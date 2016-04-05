Kudrjavuy написав:Это страшно, когда казалось бы те, кто обязан работать на совершенствование Законодательства, и искоренением коррупции работает над созданием новых коррупционных кормушек, в своих интересах, за счёт обездоленных.
https://www.unian.net/economics/finance ... 44905.html "Окончательного решения еще нет. Но мы обсуждаем модель, которая называется "10-10-10": 10% – налог на прибыль, 10% – НДФЛ и 10% – НДС, а также отмена ЕСВ и военный сбор 3%. Однако при этом – почти полная отмена всех льгот, усиление ответственности за нарушение налогового законодательства и такие вещи, как, например, доступ налоговой к информации о банковских счетах для предотвращения уклонения от уплаты налогов", - отметил он.
Затем мы спрашиваем откуда появился "батальон Монако", и что в Украине Война
так це ж людина Рудого, тому без чергового схематоза не обійтись