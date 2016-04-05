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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 17 сер, 2022 16:45
Был на даче, с ночёвкой, недалеко от передовой,снял самую маленькую солнечную батарею(для зарядки военным) из неприятного, уже 3ю неделю работает только москальская арта, сегодня 120 миномёты и грады, сериями по 5 штук, что интересно, вылетает 5, прилетает 3-4...
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edvardd
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Додано: Сер 17 сер, 2022 16:54
beee написав:
Уровень цинизма сопоставим с уровнем разрушений. Я себя еле сдерживаю
Нужно держать себя в руках.
Инсульты и инфаркты не нужны
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pesikot
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Додано: Сер 17 сер, 2022 16:57
pesikot написав: beee написав:
Уровень цинизма сопоставим с уровнем разрушений. Я себя еле сдерживаю
Нужно держать себя в руках.
Инсульты и инфаркты не нужны
Они как раз- от сдерживания эмоций.
Плохо вегетатику знаете
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beee
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Додано: Сер 17 сер, 2022 17:10
edvardd написав:
Был на даче, с ночёвкой, недалеко от передовой,снял самую маленькую солнечную батарею(для зарядки военным) из неприятного, уже 3ю неделю работает только москальская арта, сегодня 120 миномёты и грады, сериями по 5 штук, что интересно, вылетает 5, прилетает 3-4...
хаймарсы работают редко но метко
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Додано: Сер 17 сер, 2022 17:10
edvardd написав:
Был на даче, с ночёвкой, недалеко от передовой,снял самую маленькую солнечную батарею(для зарядки военным) из неприятного, уже 3ю неделю работает только москальская арта, сегодня 120 миномёты и грады, сериями по 5 штук, что интересно, вылетает 5, прилетает 3-4...
Нічого дивного-шмаляють радянськими запасами, а там і якість, і термін придатності того... У нас поля та дороги були всіяні невибухнувшими снарядами/мінами, до сих пір(чотири місяці минуло) сапери регулярно знешкоджують. В одному місці, прямо на дорозі, залізяка від Граду закатана колесами в асфальт лежить.
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Додано: Сер 17 сер, 2022 17:17
beee написав: Schmit написав:
Уровень цинизма сопоставим с уровнем разрушений. Я себя еле сдерживаю
не перейматеся
Садовый проболтался что еще летом 2021 решили воевать
ни не готовились, а готовились втихаря, когда стало ясно что россия определилась с вариантами - самолеты полетели караванами, но - был уже февраль...
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