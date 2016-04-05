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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 18 сер, 2022 10:02
pesikot написав: detroytred написав:
Але президент все ж таки посадова особа.
Наче ж заявляв, що "не лох", але "базар не фільтрує".
Хоча в принципі може так і треба: мода на реал (реальність). Починаючи від мата в публічному просторі... і закінчуючи цинічною правдою від президента.
Точніше не мода, а війна.
Так що не треба з претензіями-то тільки до президента. Хто зна яке рішення прийняв би кожен на місці тих, хто обороняє.
Я и не сомневался, что ты оправдаешь Зеленского
Вспомни, за что ты был против Порошенко, как красиво расписывал
А получается, что ты был против Порошенко, как человека
И теперь оправдываешь Зеленского за те действия, которые ты бы не простил Порошенко ни-ко-гда
Фу, противно
Він(і йому подібні) не за Зеленського, вони проти Порошенка.Тому що Порошенко над-то проукраїнський.
Наприклад жителі Сходу чомусь вперто голосували за ОПСЖ, хоча прекрасно бачили що сталось з Донецьком, як там прекрасно живуть "під расеєю". ЧОМУ?
Ось я не знаю відповіді на це питання.
Думаю їм просто не підходить надто проукраїнський По чи інший.
Тепер одержали ракети на свої домівки. Але вони звичайно не винуваті, то все путін винуватий.
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Додано: Чет 18 сер, 2022 10:13
Игорь Алексеевич написав: alex_dvornichenko написав: Игорь Алексеевич написав:
Почему отошли от Киева узнаем лет через 20.
Слушая интервью пленных я сделал для себя определённый вывод - в войсках наступающих по всем направлениям и в Киеве в том числе было не так много мотивированных на жёсткие, а тем более городские бои. Они ехали "попугать", поэтому объезжали города, окружали. Была ставка на испуг, сдачу и запрос переговоров. Не получилось. Обеспечение заканчивалось, войска начали выпиливать... и они увели оттуда где не видели перспективы. А Киев, после жестких мясорубок ещё в пригородах стал бесперспективным. Ну а потом собрали всех мотивированных и начали давить там где видели перспективы. Как видим на Донбассе что то смогли.
нам тоже говорили войны не будет. Теперь говорят, что знали, но боялись паники населения. А то что при панике могли пострадать, но не погибнуть минимум 1тыс.чел, то при бомбёжке уже погибло десятки тыс. людей. А сколько семей осталось без детей, дети без родителей - это Власть учитывала.????
Поэтому и про Киев и вообще про войну, оружие узнаем минимум через 20 лет. Про ВОВ мы реальные события начали узнавать только в конце 90х. А до этого нас учили и говорили - красная армия всех сильней.....
я уже не говорю про Афган 80х...
Не проблема, що дезінформували населення. Проблема в тому, що маючи всю інформацію, не готувались, точніше, навіть від'ємно готувались.
Це злочинна бездіяльність, як мінімум, а можливо саботаж.
Востаннє редагувалось Schmit
в Чет 18 сер, 2022 10:15, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 18 сер, 2022 10:15
V2 написав:
Останнє інтерв’ю не виходить з голови.
Отже, вони знали.
Але не вірили західним партнерам і розвідкам, знущалися над ними, називаючи панікерами.
Вони прийняли рішення, що українське суспільство незріле, не готове до серйозної розмови і важкої інформації і з ним треба поводитися, як з інфантильною дитиною, годуючи популізмом і брехнею, відосиками замість чесної інформації про серйозність загроз, аби в людей було право вибору для себе і своїх дітей.
Ми десятки разів просили про зустріч Зеленського з лідерами парламентських фракцій. Адже всі президенти мали діалог з парламентом. Ми пропонували обговорити безпекові виклики і підготовку краіни до можливих загроз. Але єдина така зустріч відбулася вже після вторгнення.
Вони обрали схематоз, а не безпеку. Бюджет -22 голосувалася як бюджет доріг, а не країни, якій загрожує смертельна небезпека . Там не врахована жодна позиція Європейської Солідарності щодо необхідності посилити ЗСУ.
Я так розумію передивились Гончаренка.
Скажу так - це деяка маніпуляція з його боку.
Зе прийняв таке рішення саме тому, що дивився на думку суспільства!!!
Суспільство - 95% - вважало що нападу не буде, а Зеленський завжди старається робити те що хочуть його виборці. Тому і вважав що нічого не буде. Все логічно.
Тому це невеликий його гріх.
Інша справа що він повинен був краще підготуватись до нападу
. Навіть якщо він не вірив, він президент і повинен передбачати усі варіанти. Ось це його величезна помилка.
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