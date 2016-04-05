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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2055205620572058>
Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 11:16

  andrijk777 написав:
  juristkostya написав:
  andrijk777 написав:Там не в такому контексті йшла мова. Зрозуміло, що краще щось знати, ніж не знати. :D :D
Він говорив що російська фактично маст-хев, тобто обов'язкова для бізнесу. Це був десь 2015 рік

Ну так в 2015 это было верно (да и сейчас не сильно изменилось, хотя подвижки есть)

Так в цьому і суть!!! Він(ми) прогнозували на майбутнє.
Він - що буде розвиватись російська, а я - що українська.
Він виявився абсолютно не правий, я правий навіть більше ніж 100% :D , тому що війна сильно пришвидшить цей процес (а повноцінну війну тоді ніхто навіть не припускав).

Не надо загадывать. Тут уже писали, что размер аудитории имеет значение. Перевод и издание литературы на большую аудиторию, например, делают чаше и получается дешевле.
У моих друзей сын занимается философией. Він вже доволі давно повністю перейшов на українську. Маму тоже перевёл. Со мной, с дядей и отцом говорит по-русски. Знает несколько языков и занимается периодически переводами философской литературы на украинский. Насколько знаю, все переводы, которые он делал, оплачивались не государством или издательствами, а за счёт благотворителей.
Сами понимаете, что благотворителей не много. На русский переводов намного больше.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 12:01

  juristkostya написав:
  ЛАД написав:
  budivelnik написав:https://finbalance.com.ua/news/dps-obsyah-podatkovikh-nadkhodzhen-u-derzhavniy-i-mistsevi-byudzheti-za-traven---106-mlrd-hrn
Державна податкова служба інформує,
що в січні – травні 2022 року до зведеного бюджету надійшло 450,7 млрд грн за платежами, що контролюються ДПС. Як зазначається,
[b]це на 75,4 млрд грн, або 20,1% більше, ніж у січні-травні 2021 року.

Спасибо.
Интересно было бы прочитать толковое объяснение/анализ.
В объяснении детенизацией сомневаюсь.
В Ваше объяснение (заплатили за себя и за того парня), простите, не верю.
Скорее, поверю во влияние инфляции, но, думаю, это не полное объяснение.
объяснения искать можно, но к обсуждаемому предмету это не относится.
Ведь что есть платежи января-мая? Это начисления по итогам 2021 года. + за январь-апрель. То есть, статистику надо очистить от влияния довоенного периода.
Единственная корректно поданная величина в статье - майский ЕСВ. Но ЕСВ, скорее всего, обусловлен начислениями на з.п. военнослужащих, то есть, опять же, ничего не говорит о том, сколько денег собрал реальный бизнес.

Если б будивельнык был способен обосновать свою мысль, об бы дал цифры поступлений за апрель-июль. Но он как всегда не готов.


будівельник полюбляє опервувати числами, але, схоже на те, що він не зовсім (ну або зовсім не) розуміє, що це означає. а пояснення просте - багато хто з великого бізнесу заплатив податки АВАНСОМ. і немає ніякого що умовний василь заплатив "за себе і за того хлопця". не знаю чи добровільно платили, чи після певних бесід, хз. а ще це означає що можливо в поточних періодах і в наступних буде сплачено цим бізнесом менше або взагалі нуль, бо вже ж заплатили. цікаво, що тоді він буде говорити.
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 12:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  wild.tomcat написав:цікаво, що тоді він буде говорити.
в таких случаях он обычно переходит на оскорбления, проверено.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 12:15

  mephala написав:
  juristkostya написав:нет, конечно.


а зачем тогда?

насколько я понимаю, обычно про Канаду/Швейцарию/Австрию вспоминают, чтобы показать несостоятельность заявлений в духе "у всякого государства должен быть свой национальный язык". Не более того.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 12:15

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:Я где-то писал, что "Україна - це Антиросія"?
Вот что написал я:
А вообще, у наших записных "патриотов" общая ошибка - они хотят строить новую Украину просто как "антироссию", не замечая, что фактически хотят опираться на те же посылки и основы, что и Россия.

Вы разницу не видите? Если нет, то я напрасно недавно порадовался по Вашему поводу.

