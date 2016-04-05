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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 17 сер, 2022 17:56
beee написав:
Уровень цинизма сопоставим с уровнем разрушений. Я себя еле сдерживаю
А так?
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Schmit
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Додано: Сер 17 сер, 2022 18:25
Ну те, що наші люди часто не усвідомлюють того, що говорять, не є таємницею.
І нехай Тетяна спокійнісінько навіщось в інформпростір показує свою цивільну машину, пояснюючи, як гарно в ній розташовується *Стугна*, і вона переміщується, як місцева жителька -- а потім орки гатять по цивільним машинам...
(Вони й і так гатили б, але не мали б підстав).
Аналогічно про цивільний одяг при забросі на завод розповідав обміняний поранений азовець.
Але президент все ж таки посадова особа.
Наче ж заявляв, що "не лох", але "базар не фільтрує".
Хоча в принципі може так і треба: мода на реал (реальність). Починаючи від мата в публічному просторі... і закінчуючи цинічною правдою від президента.
Точніше не мода, а війна.
Так що не треба з претензіями-то тільки до президента. Хто зна яке рішення прийняв би кожен на місці тих, хто обороняє.
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detroytred
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Додано: Сер 17 сер, 2022 18:30
detroytred написав:
Але президент все ж таки посадова особа.
Наче ж заявляв, що "не лох", але "базар не фільтрує".
Хоча в принципі може так і треба: мода на реал (реальність). Починаючи від мата в публічному просторі... і закінчуючи цинічною правдою від президента.
Точніше не мода, а війна.
Так що не треба з претензіями-то тільки до президента. Хто зна яке рішення прийняв би кожен на місці тих, хто обороняє.
Я и не сомневался, что ты оправдаешь Зеленского
Вспомни, за что ты был против Порошенко, как красиво расписывал
А получается, что ты был против Порошенко, как человека
И теперь оправдываешь Зеленского за те действия, которые ты бы не простил Порошенко ни-ко-гда
Фу, противно
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pesikot
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Додано: Сер 17 сер, 2022 18:34
pesikot написав: detroytred написав:
Але президент все ж таки посадова особа.
Наче ж заявляв, що "не лох", але "базар не фільтрує".
Хоча в принципі може так і треба: мода на реал (реальність). Починаючи від мата в публічному просторі... і закінчуючи цинічною правдою від президента.
Точніше не мода, а війна.
Так що не треба з претензіями-то тільки до президента. Хто зна яке рішення прийняв би кожен на місці тих, хто обороняє.
Я и не сомневался, что ты оправдаешь Зеленского
Вспомни, за что ты был против Порошенко, как красиво расписывал
А получается, что ты был против Порошенко, как человека
И теперь оправдываешь Зеленского за те действия, который ты бы не простил Порошенко ни-ко-гда
Фу, противно
Не тринди, а нагадай чому я був проти Порошенка.
Скільки тебе вчу: є претензія - обгрунтуй фактами.
Подивимось на факт, а потім вже можна про щось говорити.
По факту -- що саме я вказував відносно Порошенка. Про людину, чи про посадовця.
Що ж там я так "красиво расписывал".
Поки по факту противно -- це твої триндіння зі стелі.
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detroytred
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Додано: Сер 17 сер, 2022 18:39
detroytred написав:
Сам же напад агресора був неминучий за умов незгоди з його вимогами.
Біснуватого навіть погрози США та Ко не втримали від повномасштабної агресії, а не те що краще чи не краще підготував оборону будь-який наш президент.
Економічні (а які можуть бути ще?) погрози його не хвилюють.
Він будує своє чучхе з підтримкою з боку Китаю.
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Starikan
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Додано: Сер 17 сер, 2022 18:47
Starikan написав: detroytred написав:
Сам же напад агресора був неминучий за умов незгоди з його вимогами.
Біснуватого навіть погрози США та Ко не втримали від повномасштабної агресії, а не те що краще чи не краще підготував оборону будь-який наш президент.
Економічні (а які можуть бути ще?) погрози його не хвилюють.
Він будує своє чучхе з підтримкою з боку Китаю.
Все ж таки його щось хвилювало й хвилює з боку Заходу, якщо він досі веде мову про перемовини.
Не особисто звісно, а через мединських, ердоганів, макронів.
Да й чучхе не досить активно він створює.
Якщо банальної загальної мобілізації побоюється.
Гіркінд його постійно критикує за намагання всидіти на двох стільцях.
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detroytred
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Додано: Сер 17 сер, 2022 18:52
ЛАД написав: jump написав:
Washington Post оприлюднив нові дані щодо секретних планів Путіна перед вторгненням в Україну ........
Washington Post это хорошо.
А послушать/почитать Кулебу Вы не захотели? Я сегодня давал ссылку на его интервью Гордону.
Я почитал. Ничего особо нового не узнал.
О том, что наша дипломатия перестала прогибаться перед "партнерами-миротворцами", известно давно. О засекречивании возможности нападения - тоже.
Жаль, что он пишет в основном о байденах и почти ничего о шольцах. Это наводит на неприятные мысли.
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Starikan
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