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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 20582059206020612062>
Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 14:35

  ЛАД написав:
  mephala написав:
  juristkostya написав:Безусловно, роль украинского в госаппарате или народном образовании будет расти. Но это достаточно нишевые вопросы.
Я не вижу ни одной реальной причины, почему русский утратит позиции в бизнесе, науке, книгоиздательстве или, скажем, кинопрокате. Просто в силу "глобальности", широты потенциальной аудитории. Он может быть вытеснен разве что английским...но для нас это не так чтобы очень хорошо....


такая ситуация сложилась именно из-за большого количества русскоговорящих. плюс украиноговорящие понимают русский.
естественно бизнес задает себе вопрос - нафуа спрашивается делать на украинском если и так все понимают что уже сделано для раши или наше можно будет продать и в раше?
мы сами виноваты в данной ситуации когда оплачиваем контент который на русском.
и именно с этой ситуацией государство обязано бороться что бы украинский не умер. стимулировать использование украинского не только в гос аппарате, образовании и науке.
если украинцы тоже это осознают и будут осознанно переходить на украинский контент то все будет нормально. Украина не такая уж и маленькая страна. Просто привычка потреблять все по русски привита за 400 лет.

Прочитайте мой пост viewtopic.php?p=5475706#p5475706.
+ очень верные замечания в 2-х постах выше у prodigy и juristkostya.

С Вашей стороны были выставлены куда реальные исторические комментарии по этой теме.
К сожалению, Вам давался источник моральный, исторический, филологический, национальный,...
Вероятно Вам рано ещё смотреть на взрослые темы, а тем более открыто о них рассуждать?
Ибо вернётесь к уровню Будивельника по этой теме, и тогда будет уже не "Фарион головного мозга", а конкретный "Жирик головного мозга" ибо они оба - одной школы!
У Вас, же, чего-то не хватает в ... "истории происхождения", носителях, диалектах,....
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 14:35

  mephala написав:
  ЛАД написав:Прочитайте мой пост viewtopic.php?p=5475706#p5475706.


я понимаю что рассказывать про то что Украина это вторая Франция как бы баян но тем не менее. Думаете перевод на русский появляется быстрее чем на французский? Или контента на французском меньше чем на русском? Так что не все так просто как пытаются нарисовать.
Наше сознание просто еще не осознало что мы можем быть самодостаточными, что мы не должны быть все время в их тени. Как в прочем и они никак не могут смириться с нашей независимостью.

Возможно не раньше и не меньше. Но многие у нас знают французский? А русский уже знают все. При этом желательно, конечно, знать ещё, к примеру, английский. Но при этом не отказываясь от того, что уже есть.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 14:36

  vitaliian написав:
  mephala написав:самодостаточными.
шта? какие это Украина производит самолёты, автомобили, средства моб.связи, складскую и строительную технику. Даже обои в эпицентре импортные.

миф про самодостаточность для тупых обывателей. Например каким своим оружием мы бьём русню и зачем просим его на Западе? Если хотим пользоваться благами цивилизации нужно учить языки, и не только русский. Китайцы нам на украинский переводы делать не будут.

Вариант отгородится от всего мира стеной, всё чужое запретить и устроить украиноязычный рай.

Відгородитись не від усього світу, а тільки від РФ.
Не все чуже заборонити, а тільки зроблене в РФ.
РФ не пуп Землі і ніякими "благами цивилизации" там і не пахне.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Сер 17 сер, 2022 14:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 14:36

  juristkostya написав:
  mephala написав:я понимаю что рассказывать про то что Украина это вторая Франция как бы баян но тем не менее. Думаете перевод на русский появляется быстрее чем на французский? Или контента на французском меньше чем на русском?
вы сейчас вообще о чём?
Французский является официальным языком для 32 государств и правительств, а также официальный рабочий язык большинства международных организаций (ОНН и прочие). Четвертый по распространённости в интернете.

Естественно, контент на нём очень массовый и оперативный.


стран то может быть и много но вот количество народу то поменьше. а обсуждали в ключе охвата контентом. и я именно и хотел показать что не все зависит от количества людей что говорит на этом языке.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 14:42

  mephala написав:и других стран что нам помогают вы тоже считаете тупыми обывателями?
я считаю тупым обывателем того кто считает Украину самодостаточной при этом ездит на импортном авто, на импортном топливе, пользуется импортным смартфоном, холодильником, стиралкой и всем остальным. Тут трусы или крестик.

