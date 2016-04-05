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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2055205620572058
Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 12:36

  ЛАД написав:
  detroytred написав:Цікава версія з 35 хвл. до 40-ї.
Стосовно "домовленості" та її ціни.
https://m.youtube.com/watch?v=gi47snsGusI

Таку ж думку я наголошував тут вже декілька разів.
Але з іншим акцентом -- якщо б Зе не вдалося домовитися на мир (розведення військ і т.д.), то пу не чекав би отого продовження реалізації ракетної програми, а зробив би повномасштабне вторгнення раніше.

Більше того --- можливо з боку Зе влади обіцяно було ще щось важливе і не виконано. Тому й відбувся напад.

Порошенко вдалося виграти час обіцянками Минських в 5 років, Зе протягнув ще 2 роки.
Сам же напад агресора був неминучий за умов незгоди з його вимогами.

Біснуватого навіть погрози США та Ко не втримали від повномасштабної агресії, а не те що краще чи не краще підготував оборону будь-який наш президент.

Про Нлави та Джавеліни 38 хвл.

Стосовно домовленостей це тільки її думка. Знає вона про це стільки ж, скільки Ви, я чи будь-який форумчанин.
Про Джавеліни, на жаль, не чути кінець її міркувань.


про Джавеліни тільки початок і далі обрізано :mrgreen: при монтажі (мабуть не дуже приємне)
prodigy
 
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  #<1 ... 2055205620572058
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