RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 2056205720582059
Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 13:38

  prodigy написав:50/50
краще мати рух до мови від народу знизу чим держава буде примушувати народ до мови зверху


я не писал что должно принуждать. я написал что должно стимулировать.
и что самостоятельный осознанный переход вообще было бы замечательно.
mephala
 
Повідомлень: 7553
З нами з: 07.04.14
Подякував: 204 раз.
Подякували: 814 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 13:52

  mephala написав:
  prodigy написав:50/50
краще мати рух до мови від народу знизу чим держава буде примушувати народ до мови зверху


я не писал что должно принуждать. я написал что должно стимулировать.
и что самостоятельный осознанный переход вообще было бы замечательно.

так он и происходит. В Харькове это вполне заметно.
Но ведь суть в другом: даже если мы повально перейдём на украинский во всех сферах жизни, всё равно переводы всего мирового контента на русский будут появляться раньше, стоить дешевле и аудиторию будут иметь кратно более широкую. Мы никак этого не изменим. То есть, свободное владение русским будет оставаться весомым конкурентным преимуществом и в науке, и в бизнесе, и искусстве. Не таким крутым, как свободный английский/французский, конечно, но тем не менее.
juristkostya
 
Повідомлень: 4889
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 14:04

  mephala написав:
  juristkostya написав:Безусловно, роль украинского в госаппарате или народном образовании будет расти. Но это достаточно нишевые вопросы.
Я не вижу ни одной реальной причины, почему русский утратит позиции в бизнесе, науке, книгоиздательстве или, скажем, кинопрокате. Просто в силу "глобальности", широты потенциальной аудитории. Он может быть вытеснен разве что английским...но для нас это не так чтобы очень хорошо....


такая ситуация сложилась именно из-за большого количества русскоговорящих. плюс украиноговорящие понимают русский.
естественно бизнес задает себе вопрос - нафуа спрашивается делать на украинском если и так все понимают что уже сделано для раши или наше можно будет продать и в раше?
мы сами виноваты в данной ситуации когда оплачиваем контент который на русском.
и именно с этой ситуацией государство обязано бороться что бы украинский не умер. стимулировать использование украинского не только в гос аппарате, образовании и науке.
если украинцы тоже это осознают и будут осознанно переходить на украинский контент то все будет нормально. Украина не такая уж и маленькая страна. Просто привычка потреблять все по русски привита за 400 лет.

Прочитайте мой пост viewtopic.php?p=5475706#p5475706.
+ очень верные замечания в 2-х постах выше у prodigy и juristkostya.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 22952
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 14:16

  ЛАД написав:Прочитайте мой пост viewtopic.php?p=5475706#p5475706.


я понимаю что рассказывать про то что Украина это вторая Франция как бы баян но тем не менее. Думаете перевод на русский появляется быстрее чем на французский? Или контента на французском меньше чем на русском? Так что не все так просто как пытаются нарисовать.
Наше сознание просто еще не осознало что мы можем быть самодостаточными. Как в прочем и они никак не могут смириться с нашей независимостью.
mephala
 
Повідомлень: 7553
З нами з: 07.04.14
Подякував: 204 раз.
Подякували: 814 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
  #<1 ... 2056205720582059
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 100743
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 461582
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3599
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (1713)
17.08.2022 15:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.