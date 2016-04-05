andrijk777 написав:Там не в такому контексті йшла мова. Зрозуміло, що краще щось знати, ніж не знати. Він говорив що російська фактично маст-хев, тобто обов'язкова для бізнесу. Це був десь 2015 рік
Ну так в 2015 это было верно (да и сейчас не сильно изменилось, хотя подвижки есть)
Так в цьому і суть!!! Він(ми) прогнозували на майбутнє. Він - що буде розвиватись російська, а я - що українська. Він виявився абсолютно не правий, я правий навіть більше ніж 100% , тому що війна сильно пришвидшить цей процес (а повноцінну війну тоді ніхто навіть не припускав).
Не надо загадывать. Тут уже писали, что размер аудитории имеет значение. Перевод и издание литературы на большую аудиторию, например, делают чаше и получается дешевле. У моих друзей сын занимается философией. Він вже доволі давно повністю перейшов на українську. Маму тоже перевёл. Со мной, с дядей и отцом говорит по-русски. Знает несколько языков и занимается периодически переводами философской литературы на украинский. Насколько знаю, все переводы, которые он делал, оплачивались не государством или издательствами, а за счёт благотворителей. Сами понимаете, что благотворителей не много. На русский переводов намного больше.
Спасибо. Интересно было бы прочитать толковое объяснение/анализ. В объяснении детенизацией сомневаюсь. В Ваше объяснение (заплатили за себя и за того парня), простите, не верю. Скорее, поверю во влияние инфляции, но, думаю, это не полное объяснение.
объяснения искать можно, но к обсуждаемому предмету это не относится. Ведь что есть платежи января-мая? Это начисления по итогам 2021 года. + за январь-апрель. То есть, статистику надо очистить от влияния довоенного периода. Единственная корректно поданная величина в статье - майский ЕСВ. Но ЕСВ, скорее всего, обусловлен начислениями на з.п. военнослужащих, то есть, опять же, ничего не говорит о том, сколько денег собрал реальный бизнес.
Если б будивельнык был способен обосновать свою мысль, об бы дал цифры поступлений за апрель-июль. Но он как всегда не готов.
будівельник полюбляє опервувати числами, але, схоже на те, що він не зовсім (ну або зовсім не) розуміє, що це означає. а пояснення просте - багато хто з великого бізнесу заплатив податки АВАНСОМ. і немає ніякого що умовний василь заплатив "за себе і за того хлопця". не знаю чи добровільно платили, чи після певних бесід, хз. а ще це означає що можливо в поточних періодах і в наступних буде сплачено цим бізнесом менше або взагалі нуль, бо вже ж заплатили. цікаво, що тоді він буде говорити.
ЛАД написав:Я где-то писал, что "Україна - це Антиросія"? Вот что написал я:
А вообще, у наших записных "патриотов" общая ошибка - они хотят строить новую Украину просто как "антироссию", не замечая, что фактически хотят опираться на те же посылки и основы, что и Россия.
Вы разницу не видите? Если нет, то я напрасно недавно порадовался по Вашему поводу.
Не бачу. Так те саме сказав пу, майже слово в слово: "на Україні будують антиросію". Будують, будують і колись збудуть. Тобто колись буде: Україна = Антиросія. Все. Треба воювати щоб цього не сталось.
1. Плохо, что не видите. Уже "будують" и "наши записные "патриоты хотят строить новую Украину" - разница явная. "наши записные "патриоты" - это далеко не вся Украина. И то, что они хотят, не означает, что Украина будет строить то, что они хотят. 2. Я, вообще-то, под термином "антироссия" понимаю не "страна, враждебная России", а "страна, в которой всё не так, как в России". Знаете, по присказке: "гірше, аби інше". 3. И вообще, главное у меня было, что они:
фактически хотят опираться на те же посылки и основы, что и Россия. В реале они явные "совки" по своим подходам, хотя обвиняют в этом окружающих. Все решения, которые они предлагают, типично "совковые", а порой просто кгбистские.
ЛАД написав:1. Плохо, что не видите. Уже "будують" и "наши записные "патриоты хотят строить новую Украину" - разница явная. "наши записные "патриоты" - это далеко не вся Украина. И то, что они хотят, не означает, что Украина будет строить то, что они хотят. 2. Я, вообще-то, под термином "антироссия" понимаю не "страна, враждебная России", а "страна, в которой всё не так, как в России". Знаете, по присказке: "гірше, аби інше". 3. И вообще, главное у меня было, что они:
фактически хотят опираться на те же посылки и основы, что и Россия. В реале они явные "совки" по своим подходам, хотя обвиняют в этом окружающих. Все решения, которые они предлагают, типично "совковые", а порой просто кгбистские.
ЛАД, процитирую, чтобы повысить шансы на неудаление ))))))))))))))) Не возражаете?
andrijk777 написав:Там не в такому контексті йшла мова. Зрозуміло, що краще щось знати, ніж не знати. Він говорив що російська фактично маст-хев, тобто обов'язкова для бізнесу. Це був десь 2015 рік
Ну так в 2015 это было верно (да и сейчас не сильно изменилось, хотя подвижки есть)
Так в цьому і суть!!! Він(ми) прогнозували на майбутнє. Він - що буде розвиватись російська, а я - що українська. Він виявився абсолютно не правий, я правий навіть більше ніж 100% , тому що війна сильно пришвидшить цей процес (а повноцінну війну тоді ніхто навіть не припускав).
Безусловно, роль украинского в госаппарате или народном образовании будет расти. Но это достаточно нишевые вопросы. Я не вижу ни одной реальной причины, почему русский утратит позиции в бизнесе, науке, книгоиздательстве или, скажем, кинопрокате. Просто в силу "глобальности", широты потенциальной аудитории. Он может быть вытеснен разве что английским...но для нас это не так чтобы очень хорошо....
Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що партнери не забороняли Україні завдавати ударів по території тимчасово анексованого Криму, а саме по військових об'єктах РФ. Про це він розповів під час інтерв'ю "Голосу Америки".
"У нас є домовленості зі Сполученими Штатами, що ми не будемо використовувати зброю, надану нам Сполученими Штатами і партнерами, по території Російської Федерації. Але якщо ми сьогодні говоримо про деокупацію тимчасово окупованих територій України, де знаходиться ворог, то, відповідно, у нас таких обмежень нема, - пояснив міністр. -