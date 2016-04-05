Додано: Сер 17 сер, 2022 12:15

andrijk777 написав: ЛАД написав: Я где-то писал, что "Україна - це Антиросія"?

Вот что написал я:

А вообще, у наших записных "патриотов" общая ошибка - они хотят строить новую Украину просто как "антироссию" , не замечая, что фактически хотят опираться на те же посылки и основы, что и Россия.

Вы разницу не видите? Если нет, то я напрасно недавно порадовался по Вашему поводу. Я где-то писал, что "Україна - це Антиросія"?Вот что написал я:Вы разницу не видите? Если нет, то я напрасно недавно порадовался по Вашему поводу.

Не бачу.

Так те саме сказав пу, майже слово в слово: "на Україні будують антиросію".

Будують, будують і колись збудуть. Тобто колись буде: Україна = Антиросія. Все. Треба воювати щоб цього не сталось. Не бачу.Так те саме сказав пу,: "на Україні будують антиросію".Будують, будують і колись збудуть. Тобто колись буде: Україна = Антиросія. Все. Треба воювати щоб цього не сталось.

они

Украина

фактически хотят опираться на те же посылки и основы, что и Россия. В реале они явные "совки" по своим подходам, хотя обвиняют в этом окружающих. Все решения, которые они предлагают, типично "совковые", а порой просто кгбистские.

1. Плохо, что не видите.Уже "будують" и "наши записные "патриоты хотят строить новую Украину" - разница явная."наши записные "патриоты" - это далеко не вся Украина.И то, чтохотят, не означает, чтобудет строить то, что они хотят.2. Я, вообще-то, под термином "антироссия" понимаю не "страна, враждебная России", а "страна, в которой всё не так, как в России". Знаете, по присказке: "гірше, аби інше".3. И вообще, главное у меня было, что они: