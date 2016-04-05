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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 17 сер, 2022 12:56
prodigy написав:
про Джавеліни тільки початок і далі обрізано
при монтажі (мабуть не дуже приємне)
Мені здалося, що там взагалі Березовець часто обрізав.
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Додано: Сер 17 сер, 2022 12:58
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Додано: Сер 17 сер, 2022 13:00
Hotab написав:
Нема знімків з-під Джанкоя та Гвардійського?
Піджарили там "крамдівців" та техніку?
Видео взрывов в Джанкое давал ссылку здесь - viewtopic.php?p=5475625#p5475625
.
Фото результатов не видел.
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Додано: Сер 17 сер, 2022 13:05
juristkostya написав: mephala написав: juristkostya написав:
нет, конечно.
а зачем тогда?
насколько я понимаю, обычно про Канаду/Швейцарию/Австрию вспоминают, чтобы показать несостоятельность заявлений в духе "у всякого государства должен быть свой национальный язык". Не более того.
только у нас в стране 78% украинцев. такого моно большинства национального нет в странах которые приводят в пример. так зачем тогда их вспоминать?
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Додано: Сер 17 сер, 2022 13:06
prodigy написав:
.....
про Джавеліни тільки початок і далі обрізано
при монтажі (мабуть не дуже приємне)
Мабуть, так.
Але її думки не здаються занадто авторитетними. Принаймні мені.detroytred
На мій погляд, вона не залізна, а трохи безбашенная.
"Возбуждение" от стрельбы по бронетехнике...
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Додано: Сер 17 сер, 2022 13:08
mephala написав:
.....
только у нас в стране 78% украинцев. такого моно большинства национального нет в странах которые приводят в пример. так зачем тогда их вспоминать?
1. Вы уверены в этой цифре?
2. Уже спрашивал - не надоела тема?
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Додано: Сер 17 сер, 2022 13:09
mephala написав:
только у нас в стране 78% украинцев
более того мать Шойгу тоже украинка
Интересные факты о Шойгу
Мать Шойгу украинка. В девичестве - Кудрявцева родилась в Луганской (тогда Ворошиловградской) области.
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Додано: Сер 17 сер, 2022 13:14
juristkostya написав:
Безусловно, роль украинского в госаппарате или народном образовании будет расти. Но это достаточно нишевые вопросы.
Я не вижу ни одной реальной причины, почему русский утратит позиции в бизнесе, науке, книгоиздательстве или, скажем, кинопрокате. Просто в силу "глобальности", широты потенциальной аудитории. Он может быть вытеснен разве что английским...но для нас это не так чтобы очень хорошо....
такая ситуация сложилась именно из-за большого количества русскоговорящих. плюс украиноговорящие понимают русский.
естественно бизнес задает себе вопрос - нафуа спрашивается делать на украинском если и так все понимают что уже сделано для раши или наше можно будет продать и в раше?
мы сами виноваты в данной ситуации когда оплачиваем контент который на русском.
и именно с этой ситуацией государство обязано бороться что бы украинский не умер. стимулировать использование украинского не только в гос аппарате, образовании и науке.
если украинцы тоже это осознают и будут осознанно переходить на украинский контент то все будет нормально. Украина не такая уж и маленькая страна. Просто привычка потреблять все по русски привита за 400 лет.
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Додано: Сер 17 сер, 2022 13:19
detroytred написав: prodigy написав:
про Джавеліни тільки початок і далі обрізано
при монтажі (мабуть не дуже приємне)
Мені здалося, що там взагалі Березовець часто обрізав.
-спонсорам негативні відгуки не надають натхнення в постачанні
-припускаю, що у Тетяни жіночі ревнощі до своєї Стугни
-цікаво слухати Чорновіл (вона така безбаштова, що чоловікам поряд становиться соромно за свій острах), але й рівень -лейтенант (навіть на майор)
десь 2 тижні тому розмовляв з приятелем(у якого син зараз в ЗСУ 28 бригада) стосовно дисципліни підчас війни , така думка що дисципліновані воїни краще оцінюють ризики, але недисципліновані мають здатність до неординарних рішень під час бою (тобто першими йдуть в атаку, люди-герої)-Тетяна одна з тих
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Додано: Сер 17 сер, 2022 13:22
mephala написав: juristkostya написав:
Безусловно, роль украинского в госаппарате или народном образовании будет расти. Но это достаточно нишевые вопросы.
Я не вижу ни одной реальной причины, почему русский утратит позиции в бизнесе, науке, книгоиздательстве или, скажем, кинопрокате. Просто в силу "глобальности", широты потенциальной аудитории. Он может быть вытеснен разве что английским...но для нас это не так чтобы очень хорошо....
такая ситуация сложилась именно из-за большого количества русскоговорящих. плюс украиноговорящие понимают русский.
естественно бизнес задает себе вопрос - нафуа спрашивается делать на украинском если и так все понимают что уже сделано для раши или наше можно будет продать и в раше?
мы сами виноваты в данной ситуации когда оплачиваем контент который на русском.
и именно с этой ситуацией государство обязано бороться что бы украинский не умер
. стимулировать использование украинского не только в гос аппарате, образовании и науке.
если украинцы тоже это осознают и будут осознанно переходить на украинский контент то все будет нормально. Украина не такая уж и маленькая страна. Просто привычка потреблять все по русски привита за 400 лет.
50/50
краще мати рух до мови від народу знизу чим держава буде примушувати народ до мови зверху
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