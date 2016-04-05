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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2058205920602061
Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 05:53

  GALeon написав:
Kudrjavuy написав:Это страшно, когда казалось бы те, кто обязан работать на совершенствование Законодательства, и искоренением коррупции работает над созданием новых коррупционных кормушек, в своих интересах, за счёт обездоленных.
https://www.unian.net/economics/finance ... 44905.html
"Окончательного решения еще нет. Но мы обсуждаем модель, которая называется "10-10-10": 10% – налог на прибыль, 10% – НДФЛ и 10% – НДС, а также отмена ЕСВ и военный сбор 3%. Однако при этом – почти полная отмена всех льгот, усиление ответственности за нарушение налогового законодательства и такие вещи, как, например, доступ налоговой к информации о банковских счетах для предотвращения уклонения от уплаты налогов", - отметил он.

Затем мы спрашиваем откуда появился "батальон Монако", и что в Украине Война :evil:
так це ж людина Рудого, тому без чергового схематоза не обійтись

Мало того що людина Ахметова, а й син регіонала, ще й закінчив - барабанна дробь - "Сколково" (Москва).
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Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 06:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Если Вам чем-то не нравится "10-10-10", так выскажитесь

Ты реально инфальтильный как ребенок, что "выскажется"? Против человека ОПЖЗ, Ахметова и Зеленского? Ты вообще понимаешь, какую практически "абсолютную" влась (притом не зависящую от народа) получили в ОП?
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Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 07:26

Хто там заявляє що його влада не попередила.
Росія може готувати напад на схід і південь України на початку 2022 року — голова української розвідки
Євгенія Луценко
21 листопада, 2021 10:38
Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов вважає, що Росія готується до можливої атаки на схід та південь України у січні-лютому 2022 року. Наразі, за даними розвідки, біля кордонів України 92 тисячі російських військових.
Про це начальник Головного управління розвідки розповів в інтерв'ю виданню Military Times.

За його словами, напад, який готує Росія, буде «набагато руйнівнішим за все, що було до цього» з 2014 року.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 07:48

https://gazeta.ua/articles/world-life/_ ... ep/1106683
У Сполучених Штатах Америки майже 20 високопоставлених військових та дипломатів закликали адміністрацію президента Джо Байдена надати Україні зброю великої дальності.

Зокрема, ідеться про ракети ATACMS. Заяву експертів оприлюднило видання The Hill.

Серед підписантів заяви – генерал Філіп Брідлав, колишній посол США в Україні Вільям Тейлор та ексзаступник генсека НАТО й посол у Росії Олександр Вершбоу. Вони вважають, що війна в Україні досягла вирішального моменту й на карті стоять життєво важливі інтереси США.

Вони переконані, що адміністрація Байдена виявляє надмірну обережність у прагненні уникнути провокування російської ескалації – ядерної чи Третьої світової війни.

"Поки російські війська намагаються перегрупуватися на сході й запобігти спробам України відбити Херсон на півдні, настав час для союзників України зробити все можливе, надавши їй засоби, необхідні для перемоги", – ідеться в заяві.

Підписанти заяви впевнені, що за наявності необхідної зброї та економічної допомоги Україна може перемогти Росію. Вони заявили, що Україні потрібні далекобійні вогневі засоби, щоб зірвати настання Росії, зокрема знищити російські запаси пального й боєприпасів.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 08:00

Ukrainian дійсно, влада не попередила , принаймі за ракетні атаки і за північний напрямок. Згадується, як Резніков навіть свого представника направляв на навчання до лукаша, запевняв - просто навчання.
Простота - не гріх.
PS Якби не такі карколомні успіхи орків на півдні, то чи встояв Київ - то питання.
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 08:02

  Kudrjavuy написав:
  edvardd написав:Был на даче, с ночёвкой, недалеко от передовой,снял самую маленькую солнечную батарею(для зарядки военным) из неприятного, уже 3ю неделю работает только москальская арта, сегодня 120 миномёты и грады, сериями по 5 штук, что интересно, вылетает 5, прилетает 3-4...

Вам месяц назад давался прямой текст из первоисточника "о закретической ситуации", и кто за этим стоит, чей гешефт, и "кому на Руси жить хорошо".

Говорящие головы уже обосновывают сдачу самых официально укреплённых районов Украины https://www.dialog.ua/war/257186_1660591056
Какова может идти речь о остальном?

вот только ныть не надо, и зраду разносить, накапливают, перед наступлением, посмотрим ситуацию на 1 сентября...
edvardd
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