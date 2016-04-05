Додано: Чет 18 сер, 2022 09:33

Игорь Алексеевич написав: Почему отошли от Киева узнаем лет через 20. Почему отошли от Киева узнаем лет через 20.

Слушая интервью пленных я сделал для себя определённый вывод - в войсках наступающих по всем направлениям и в Киеве в том числе было не так много мотивированных на жёсткие, а тем более городские бои. Они ехали "попугать", поэтому объезжали города, окружали. Была ставка на испуг, сдачу и запрос переговоров. Не получилось. Обеспечение заканчивалось, войска начали выпиливать... и они увели оттуда где не видели перспективы. А Киев, после жестких мясорубок ещё в пригородах стал бесперспективным. Ну а потом собрали всех мотивированных и начали давить там где видели перспективы. Как видим на Донбассе что то смогли.