зробіть українською?
Сайт може "читати" обрані регіональні параметри пристрою і це може бути одним із факторів.

Інший — звичка + якість перекладу може ще впливати.

  mephala написав:ИМХО постепенно количество переключений будет падать.
Согласен с этим.
Стоит проявить терпение и развивать украиноязычную версию сайта. От русскоязычной можно постепенно отказываться.


так в этом главная проблема - наполняться сайт должен на украинском. а уже переводится на русский. потому что видел не один сайт на котором от украинского начинают глаза вытекать. потому что просто переводят гуглом и думают что управились.
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 09:27

Кремінь-жінка

Цікава версія з 35 хвл. до 40-ї.
Стосовно "домовленості" та її ціни.
https://m.youtube.com/watch?v=gi47snsGusI

Таку ж думку я наголошував тут вже декілька разів.
Але з іншим акцентом -- якщо б Зе не вдалося домовитися на мир (розведення військ і т.д.), то пу не чекав би отого продовження реалізації ракетної програми, а зробив би повномасштабне вторгнення раніше.

Більше того --- можливо з боку Зе влади обіцяно було ще щось важливе і не виконано. Тому й відбувся напад.

Порошенко вдалося виграти час обіцянками Минських в 5 років, Зе протягнув ще 2 роки.
Сам же напад агресора був неминучий за умов незгоди з його вимогами.

Біснуватого навіть погрози США та Ко не втримали від повномасштабної агресії, а не те що краще чи не краще підготував оборону будь-який наш президент.

Про Нлави та Джавеліни 38 хвл.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 09:51

  juristkostya написав:
  andrijk777 написав:
*був тут такий ZРадіо(по моєму з Харкова), який мені прямо говорив що рос. мова дає переваги в Україні(зокрема в бізнесі) і її потрібно вчити.

Тут, как бы, нет предмета для спора.
С точки зрения бизнеса, аудитория 300 млн человек всегда лучше, чем 50 млн человек.

Там не в такому контексті йшла мова. Зрозуміло, що краще щось знати, ніж не знати. :D :D
Він говорив що російська фактично маст-хев, тобто обов'язкова для бізнесу. Це був десь 2015 рік, і він був сильно проросійським(але позиціонував себе 100% українцем). Зараз таких тут немає.
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 10:17

  andrijk777 написав:
  juristkostya написав:
  andrijk777 написав:
*був тут такий ZРадіо(по моєму з Харкова), який мені прямо говорив що рос. мова дає переваги в Україні(зокрема в бізнесі) і її потрібно вчити.

Тут, как бы, нет предмета для спора.
С точки зрения бизнеса, аудитория 300 млн человек всегда лучше, чем 50 млн человек.

Там не в такому контексті йшла мова. Зрозуміло, що краще щось знати, ніж не знати. :D :D
Він говорив що російська фактично маст-хев, тобто обов'язкова для бізнесу. Це був десь 2015 рік

Ну так в 2015 это было верно (да и сейчас не сильно изменилось, хотя подвижки есть)
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 10:20

  mephala написав:
  juristkostya написав:
  mephala написав: мне важно что бы не лезли со своей русификацией к украинцам.
все вот эти вопли по поводу дайте второй государственный, а мне в кино нет возможности сходить, а меня в кафе (на кассе) заставляют обслуживать клиентов на украинском которого я не знаю и подобная хрень и есть попытка продолжить русификацию. типа я не хочу учить украинский значит вы обязаны прогнуться и выучить русский.

Это вообще к чему было?
Здесь, в форуме, никто подобных идей не отстаивает.


а вот все эти обсуждения Швейцарий, Канад и прочих государств это что? Не толстый разве намек на то что бы Украина не выбрыкивалась и сделала русский второй государственным?
нет, конечно.
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 10:24

  detroytred написав:Цікава версія з 35 хвл. до 40-ї.
Стосовно "домовленості" та її ціни.
https://m.youtube.com/watch?v=gi47snsGusI

Таку ж думку я наголошував тут вже декілька разів.
Але з іншим акцентом -- якщо б Зе не вдалося домовитися на мир (розведення військ і т.д.), то пу не чекав би отого продовження реалізації ракетної програми, а зробив би повномасштабне вторгнення раніше.

Більше того --- можливо з боку Зе влади обіцяно було ще щось важливе і не виконано. Тому й відбувся напад.

Порошенко вдалося виграти час обіцянками Минських в 5 років, Зе протягнув ще 2 роки.
Сам же напад агресора був неминучий за умов незгоди з його вимогами.

Біснуватого навіть погрози США та Ко не втримали від повномасштабної агресії, а не те що краще чи не краще підготував оборону будь-який наш президент.

Про Нлави та Джавеліни 38 хвл.

Стосовно домовленостей це тільки її думка. Знає вона про це стільки ж, скільки Ви, я чи будь-який форумчанин.
Про Джавеліни, на жаль, не чути кінець її міркувань.
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 10:29

  juristkostya написав:
  andrijk777 написав:Там не в такому контексті йшла мова. Зрозуміло, що краще щось знати, ніж не знати. :D :D
Він говорив що російська фактично маст-хев, тобто обов'язкова для бізнесу. Це був десь 2015 рік

Ну так в 2015 это было верно (да и сейчас не сильно изменилось, хотя подвижки есть)

Так в цьому і суть!!! Він(ми) прогнозували на майбутнє.
Він - що буде розвиватись російська, а я - що українська.
Він виявився абсолютно не правий, я правий навіть більше ніж 100% :D , тому що війна сильно пришвидшить цей процес (а повноцінну війну тоді ніхто навіть не припускав).
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 10:48

"Украинская правда" нашла "Батальон Монако" (или Монакское ТРО)

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