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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 17 сер, 2022 13:38
prodigy написав:
50/50
краще мати рух до мови від народу знизу чим держава буде примушувати народ до мови зверху
я не писал что должно принуждать. я написал что должно стимулировать.
и что самостоятельный осознанный переход вообще было бы замечательно.
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mephala
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Додано: Сер 17 сер, 2022 13:52
mephala написав: prodigy написав:
50/50
краще мати рух до мови від народу знизу чим держава буде примушувати народ до мови зверху
я не писал что должно принуждать. я написал что должно стимулировать.
и что самостоятельный осознанный переход вообще было бы замечательно.
так он и происходит. В Харькове это вполне заметно.
Но ведь суть в другом: даже если мы повально перейдём на украинский во всех сферах жизни, всё равно переводы всего мирового контента на русский будут появляться раньше, стоить дешевле и аудиторию будут иметь кратно более широкую. Мы никак этого не изменим. То есть, свободное владение русским будет оставаться весомым конкурентным преимуществом и в науке, и в бизнесе, и искусстве. Не таким крутым, как свободный английский/французский, конечно, но тем не менее.
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juristkostya
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Додано: Сер 17 сер, 2022 14:04
mephala написав: juristkostya написав:
Безусловно, роль украинского в госаппарате или народном образовании будет расти. Но это достаточно нишевые вопросы.
Я не вижу ни одной реальной причины, почему русский утратит позиции в бизнесе, науке, книгоиздательстве или, скажем, кинопрокате. Просто в силу "глобальности", широты потенциальной аудитории. Он может быть вытеснен разве что английским...но для нас это не так чтобы очень хорошо....
такая ситуация сложилась именно из-за большого количества русскоговорящих. плюс украиноговорящие понимают русский.
естественно бизнес задает себе вопрос - нафуа спрашивается делать на украинском если и так все понимают что уже сделано для раши или наше можно будет продать и в раше?
мы сами виноваты в данной ситуации когда оплачиваем контент который на русском.
и именно с этой ситуацией государство обязано бороться что бы украинский не умер. стимулировать использование украинского не только в гос аппарате, образовании и науке.
если украинцы тоже это осознают и будут осознанно переходить на украинский контент то все будет нормально. Украина не такая уж и маленькая страна. Просто привычка потреблять все по русски привита за 400 лет.
Прочитайте мой пост viewtopic.php?p=5475706#p5475706
.
+ очень верные замечания в 2-х постах выше у prodigy и juristkostya.
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ЛАД
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Додано: Сер 17 сер, 2022 14:16
я понимаю что рассказывать про то что Украина это вторая Франция как бы баян но тем не менее. Думаете перевод на русский появляется быстрее чем на французский? Или контента на французском меньше чем на русском? Так что не все так просто как пытаются нарисовать.
Наше сознание просто еще не осознало что мы можем быть самодостаточными. Как в прочем и они никак не могут смириться с нашей независимостью.
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mephala
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