detroytred написав:Але президент все ж таки посадова особа. Наче ж заявляв, що "не лох", але "базар не фільтрує".
Хоча в принципі може так і треба: мода на реал (реальність). Починаючи від мата в публічному просторі... і закінчуючи цинічною правдою від президента. Точніше не мода, а війна.
Так що не треба з претензіями-то тільки до президента. Хто зна яке рішення прийняв би кожен на місці тих, хто обороняє.
Я и не сомневался, что ты оправдаешь Зеленского
Вспомни, за что ты был против Порошенко, как красиво расписывал А получается, что ты был против Порошенко, как человека
И теперь оправдываешь Зеленского за те действия, который ты бы не простил Порошенко ни-ко-гда
Фу, противно
Не тринди, а нагадай чому я був проти Порошенка. Скільки тебе вчу: є претензія - обгрунтуй фактами. Подивимось на факт, а потім вже можна про щось говорити. По факту -- що саме я вказував відносно Порошенка. Про людину, чи про посадовця. Що ж там я так "красиво расписывал".
Поки по факту противно -- це твої триндіння зі стелі.
detroytred написав: Сам же напад агресора був неминучий за умов незгоди з його вимогами. Біснуватого навіть погрози США та Ко не втримали від повномасштабної агресії, а не те що краще чи не краще підготував оборону будь-який наш президент.
Економічні (а які можуть бути ще?) погрози його не хвилюють. Він будує своє чучхе з підтримкою з боку Китаю.
detroytred написав: Сам же напад агресора був неминучий за умов незгоди з його вимогами. Біснуватого навіть погрози США та Ко не втримали від повномасштабної агресії, а не те що краще чи не краще підготував оборону будь-який наш президент.
Економічні (а які можуть бути ще?) погрози його не хвилюють. Він будує своє чучхе з підтримкою з боку Китаю.
Все ж таки його щось хвилювало й хвилює з боку Заходу, якщо він досі веде мову про перемовини. Не особисто звісно, а через мединських, ердоганів, макронів.
Да й чучхе не досить активно він створює. Якщо банальної загальної мобілізації побоюється. Гіркінд його постійно критикує за намагання всидіти на двох стільцях.
jump написав:Washington Post оприлюднив нові дані щодо секретних планів Путіна перед вторгненням в Україну ........
Washington Post это хорошо. А послушать/почитать Кулебу Вы не захотели? Я сегодня давал ссылку на его интервью Гордону.
Я почитал. Ничего особо нового не узнал. О том, что наша дипломатия перестала прогибаться перед "партнерами-миротворцами", известно давно. О засекречивании возможности нападения - тоже. Жаль, что он пишет в основном о байденах и почти ничего о шольцах. Это наводит на неприятные мысли.
detroytred написав:Не тринди, а нагадай чому я був проти Порошенка. Скільки тебе вчу: є претензія - обгрунтуй фактами. Подивимось на факт, а потім вже можна про щось говорити. По факту -- що саме я вказував відносно Порошенка. Про людину, чи про посадовця. Що ж там я так "красиво расписывал".
Поки по факту противно -- це твої триндіння зі стелі.
Не трынди, ты говорил - главное, чтобы против Порошенко
Факт ? Факт. Будешь опровергать ? Сядешь в лужу
Тебе говорили, что Зеленский знал о нападении ? Говорили Что ты говорил ? Вспомнишь ?
Не надо из себя строить такого честного Тебе бы голову пеплом посыпать за поддержку Зеленского А не со мной бодаться
Теперь ты оправдываешь, Зеленского, что он знал о грядущей войне и ... ничего не делал То есть, ты причастен к тысячам жертв Бучи, Ирпеня и тебе на это пофиг Тебе пофиг на жертвы
Пофиг, потому что я помню, как тебе было пофиг, как я рассказывал об очередях в Чернигове за едой, за обстрелами Чернигов
"Порохоботик" бегает по всему городу за едой, смешно же. Так ему и надо Ты цинично ржал над этим. И не говори, что я вру. Это было
detroytred написав:Не тринди, а нагадай чому я був проти Порошенка. Скільки тебе вчу: є претензія - обгрунтуй фактами. Подивимось на факт, а потім вже можна про щось говорити. По факту -- що саме я вказував відносно Порошенка. Про людину, чи про посадовця. Що ж там я так "красиво расписывал".
Поки по факту противно -- це твої триндіння зі стелі.
Не трынди, ты говорил - главное, чтобы против Порошенко
Факт ? Факт. Будешь опровергать ? Сядешь в лужу
Тебе говорили, что Зеленский знал о нападении ? Говорили Что ты говорил ? Вспомнишь ?
Не надо из себя строить такого честного Тебе бы голову пеплом посыпать за поддержку Зеленского А не со мной бодаться
Теперь ты оправдываешь, Зеленского, что он знал о грядущей войне и ... ничего не делал То есть, ты причастен к тысячам жертв Бучи, Ирпеня и тебе на это пофиг Тебе пофиг на жертвы
Пофиг, потому что я помню, как тебе было пофиг, как я рассказывал об очередях в Чернигове за едой, за обстрелами Чернигов
"Порохоботик" бегает по всему городу за едой, смешно же. Так ему и надо Ты цинично ржал над этим. И не говори, что я вру. Это было
Ти читати вмієш? Надавай факти, щоб можна було предметно говорити, що я стверджував, що ні.
А оцей набір узагальнень та брехні, який ти знов і знов намагаєшся голослівно зі стелі приліпити мені --- залиш базарним перебранкам. Там таке пройде, тут ні. Дорослішай або лікуйся від демагогії та брехні.