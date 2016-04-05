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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2059206020612062
Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 10:02

  pesikot написав:
  detroytred написав:Але президент все ж таки посадова особа.
Наче ж заявляв, що "не лох", але "базар не фільтрує".

Хоча в принципі може так і треба: мода на реал (реальність). Починаючи від мата в публічному просторі... і закінчуючи цинічною правдою від президента.
Точніше не мода, а війна.

Так що не треба з претензіями-то тільки до президента. Хто зна яке рішення прийняв би кожен на місці тих, хто обороняє.

Я и не сомневался, что ты оправдаешь Зеленского

Вспомни, за что ты был против Порошенко, как красиво расписывал
А получается, что ты был против Порошенко, как человека

И теперь оправдываешь Зеленского за те действия, которые ты бы не простил Порошенко ни-ко-гда

Фу, противно

Він(і йому подібні) не за Зеленського, вони проти Порошенка.
Тому що Порошенко над-то проукраїнський.

Наприклад жителі Сходу чомусь вперто голосували за ОПСЖ, хоча прекрасно бачили що сталось з Донецьком, як там прекрасно живуть "під расеєю". ЧОМУ? Ось я не знаю відповіді на це питання.
Думаю їм просто не підходить надто проукраїнський По чи інший.
Тепер одержали ракети на свої домівки. Але вони звичайно не винуваті, то все путін винуватий. :D
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 10:13

  Игорь Алексеевич написав:
  alex_dvornichenko написав:
  Игорь Алексеевич написав:Почему отошли от Киева узнаем лет через 20.

Слушая интервью пленных я сделал для себя определённый вывод - в войсках наступающих по всем направлениям и в Киеве в том числе было не так много мотивированных на жёсткие, а тем более городские бои. Они ехали "попугать", поэтому объезжали города, окружали. Была ставка на испуг, сдачу и запрос переговоров. Не получилось. Обеспечение заканчивалось, войска начали выпиливать... и они увели оттуда где не видели перспективы. А Киев, после жестких мясорубок ещё в пригородах стал бесперспективным. Ну а потом собрали всех мотивированных и начали давить там где видели перспективы. Как видим на Донбассе что то смогли.

нам тоже говорили войны не будет. Теперь говорят, что знали, но боялись паники населения. А то что при панике могли пострадать, но не погибнуть минимум 1тыс.чел, то при бомбёжке уже погибло десятки тыс. людей. А сколько семей осталось без детей, дети без родителей - это Власть учитывала.????
Поэтому и про Киев и вообще про войну, оружие узнаем минимум через 20 лет. Про ВОВ мы реальные события начали узнавать только в конце 90х. А до этого нас учили и говорили - красная армия всех сильней..... :shock: я уже не говорю про Афган 80х...

Не проблема, що дезінформували населення. Проблема в тому, що маючи всю інформацію, не готувались, точніше, навіть від'ємно готувались.
Це злочинна бездіяльність, як мінімум, а можливо саботаж.
Востаннє редагувалось Schmit в Чет 18 сер, 2022 10:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 10:15

  V2 написав:Останнє інтерв’ю не виходить з голови.

Отже, вони знали.

Але не вірили західним партнерам і розвідкам, знущалися над ними, називаючи панікерами.

Вони прийняли рішення, що українське суспільство незріле, не готове до серйозної розмови і важкої інформації і з ним треба поводитися, як з інфантильною дитиною, годуючи популізмом і брехнею, відосиками замість чесної інформації про серйозність загроз, аби в людей було право вибору для себе і своїх дітей.

Ми десятки разів просили про зустріч Зеленського з лідерами парламентських фракцій. Адже всі президенти мали діалог з парламентом. Ми пропонували обговорити безпекові виклики і підготовку краіни до можливих загроз. Але єдина така зустріч відбулася вже після вторгнення.

Вони обрали схематоз, а не безпеку. Бюджет -22 голосувалася як бюджет доріг, а не країни, якій загрожує смертельна небезпека . Там не врахована жодна позиція Європейської Солідарності щодо необхідності посилити ЗСУ.

Я так розумію передивились Гончаренка.

Скажу так - це деяка маніпуляція з його боку.
Зе прийняв таке рішення саме тому, що дивився на думку суспільства!!! Суспільство - 95% - вважало що нападу не буде, а Зеленський завжди старається робити те що хочуть його виборці. Тому і вважав що нічого не буде. Все логічно.
Тому це невеликий його гріх.

Інша справа що він повинен був краще підготуватись до нападу. Навіть якщо він не вірив, він президент і повинен передбачати усі варіанти. Ось це його величезна помилка.
andrijk777
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