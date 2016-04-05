Был на даче, с ночёвкой, недалеко от передовой,снял самую маленькую солнечную батарею(для зарядки военным) из неприятного, уже 3ю неделю работает только москальская арта, сегодня 120 миномёты и грады, сериями по 5 штук, что интересно, вылетает 5, прилетает 3-4...
edvardd написав:Был на даче, с ночёвкой, недалеко от передовой,снял самую маленькую солнечную батарею(для зарядки военным) из неприятного, уже 3ю неделю работает только москальская арта, сегодня 120 миномёты и грады, сериями по 5 штук, что интересно, вылетает 5, прилетает 3-4...
edvardd написав:Был на даче, с ночёвкой, недалеко от передовой,снял самую маленькую солнечную батарею(для зарядки военным) из неприятного, уже 3ю неделю работает только москальская арта, сегодня 120 миномёты и грады, сериями по 5 штук, что интересно, вылетает 5, прилетает 3-4...
Нічого дивного-шмаляють радянськими запасами, а там і якість, і термін придатності того... У нас поля та дороги були всіяні невибухнувшими снарядами/мінами, до сих пір(чотири місяці минуло) сапери регулярно знешкоджують. В одному місці, прямо на дорозі, залізяка від Граду закатана колесами в асфальт лежить.
wild.tomcat написав:цікаво, що тоді він буде говорити.
в таких случаях он обычно переходит на оскорбления, проверено.
А самі хоч розумієте що поназаписували? 1 Не проаналізували жодної цифри... - просто припустили.. 2 Не побачили +20% сплачених сум і мінус 22% території і мінус 30% працездатного населення(1 млн в армії - 5 млн за кордон , з яких 2 млн діти/пенсіонери =30% від 12 млн офіційно працюючих) 3 Чомусь всі троє припустили що а - чомусь заплатили олігархи наперед( які зараз в Монако) б - не платили підприємці....
А може через мій досвід , який я зафіксував десь місяць-два тому В якому було оголошено Сплата податків 2021 рік - 300 000 грн Орієнтовна сплата податків 2022 - 400 000 грн Реальна сплата в першому півріччі - 200 000 грн...
То це я такий правильний - тоді мене не хаїти а хвалити потрібно... Чи просто всі такі як я - поступили так само? І тоді моїм опонентам треба признати себе лохами - які не вірять власному народу.
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш прибыл во Львов. Завтра на саммите с участием Эрдогана, Зеленского и Гутерриша будут говорить о прекращении войны "дипломатическими методами".
Но есть одна проблема - РФ не хочет прекращать войну "дипломатическими методами". РФ хочет прекратить войну путём капитуляции Украины