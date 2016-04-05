mephala написав:и других стран что нам помогают вы тоже считаете тупыми обывателями?
я считаю тупым обывателем того кто считает Украину самодостаточной при этом ездит на импортном авто, на импортном топливе, пользуется импортным смартфоном, холодильником, стиралкой и всем остальным. Тут трусы или крестик.
Если мы самодостаточны, покупайте только украинские товары. А если уже покупаете импорт, не надо ля-ля про самодостаточность. К импортному товару нужны иностранные языки. service manual на каких языках пишутся?
что вы курите? вы вообще понимаете что такое самодостаточный язык? на украинском можно описать любую сферу деятельности человека.
и т.д. (вся психиатрия такая). Так что про самодостаточность вы мне не рассказывайте. В 90х переводил в вузе психиатрию с русского на украинский, на украинском языке литературы вообще не было. Я наверное был из первых кто вообще этим занялся.
так а я о чем? вы решили подтвердить то что я уже сказал? французы создают контент на французском потому что они Французы. хоть на английском и выгоднее. а наша группа из Полтавы нарабатывала контент для московии. нам бы для начала стать бы просто украинцами. а то большая часть населения даже ними не стала. что бы были Украинцами нам еще долго расти.
и т.д. (вся психиатрия такая). Так что про самодостаточность вы мне не рассказывайте. В 90х переводил в вузе психиатрию с русского на украинский, на украинском языке литературы вообще не было. Я наверное был из первых кто вообще этим занялся.
это известная проблема украинского языка на момент развала совка. и виной тому московия которая построила себе план по уничтожению всех языков республик (или полного их нивелирования). так как вся наука и вышка была на русском. но постепенно это все исправляется и не думаю что на данный момент эта проблема актуальна. как бы не хотелось московии сделать украинский язык кастрированным чисто до обывательского использования.
mephala написав:а наша группа из Полтавы нарабатывала контент для московии.
правильно поэтому мы имеем шикарное наследие в т.ч. виде украинского Фристайла, С.Ротару и др.. А если бы русский язык запрещали (в публичном пространстве) они бы выехали на пмж в московию и Украина бы потеряла несколько талантливых людей. Спасибо Ирине что не побрезговала и перепела эту песню.
mephala написав:а наша группа из Полтавы нарабатывала контент для московии.
правильно поэтому мы имеем шикарное наследие в т.ч. виде украинского Фристайла, С.Ротару и др.. А если бы русский язык запрещали (в публичном пространстве) они бы выехали на пмж в московию и Украина бы потеряла несколько талантливых людей. Спасибо Ирине что перепела эту песню.
т.е. вы даже не предполагаете что на украинском можно создавать песни? только выехать и создавать на русском? капец у вас имперские замашки. прямо как на ЗАЭС сейчас - терра или русская или пустыня.