Если мы самодостаточны, покупайте только украинские товары. А если уже покупаете импорт, не надо ля-ля про самодостаточность. К импортному товару нужны иностранные языки. service manual на каких языках пишутся?
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 14:44

  juristkostya написав:
  mephala написав:я понимаю что рассказывать про то что Украина это вторая Франция как бы баян но тем не менее. Думаете перевод на русский появляется быстрее чем на французский? Или контента на французском меньше чем на русском?
вы сейчас вообще о чём?
Французский является официальным языком для 32 государств и правительств, а также официальный рабочий язык большинства международных организаций (ОНН и прочие). Четвертый по распространённости в интернете.

Естественно, контент на нём очень массовый и оперативный.


тобто мова колишніх французьких колоній

а ви не цікавились як там з вивченням рідної мови?
на який мові викладають фізику чи математику? тільки французською
тому що підручників на рідній мові (Китуба) немає взагалі
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 14:45

  mephala написав:
  juristkostya написав:
  mephala написав:я понимаю что рассказывать про то что Украина это вторая Франция как бы баян но тем не менее. Думаете перевод на русский появляется быстрее чем на французский? Или контента на французском меньше чем на русском?
вы сейчас вообще о чём?
Французский является официальным языком для 32 государств и правительств, а также официальный рабочий язык большинства международных организаций (ОНН и прочие). Четвертый по распространённости в интернете.

Естественно, контент на нём очень массовый и оперативный.


стран то может быть и много но вот количество народу то поменьше. а обсуждали в ключе охвата контентом. и я именно и хотел показать что не все зависит от количества людей что говорит на этом языке.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9

да, зависит ещё от экономического и политического веса :-)
по этим критериям нам тоже ловить особо нечего :-)
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 14:46

  prodigy написав:
  juristkostya написав:
  mephala написав:я понимаю что рассказывать про то что Украина это вторая Франция как бы баян но тем не менее. Думаете перевод на русский появляется быстрее чем на французский? Или контента на французском меньше чем на русском?
вы сейчас вообще о чём?
Французский является официальным языком для 32 государств и правительств, а также официальный рабочий язык большинства международных организаций (ОНН и прочие). Четвертый по распространённости в интернете.

Естественно, контент на нём очень массовый и оперативный.


тобто мова колишніх французьких колоній

а ви не цікавились як там з вивченням рідної мови?
на який мові викладають фізику чи математику? тільки французською
тому що підручників на рідній мові (Китуба) немає взагалі
Вы правы, но это не имеет отношения к обсуждаемому предмету.
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 14:49

  ЛАД написав:
  mephala написав:
  ЛАД написав:Прочитайте мой пост viewtopic.php?p=5475706#p5475706.


я понимаю что рассказывать про то что Украина это вторая Франция как бы баян но тем не менее. Думаете перевод на русский появляется быстрее чем на французский? Или контента на французском меньше чем на русском? Так что не все так просто как пытаются нарисовать.
Наше сознание просто еще не осознало что мы можем быть самодостаточными, что мы не должны быть все время в их тени. Как в прочем и они никак не могут смириться с нашей независимостью.

Возможно не раньше и не меньше. Но многие у нас знают французский? А русский уже знают все. При этом желательно, конечно, знать ещё, к примеру, английский. Но при этом не отказываясь от того, что уже есть.


я не о том. я о том что французы создают контент на французском и не оглядываются что на английском бы было выгоднее. почему так? так мало того - иностранцы на французский переведут быстрее чем на русский. хотя говорящих на французском меньше.
может вопрос не в количестве голов говорящих на русском а в нас самих?
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 14:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  mephala написав:я не о том. я о том что французы создают контент на французском и не оглядываются что на английском бы было выгоднее. почему так? так мало того - иностранцы на французский переведут быстрее чем на русский. хотя говорящих на французском меньше.
может вопрос не в количестве голов говорящих на русском а в нас самих?
потому что рынок (аудитория) для этого контента хоть хоть и меньше англоязычного, но всё равно глобальна в плане географии, огромна в количественном выражении и ёмка в плане покупательной способности.
Нам это не светит.
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