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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2055205620572058
Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 16:45

Был на даче, с ночёвкой, недалеко от передовой,снял самую маленькую солнечную батарею(для зарядки военным) из неприятного, уже 3ю неделю работает только москальская арта, сегодня 120 миномёты и грады, сериями по 5 штук, что интересно, вылетает 5, прилетает 3-4...
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 16:50

  Schmit написав:

Уровень цинизма сопоставим с уровнем разрушений. Я себя еле сдерживаю
beee
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 16:54

  beee написав:Уровень цинизма сопоставим с уровнем разрушений. Я себя еле сдерживаю

Нужно держать себя в руках.
Инсульты и инфаркты не нужны
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 16:57

  pesikot написав:
  beee написав:Уровень цинизма сопоставим с уровнем разрушений. Я себя еле сдерживаю

Нужно держать себя в руках.
Инсульты и инфаркты не нужны

Они как раз- от сдерживания эмоций.
Плохо вегетатику знаете
beee
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 17:10

  edvardd написав:Был на даче, с ночёвкой, недалеко от передовой,снял самую маленькую солнечную батарею(для зарядки военным) из неприятного, уже 3ю неделю работает только москальская арта, сегодня 120 миномёты и грады, сериями по 5 штук, что интересно, вылетает 5, прилетает 3-4...


хаймарсы работают редко но метко
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 17:10

  edvardd написав:Был на даче, с ночёвкой, недалеко от передовой,снял самую маленькую солнечную батарею(для зарядки военным) из неприятного, уже 3ю неделю работает только москальская арта, сегодня 120 миномёты и грады, сериями по 5 штук, что интересно, вылетает 5, прилетает 3-4...


Нічого дивного-шмаляють радянськими запасами, а там і якість, і термін придатності того... У нас поля та дороги були всіяні невибухнувшими снарядами/мінами, до сих пір(чотири місяці минуло) сапери регулярно знешкоджують. В одному місці, прямо на дорозі, залізяка від Граду закатана колесами в асфальт лежить.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 17:17

  beee написав:
  Schmit написав:

Уровень цинизма сопоставим с уровнем разрушений. Я себя еле сдерживаю


не перейматеся
Садовый проболтался что еще летом 2021 решили воевать
ни не готовились, а готовились втихаря, когда стало ясно что россия определилась с вариантами - самолеты полетели караванами, но - был уже февраль...
cohan
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  #<1 ... 2055205620572058
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