jump написав:Washington Post оприлюднив нові дані щодо секретних планів Путіна перед вторгненням в Україну ........
Washington Post это хорошо. А послушать/почитать Кулебу Вы не захотели? Я сегодня давал ссылку на его интервью Гордону.
Я почитал. Ничего особо нового не узнал. О том, что наша дипломатия перестала прогибаться перед "партнерами-миротворцами", известно давно. О засекречивании возможности нападения - тоже. Жаль, что он пишет в основном о байденах и почти ничего о шольцах. Это наводит на неприятные мысли.
Принципиально нового ничего. Но некоторые "интимные" подробности рассказал. В основном о байденах просто потому, что США всё же играют главную роль. При другой позиции США от Шольца мы, возможно, вообще ничего не получили бы. А он до сих пор получал бы газ от Путина и, возможно, по СП-2.
P.s. Не знаю, по ТВ-новостям говорят о "2 потужних вибухах", но я точно слышал один. Возможно, 2 почти одновременно?
О прилёте в общежитие Вы уже, наверно, слышали. Горело сильно. Погасили, правда, сравнительно быстро, но дымит до сих пор. Чем-то подсвечивают и продолжают разбирать завалы. Чем попали, не знаю, но был единичный прилёт.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 17 сер, 2022 23:22, всього редагувалось 1 раз.
Але не вірили західним партнерам і розвідкам, знущалися над ними, називаючи панікерами.
Вони прийняли рішення, що українське суспільство незріле, не готове до серйозної розмови і важкої інформації і з ним треба поводитися, як з інфантильною дитиною, годуючи популізмом і брехнею, відосиками замість чесної інформації про серйозність загроз, аби в людей було право вибору для себе і своїх дітей.
Ми десятки разів просили про зустріч Зеленського з лідерами парламентських фракцій. Адже всі президенти мали діалог з парламентом. Ми пропонували обговорити безпекові виклики і підготовку краіни до можливих загроз. Але єдина така зустріч відбулася вже після вторгнення.
Вони обрали схематоз, а не безпеку. Бюджет -22 голосувалася як бюджет доріг, а не країни, якій загрожує смертельна небезпека . Там не врахована жодна позиція Європейської Солідарності щодо необхідності посилити ЗСУ.
Прикро, за цей бюджет голосували не лише слуги, а й інші фракції, які за часів Петра Порошенка жодного разу бюджет не підтримували.
Востаннє наші пропозиціі щодо збільшення фінансування армії за рахунок секвестру і перерозподілу відверто корупційних норм на потреби ЗСУ монобільшість відкинула 23 лютого …
Президенство - це дійсно тяжка ноша, і ніхто з нас, насправді, не знає, як правильно було сказати суспільству про рівень загроз і можливе вторгнення.
Я пам’ятаю , як Зеленський в якомусь іншому інтерв’ю проговорився про можливість захоплення Харкова і яку хвилю обурення і хейту це викликало, ми теж тоді його критикували.
Я дійсно розумію, що ворога треба зустрічати з холодною головою, а не в паніці, тому моя моє питання до президента Зеленського не в тому, що не попередив, а в тому, що країна не готувалася. Що закон про ТРО прийняли в останню хвилину і в окупованих регіонах навіть не встигли створити ТРО.
Що СБУ і контрозвідка ганяли за Порошенком і опозицією, а не вичищали колаборантів, які вже готували хліб/сіль зустрічати ворога.
Січень- лютий були місяцями судилищ, хоч тоді ми мали б разом не під суди ходити, а рити окопи під Києвом. Ми б з розумінням поставилися до попередження про рівень загроз, адже для нас війна почалася в 14. Ми б простяглися президенту руку допомоги, як зробили це в перші хвилини після вторгнення.
Ну й про боязнь, що люди втечуть- виїдуть.
Минулорічний День Незалежності ми з фракцією зустрічали на Хрещатику, поряд з простими киянами і військовими. До крові стерли долоні, аплодуючи нашим воінам, яких нагороджували. На військовому параді йшла техніка, створена і відремонтована за часів нашої політичної команди. Новенькими були тільки автозаки… це про пріорітети.
Й ось на Майдані до нагородження запросили Монатіка… Ви не уявляєте, яке обурення тоді це викликало серед військових поряд. Бо яке відношення всі ці Потапи мали до військового параду? Іх можна було нагородити на Банковій, і палаці Україна, та де завгодно. Але це і була філософія і пріорітети. До речі, а де всі ці вони зараз? Положинський, Фома, Антитіла- в ЗСУ! За що їм доземний уклін. Вакарчук, Жадан- іх внесок в майбутню перемогу неоціненний, бо вони піднімають дух людей.
А де всі ці люди, які з ранку до ночі сиділи в усіляких журі і формували музичний смак українців?
Й тоді ж над Хрещатиком востаннє пролетіла наша Мрія, махнувши нам крилами…
Чому ви не евакуювали її? Чому не евакуювали музейні цінності? Картини б прийняли то з вдячністю, без паніки. Але влада закопала мільярд в російськомовний канал ДОМ .
Примітно, але це останнє інтерв‘ю штатні боти Банкової, які славлять кожен владний чих, чомусь не розганяють.
Зараз варто зробити висновки з помилок. Перестати чморити волонтерів і опозицію, які ці помилки зараз виправляють, допомогаючи в забезпеченні Армії.
Перестати блокувати про це інформацію в так званому марафоні, бо це демотивує і принижує мільйони українців, які не втекли.
Дотримуватися справжньої, а не фасадної єдності.
Вірити партнерам, ЗСУ і украінцям.
Негайно розпочати діалог з усіма парламентськими фракціями.
edvardd написав:Был на даче, с ночёвкой, недалеко от передовой,снял самую маленькую солнечную батарею(для зарядки военным) из неприятного, уже 3ю неделю работает только москальская арта, сегодня 120 миномёты и грады, сериями по 5 штук, что интересно, вылетает 5, прилетает 3-4...
Вам месяц назад давался прямой текст из первоисточника "о закретической ситуации", и кто за этим стоит, чей гешефт, и "кому на Руси жить хорошо".
Это страшно, когда казалось бы те, кто обязан работать на совершенствование Законодательства, и искоренением коррупции работает над созданием новых коррупционных кормушек, в своих интересах, за счёт обездоленных.
https://www.unian.net/economics/finance ... 44905.html "Окончательного решения еще нет. Но мы обсуждаем модель, которая называется "10-10-10": 10% – налог на прибыль, 10% – НДФЛ и 10% – НДС, а также отмена ЕСВ и военный сбор 3%. Однако при этом – почти полная отмена всех льгот, усиление ответственности за нарушение налогового законодательства и такие вещи, как, например, доступ налоговой к информации о банковских счетах для предотвращения уклонения от уплаты налогов", - отметил он.
Затем мы спрашиваем откуда появился "батальон Монако"