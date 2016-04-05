mephala написав:

juristkostya написав: Безусловно, роль украинского в госаппарате или народном образовании будет расти. Но это достаточно нишевые вопросы.

Я не вижу ни одной реальной причины, почему русский утратит позиции в бизнесе, науке, книгоиздательстве или, скажем, кинопрокате. Просто в силу "глобальности", широты потенциальной аудитории. Он может быть вытеснен разве что английским...но для нас это не так чтобы очень хорошо.... Безусловно, роль украинского в госаппарате или народном образовании будет расти. Но это достаточно нишевые вопросы.Я не вижу ни одной реальной причины, почему русский утратит позиции в бизнесе, науке, книгоиздательстве или, скажем, кинопрокате. Просто в силу "глобальности", широты потенциальной аудитории. Он может быть вытеснен разве что английским...но для нас это не так чтобы очень хорошо....

такая ситуация сложилась именно из-за большого количества русскоговорящих. плюс украиноговорящие понимают русский.естественно бизнес задает себе вопрос - нафуа спрашивается делать на украинском если и так все понимают что уже сделано для раши или наше можно будет продать и в раше?мы сами виноваты в данной ситуации когда оплачиваем контент который на русском.и именно с этой ситуацией государство обязано бороться что бы украинский не умер. стимулировать использование украинского не только в гос аппарате, образовании и науке.если украинцы тоже это осознают и будут осознанно переходить на украинский контент то все будет нормально. Украина не такая уж и маленькая страна. Просто привычка потреблять все по русски привита за 400 лет.