Не бачу.
Так те саме сказав пу, майже слово в слово: "на Україні будують антиросію".
Будують, будують і колись збудуть. Тобто колись буде: Україна = Антиросія. Все. Треба воювати щоб цього не сталось.

1. Плохо, что не видите.
Уже "будують" и "наши записные "патриоты хотят строить новую Украину" - разница явная.
"наши записные "патриоты" - это далеко не вся Украина.
И то, что они хотят, не означает, что Украина будет строить то, что они хотят.
2. Я, вообще-то, под термином "антироссия" понимаю не "страна, враждебная России", а "страна, в которой всё не так, как в России". Знаете, по присказке: "гірше, аби інше".
3. И вообще, главное у меня было, что они:
фактически хотят опираться на те же посылки и основы, что и Россия. В реале они явные "совки" по своим подходам, хотя обвиняют в этом окружающих. Все решения, которые они предлагают, типично "совковые", а порой просто кгбистские.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 12:16

Нема знімків з-під Джанкоя та Гвардійського?
Піджарили там "крамдівців" та техніку?
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 12:18

  ЛАД написав:1. Плохо, что не видите.
Уже "будують" и "наши записные "патриоты хотят строить новую Украину" - разница явная.
"наши записные "патриоты" - это далеко не вся Украина.
И то, что они хотят, не означает, что Украина будет строить то, что они хотят.
2. Я, вообще-то, под термином "антироссия" понимаю не "страна, враждебная России", а "страна, в которой всё не так, как в России". Знаете, по присказке: "гірше, аби інше".
3. И вообще, главное у меня было, что они:
фактически хотят опираться на те же посылки и основы, что и Россия. В реале они явные "совки" по своим подходам, хотя обвиняют в этом окружающих. Все решения, которые они предлагают, типично "совковые", а порой просто кгбистские.

ЛАД, процитирую, чтобы повысить шансы на неудаление :-)))))))))))))))) Не возражаете?
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 12:23

  andrijk777 написав:
  juristkostya написав:
  andrijk777 написав:Там не в такому контексті йшла мова. Зрозуміло, що краще щось знати, ніж не знати. :D :D
Він говорив що російська фактично маст-хев, тобто обов'язкова для бізнесу. Це був десь 2015 рік

Ну так в 2015 это было верно (да и сейчас не сильно изменилось, хотя подвижки есть)

Так в цьому і суть!!! Він(ми) прогнозували на майбутнє.
Він - що буде розвиватись російська, а я - що українська.
Він виявився абсолютно не правий, я правий навіть більше ніж 100% :D , тому що війна сильно пришвидшить цей процес (а повноцінну війну тоді ніхто навіть не припускав).

Безусловно, роль украинского в госаппарате или народном образовании будет расти. Но это достаточно нишевые вопросы.
Я не вижу ни одной реальной причины, почему русский утратит позиции в бизнесе, науке, книгоиздательстве или, скажем, кинопрокате. Просто в силу "глобальности", широты потенциальной аудитории. Он может быть вытеснен разве что английским...но для нас это не так чтобы очень хорошо....
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 12:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Дружина чемпіона світу за версіями WBO, IBF та IBO у надважкій вазі Олександра Усика розповіла, що її чоловік повністю перейшов на українську мову.

Про це Катерина Усик розповіла в інтерв’ю YouTube-каналу Київський торт.

Журналіст запропонував Катерині наступне інтерв’ю через пів року записати українською мовою.

– Давай не через пів року, а раніше? Хочу дуже скоро повернутись в Україну. Я намагаюсь вчити українську.

На жаль, у мене замало практики зараз, бо я перебуваю за кордоном. З дітьми говоримо українською, Саша повністю перейшов на українську мову – у нього непогано виходить, – сказала Усик.
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 12:35

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що партнери не забороняли Україні завдавати ударів по території тимчасово анексованого Криму, а саме по військових об'єктах РФ. Про це він розповів під час інтерв'ю "Голосу Америки".

"У нас є домовленості зі Сполученими Штатами, що ми не будемо використовувати зброю, надану нам Сполученими Штатами і партнерами, по території Російської Федерації. Але якщо ми сьогодні говоримо про деокупацію тимчасово окупованих територій України, де знаходиться ворог, то, відповідно, у нас таких обмежень нема, - пояснив міністр. -

https://zn.ua/ukr/POLITICS/ukrajina-ne- ... ikov-.html
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