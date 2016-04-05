Додано: Сер 17 сер, 2022 18:55

detroytred написав: Не тринди, а нагадай чому я був проти Порошенка.

Скільки тебе вчу: є претензія - обгрунтуй фактами.

Подивимось на факт, а потім вже можна про щось говорити.

По факту -- що саме я вказував відносно Порошенка. Про людину, чи про посадовця.

Що ж там я так "красиво расписывал".



Поки по факту противно -- це твої триндіння зі стелі. Не тринди, а нагадай чому я був проти Порошенка.Скільки тебе вчу: є претензія - обгрунтуй фактами.Подивимось на факт, а потім вже можна про щось говорити.По факту -- що саме я вказував відносно Порошенка. Про людину, чи про посадовця.Що ж там я так "красиво расписывал".Поки по факту противно -- це твої триндіння зі стелі.

Не трынди, ты говорил - главное, чтобы против ПорошенкоФакт ? Факт.Будешь опровергать ? Сядешь в лужуТебе говорили, что Зеленский знал о нападении ? ГоворилиЧто ты говорил ? Вспомнишь ?Не надо из себя строить такого честногоТебе бы голову пеплом посыпать за поддержку ЗеленскогоА не со мной бодатьсяТеперь ты оправдываешь, Зеленского, что он знал о грядущей войне и ... ничего не делалТо есть, ты причастен к тысячам жертв Бучи, Ирпеня и тебе на это пофигТебе пофиг на жертвыПофиг, потому что я помню, как тебе было пофиг, как я рассказывал об очередях в Чернигове за едой, за обстрелами Чернигов"Порохоботик" бегает по всему городу за едой, смешно же. Так ему и надоТы цинично ржал над этим.И не говори, что я вру. Это было