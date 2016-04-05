Kudrjavuy написав:Это страшно, когда казалось бы те, кто обязан работать на совершенствование Законодательства, и искоренением коррупции работает над созданием новых коррупционных кормушек, в своих интересах, за счёт обездоленных.
https://www.unian.net/economics/finance ... 44905.html "Окончательного решения еще нет. Но мы обсуждаем модель, которая называется "10-10-10": 10% – налог на прибыль, 10% – НДФЛ и 10% – НДС, а также отмена ЕСВ и военный сбор 3%. Однако при этом – почти полная отмена всех льгот, усиление ответственности за нарушение налогового законодательства и такие вещи, как, например, доступ налоговой к информации о банковских счетах для предотвращения уклонения от уплаты налогов", - отметил он.
Затем мы спрашиваем откуда появился "батальон Монако", и что в Украине Война
так це ж людина Рудого, тому без чергового схематоза не обійтись
Мало того що людина Ахметова, а й син регіонала, ще й закінчив - барабанна дробь - "Сколково" (Москва).
ЛАД написав:Если Вам чем-то не нравится "10-10-10", так выскажитесь
Ты реально инфальтильный как ребенок, что "выскажется"? Против человека ОПЖЗ, Ахметова и Зеленского? Ты вообще понимаешь, какую практически "абсолютную" влась (притом не зависящую от народа) получили в ОП?
Хто там заявляє що його влада не попередила. Росія може готувати напад на схід і південь України на початку 2022 року — голова української розвідки Євгенія Луценко 21 листопада, 2021 10:38 Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов вважає, що Росія готується до можливої атаки на схід та південь України у січні-лютому 2022 року. Наразі, за даними розвідки, біля кордонів України 92 тисячі російських військових. Про це начальник Головного управління розвідки розповів в інтерв'ю виданню Military Times.
За його словами, напад, який готує Росія, буде «набагато руйнівнішим за все, що було до цього» з 2014 року.
Зокрема, ідеться про ракети ATACMS. Заяву експертів оприлюднило видання The Hill.
Серед підписантів заяви – генерал Філіп Брідлав, колишній посол США в Україні Вільям Тейлор та ексзаступник генсека НАТО й посол у Росії Олександр Вершбоу. Вони вважають, що війна в Україні досягла вирішального моменту й на карті стоять життєво важливі інтереси США.
Вони переконані, що адміністрація Байдена виявляє надмірну обережність у прагненні уникнути провокування російської ескалації – ядерної чи Третьої світової війни.
"Поки російські війська намагаються перегрупуватися на сході й запобігти спробам України відбити Херсон на півдні, настав час для союзників України зробити все можливе, надавши їй засоби, необхідні для перемоги", – ідеться в заяві.
Підписанти заяви впевнені, що за наявності необхідної зброї та економічної допомоги Україна може перемогти Росію. Вони заявили, що Україні потрібні далекобійні вогневі засоби, щоб зірвати настання Росії, зокрема знищити російські запаси пального й боєприпасів.
Ukrainian дійсно, влада не попередила , принаймі за ракетні атаки і за північний напрямок. Згадується, як Резніков навіть свого представника направляв на навчання до лукаша, запевняв - просто навчання. Простота - не гріх. PS Якби не такі карколомні успіхи орків на півдні, то чи встояв Київ - то питання.
edvardd написав:Был на даче, с ночёвкой, недалеко от передовой,снял самую маленькую солнечную батарею(для зарядки военным) из неприятного, уже 3ю неделю работает только москальская арта, сегодня 120 миномёты и грады, сериями по 5 штук, что интересно, вылетает 5, прилетает 3-4...
Вам месяц назад давался прямой текст из первоисточника "о закретической ситуации", и кто за этим стоит, чей гешефт, и "кому на Руси жить хорошо".
Игорь Алексеевич написав:Почему отошли от Киева узнаем лет через 20.
Слушая интервью пленных я сделал для себя определённый вывод - в войсках наступающих по всем направлениям, и в Киеве в том числе, было не так много мотивированных на жёсткие, а тем более городские бои. Они ехали "попугать", поэтому объезжали города, окружали. Была ставка на испуг, сдачу и запрос переговоров. Не получилось. Обеспечение заканчивалось, войска начали выпиливать... и они увели оттуда где не видели перспективы. А Киев, после жестких мясорубок ещё в пригородах, стал бесперспективным. Ну а потом собрали всех мотивированных и начали давить там где видели перспективы. Как видим на Донбассе что то смогли.
Востаннє редагувалось alex_dvornichenko в Чет 18 сер, 2022 11:00, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Але президент все ж таки посадова особа. Наче ж заявляв, що "не лох", але "базар не фільтрує".
Хоча в принципі може так і треба: мода на реал (реальність). Починаючи від мата в публічному просторі... і закінчуючи цинічною правдою від президента. Точніше не мода, а війна.
Так що не треба з претензіями-то тільки до президента. Хто зна яке рішення прийняв би кожен на місці тих, хто обороняє.
Я и не сомневался, что ты оправдаешь Зеленского
Вспомни, за что ты был против Порошенко, как красиво расписывал А получается, что ты был против Порошенко, как человека
И теперь оправдываешь Зеленского за те действия, которые ты бы не простил Порошенко ни-ко-гда
Фу, противно
Він(і йому подібні) не за Зеленського, вони проти Порошенка. Тому що Порошенко над-то проукраїнський.
Наприклад жителі Сходу чомусь вперто голосували за ОПСЖ, хоча прекрасно бачили що сталось з Донецьком, як там прекрасно живуть "під расеєю". ЧОМУ? Ось я не знаю відповіді на це питання. Думаю їм просто не підходить надто проукраїнський По чи інший. Тепер одержали ракети на свої домівки. Але вони звичайно не винуваті, то все путін винуватий. *хоч голосували вони за друзів путіна фактично
Востаннє редагувалось andrijk777 в Чет 18 сер, 2022 10:27, всього редагувалось 1 раз.
Игорь Алексеевич написав:Почему отошли от Киева узнаем лет через 20.
Слушая интервью пленных я сделал для себя определённый вывод - в войсках наступающих по всем направлениям и в Киеве в том числе было не так много мотивированных на жёсткие, а тем более городские бои. Они ехали "попугать", поэтому объезжали города, окружали. Была ставка на испуг, сдачу и запрос переговоров. Не получилось. Обеспечение заканчивалось, войска начали выпиливать... и они увели оттуда где не видели перспективы. А Киев, после жестких мясорубок ещё в пригородах стал бесперспективным. Ну а потом собрали всех мотивированных и начали давить там где видели перспективы. Как видим на Донбассе что то смогли.
нам тоже говорили войны не будет. Теперь говорят, что знали, но боялись паники населения. А то что при панике могли пострадать, но не погибнуть минимум 1тыс.чел, то при бомбёжке уже погибло десятки тыс. людей. А сколько семей осталось без детей, дети без родителей - это Власть учитывала.???? Поэтому и про Киев и вообще про войну, оружие узнаем минимум через 20 лет. Про ВОВ мы реальные события начали узнавать только в конце 90х. А до этого нас учили и говорили - красная армия всех сильней..... я уже не говорю про Афган 80х...
Не проблема, що дезінформували населення. Проблема в тому, що маючи всю інформацію, не готувались, точніше, навіть від'ємно готувались. Це злочинна бездіяльність, як мінімум, а можливо саботаж.
Востаннє редагувалось Schmit в Чет 18 сер, 2022 10:15, всього редагувалось 1 раз.