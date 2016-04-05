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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2055205620572058>
Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 12:58

vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 13:00

  Hotab написав:Нема знімків з-під Джанкоя та Гвардійського?
Піджарили там "крамдівців" та техніку?

Видео взрывов в Джанкое давал ссылку здесь - viewtopic.php?p=5475625#p5475625.
Фото результатов не видел.
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 13:06

  prodigy написав:.....
про Джавеліни тільки початок і далі обрізано :mrgreen: при монтажі (мабуть не дуже приємне)

Мабуть, так.
Але її думки не здаються занадто авторитетними. Принаймні мені.

detroytred
На мій погляд, вона не залізна, а трохи безбашенная.
"Возбуждение" от стрельбы по бронетехнике...
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 13:19

  detroytred написав:
  prodigy написав:про Джавеліни тільки початок і далі обрізано :mrgreen: при монтажі (мабуть не дуже приємне)

Мені здалося, що там взагалі Березовець часто обрізав.


-спонсорам негативні відгуки не надають натхнення в постачанні
-припускаю, що у Тетяни жіночі ревнощі до своєї Стугни
-цікаво слухати Чорновіл (вона така безбаштова, що чоловікам поряд становиться соромно за свій острах), але й рівень -лейтенант (навіть на майор)

десь 2 тижні тому розмовляв з приятелем(у якого син зараз в ЗСУ 28 бригада) стосовно дисципліни підчас війни , така думка що дисципліновані воїни краще оцінюють ризики, але недисципліновані мають здатність до неординарних рішень під час бою (тобто першими йдуть в атаку, люди-герої)-Тетяна одна з тих
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 14:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

сьогоднi день фiлолога :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
день економiста коли? як по 42 буде?
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 14:26

Беженцы у которых всё хорошо:
По человечески стоит за них порадоваться, а по факту Вам не сдаётся, что попахивает мацой? Чисто для "кроликов", населения,.... :evil:

Интересный коммент по этой теме, эмоциональный, хотя не включил в себя даже 1% рассмотренного здесь на полях форума.
+14 Saskia Jansen
Sharp's

В последнее время стараюсь соблюдать самоцензуру и не особо усердствовать с критикой Зеленского. Но от его интервью WP мне натурально сорвало крышу. Когда человек говорит, что, практически точно зная о начале войны, СОЗНАТЕЛЬНО не предупреждал об этом украинцев, якобы для того, чтобы "не посеять хаос", он в лучшем случае - циник, в худшем - подлец.

Неужели не очевидно, что заранее не вывезенные, а потому погибшие женщины, дети и старики из Бучи, Бородянки, Ирпеня, Мариуполя - на его совести? Зато около сотни депутатов, жёны депутатов и приближённые к власти выехали заранее. Им страну не надо защищать. У них индульгенция от обязанностей гражданина и аллергия на войну.

И какой же нужно быть паскудой, чтобы говорить - мол, все бы разбежались, и Украину взяли бы за три дня! Получается, в стране нет патриотов, нет армии, а сдерживают врага украинцы только потому, что Зеленский заранее не предупредил о вторжении и не позволил всем выехать из страны? Продолжая при этом демонстративно направлять львиную часть бюджета на "Велике крадівництво" и прочую пиар-лабуду. И это вместо того, чтобы ещё с октября 2021-го (тогда впервые союзники предупредили о вторжении) строить капитальные фортификационные сооружения по всей линии границы, форсировать ракетную программу, эвакуировать наиболее уязвимые слои населения и минировать наиболее проблемные участки местности.

Такие слова - плевок в лицо украинцам и неуважение к своей армии, своим гражданам и своей нации. По такой логике можно сказать: "Мы сдали Херсон, чтобы не сдать всю Украину..." или "Мы строили дороги, чтобы противнику было удобнее наступать". Почему прямо не сказать правду: "Я не верил в полномасштабное вторжение, и убедил меня в этом Ермак, который единолично занимался российским направлением." А правда именно такова.

И последнее, что стало для меня триггером в этом крике души. Фраза (дословно): "...тогда я бы терял 7 миллиардов долларов в месяц, начиная с октября прошлого года."

Какой, бл..., Я? Мой генпрокурор, моё правительство... И это в парламентско-президентской республике! Речь в данном случае идёт о том, что ранее оповещение о неизбежной войне могло спасти жизни сотен украинских детей, а он печётся о гипотетической потере гипотетических денег. Капец...

Не скажу, что сейчас всё делается не правильно. Особенно меня радует МИД после того, как Ермака всё же отстранили от его непосредственного руководства. Профессионально действует армия, самому президенту пишут правильные речи. Не втік, врешті решт. И, не буду лукавить: за границей он пользуется большой медийной популярностью - в той же Америке его портреты повсюду.

Но когда на поверхность вылезает подобные цинизм, высокомерие и аргументы, мне хочется после победы взять кое-кого за горло и тихонько спросить: "А теперь расскажи нам подробно за Ермака, за Бучу, за Херсон, за Баканова, за дороги, за Чонгар, за Мариуполь, за ракетную программу..."

Говорят, победителей не судят. Так за победу судить не будут. Будут судить за цену, которую пришлось за неё платить.

Я, так понимаю, население начинает понимать происходящее?
- Да х..й там! Они даже на долю процента не представляют происходящее - его цинизм и полную ...опу. :twisted:
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 15:15

Schmit
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 15:47

Коломойський через суд забрав у державного "Приватбанку" столичний готель "Мир" Джерело: https://biz.censor.net/n3361306
Это мародерство или бизнес???????????
шурец
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 16:28

Президент Зеленський визнав, що брехав українському народу, і свідомо не повідомляв про неминучу війну попри попередження НАТО

Приголомшлива та просто аморальне інтервью президента Володимира Зеленського американському виданню «Вашингтон пост».

https://www.facebook.com/10000090917268 ... qsRe5HdWl/
beee
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 16:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Казахстан отменил изучение русского языка для первоклассников. Пропагандисты РФ в шоке


Немного оффтоп, но в контексте. РФ начинает терять союзников
И поставить некую точку в теме недавнего "мовного питання"
Востаннє редагувалось pesikot в Сер 17 сер, 2022 16:53, всього редагувалось 1 раз.
pesikot
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