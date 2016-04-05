Таку ж думку я наголошував тут вже декілька разів. Але з іншим акцентом -- якщо б Зе не вдалося домовитися на мир (розведення військ і т.д.), то пу не чекав би отого продовження реалізації ракетної програми, а зробив би повномасштабне вторгнення раніше.
Більше того --- можливо з боку Зе влади обіцяно було ще щось важливе і не виконано. Тому й відбувся напад.
Порошенко вдалося виграти час обіцянками Минських в 5 років, Зе протягнув ще 2 роки. Сам же напад агресора був неминучий за умов незгоди з його вимогами.
Біснуватого навіть погрози США та Ко не втримали від повномасштабної агресії, а не те що краще чи не краще підготував оборону будь-який наш президент.
Про Нлави та Джавеліни 38 хвл.
Стосовно домовленостей це тільки її думка. Знає вона про це стільки ж, скільки Ви, я чи будь-який форумчанин. Про Джавеліни, на жаль, не чути кінець її міркувань.
про Джавеліни тільки початок і далі обрізано при монтажі (мабуть не дуже приємне)