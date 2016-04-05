RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 2058205920602061
Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 14:58

  vitaliian написав:
  mephala написав:и других стран что нам помогают вы тоже считаете тупыми обывателями?
я считаю тупым обывателем того кто считает Украину самодостаточной при этом ездит на импортном авто, на импортном топливе, пользуется импортным смартфоном, холодильником, стиралкой и всем остальным. Тут трусы или крестик.

Если мы самодостаточны, покупайте только украинские товары. А если уже покупаете импорт, не надо ля-ля про самодостаточность. К импортному товару нужны иностранные языки. service manual на каких языках пишутся?


что вы курите? вы вообще понимаете что такое самодостаточный язык?
на украинском можно описать любую сферу деятельности человека.
mephala
 
Повідомлень: 7560
З нами з: 07.04.14
Подякував: 204 раз.
Подякували: 814 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 15:10

  mephala написав:на украинском можно описать любую сферу деятельности человека.

1е слово на русском языке 2е на украинском

Паратимия - Паратимія
Амбивалентность - Амбівалентність
Инконтиненция аффективная - Інконтиненція афективна
Паргедония - Паргедонія
Циклотимия - Циклотімія
Гипопатия - Гіпопатія
Атимормия - Атімормія
Эмотивность - Емотивність
Соматопсихическая деперсонализация - Соматопсихічна деперсоналізація

и т.д. (вся психиатрия такая).
Так что про самодостаточность вы мне не рассказывайте. В 90х переводил в вузе психиатрию с русского на украинский, на украинском языке литературы вообще не было. Я наверное был из первых кто вообще этим занялся.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14427
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2068 раз.
Подякували: 2910 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 15:15

Schmit
 
Повідомлень: 3177
З нами з: 08.09.09
Подякував: 78 раз.
Подякували: 274 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 15:18

  vitaliian написав:
  mephala написав:я о том что французы создают контент на французском и не оглядываются что на английском бы было выгоднее.
первоначальный вариант этой песни был на русском языке
https://www.youtube.com/watch?v=HOwPZJqowCU
(не говорите И Федишин об этом)
https://www.youtube.com/watch?v=126d694SJLI


так а я о чем? вы решили подтвердить то что я уже сказал?
французы создают контент на французском потому что они Французы. хоть на английском и выгоднее.
а наша группа из Полтавы нарабатывала контент для московии.
нам бы для начала стать бы просто украинцами. а то большая часть населения даже ними не стала. что бы были Украинцами нам еще долго расти.
mephala
 
Повідомлень: 7560
З нами з: 07.04.14
Подякував: 204 раз.
Подякували: 814 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 15:22

  vitaliian написав:
  mephala написав:на украинском можно описать любую сферу деятельности человека.

1е слово на русском языке 2е на украинском

Паратимия - Паратимія
Амбивалентность - Амбівалентність
Инконтиненция аффективная - Інконтиненція афективна
Паргедония - Паргедонія
Циклотимия - Циклотімія
Гипопатия - Гіпопатія
Атимормия - Атімормія
Эмотивность - Емотивність
Соматопсихическая деперсонализация - Соматопсихічна деперсоналізація

и т.д. (вся психиатрия такая).
Так что про самодостаточность вы мне не рассказывайте. В 90х переводил в вузе психиатрию с русского на украинский, на украинском языке литературы вообще не было. Я наверное был из первых кто вообще этим занялся.


это известная проблема украинского языка на момент развала совка. и виной тому московия которая построила себе план по уничтожению всех языков республик (или полного их нивелирования). так как вся наука и вышка была на русском. но постепенно это все исправляется и не думаю что на данный момент эта проблема актуальна. как бы не хотелось московии сделать украинский язык кастрированным чисто до обывательского использования.
mephala
 
Повідомлень: 7560
З нами з: 07.04.14
Подякував: 204 раз.
Подякували: 814 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 15:23

  mephala написав:а наша группа из Полтавы нарабатывала контент для московии.
правильно поэтому мы имеем шикарное наследие в т.ч. виде украинского Фристайла, С.Ротару и др.. А если бы русский язык запрещали (в публичном пространстве) они бы выехали на пмж в московию и Украина бы потеряла несколько талантливых людей. Спасибо Ирине что не побрезговала и перепела эту песню.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14427
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2068 раз.
Подякували: 2910 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 15:26

  vitaliian написав:
  mephala написав:а наша группа из Полтавы нарабатывала контент для московии.
правильно поэтому мы имеем шикарное наследие в т.ч. виде украинского Фристайла, С.Ротару и др.. А если бы русский язык запрещали (в публичном пространстве) они бы выехали на пмж в московию и Украина бы потеряла несколько талантливых людей. Спасибо Ирине что перепела эту песню.


т.е. вы даже не предполагаете что на украинском можно создавать песни? только выехать и создавать на русском?
капец у вас имперские замашки. прямо как на ЗАЭС сейчас - терра или русская или пустыня.
mephala
 
Повідомлень: 7560
З нами з: 07.04.14
Подякував: 204 раз.
Подякували: 814 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 15:28

  mephala написав:т.е. вы даже не предполагаете что на украинском можно создавать песни? только выехать и создавать на русском?
а почему битлз пели на английском, а не на украинском? Кто может создавать контент на украинском, тот и так это делает. А кто не может, пусть лучше пишет и поёт на родном языке. Язык надо чувствовать.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14427
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2068 раз.
Подякували: 2910 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 15:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Недонаполеон я так понял поехал совсем? Даже моряков не выпустят
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 848
З нами з: 26.11.19
Подякував: 78 раз.
Подякували: 214 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 15:47

Коломойський через суд забрав у державного "Приватбанку" столичний готель "Мир" Джерело: https://biz.censor.net/n3361306
Это мародерство или бизнес???????????
шурец
Аватар користувача
 
Повідомлень: 857
З нами з: 18.04.11
Подякував: 510 раз.
Подякували: 180 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2058205920602061
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 100750
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 461586
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3599
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (2240)
17.08.2022 16:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.