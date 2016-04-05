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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 18 сер, 2022 10:15
V2 написав:
Останнє інтерв’ю не виходить з голови.
Отже, вони знали.
Але не вірили західним партнерам і розвідкам, знущалися над ними, називаючи панікерами.
Вони прийняли рішення, що українське суспільство незріле, не готове до серйозної розмови і важкої інформації і з ним треба поводитися, як з інфантильною дитиною, годуючи популізмом і брехнею, відосиками замість чесної інформації про серйозність загроз, аби в людей було право вибору для себе і своїх дітей.
Ми десятки разів просили про зустріч Зеленського з лідерами парламентських фракцій. Адже всі президенти мали діалог з парламентом. Ми пропонували обговорити безпекові виклики і підготовку краіни до можливих загроз. Але єдина така зустріч відбулася вже після вторгнення.
Вони обрали схематоз, а не безпеку. Бюджет -22 голосувалася як бюджет доріг, а не країни, якій загрожує смертельна небезпека . Там не врахована жодна позиція Європейської Солідарності щодо необхідності посилити ЗСУ.
Я так розумію передивились Гончаренка.
Скажу так - це деяка маніпуляція з його боку.
Зе прийняв таке рішення саме тому, що дивився на думку суспільства!!!
Суспільство - 95% - вважало що нападу не буде, а Зеленський завжди старається робити те що хочуть його виборці. Тому і вважав що нічого не буде. Все логічно.
Тому це невеликий його гріх.
Інша справа що він повинен був краще підготуватись до нападу
. Навіть якщо він не вірив, він президент і повинен передбачати усі варіанти. Ось це його величезна помилка.
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Додано: Чет 18 сер, 2022 10:18
andrijk777 написав: V2 написав:
Останнє інтерв’ю не виходить з голови.
Отже, вони знали.
Але не вірили західним партнерам і розвідкам, знущалися над ними, називаючи панікерами.
Вони прийняли рішення, що українське суспільство незріле, не готове до серйозної розмови і важкої інформації і з ним треба поводитися, як з інфантильною дитиною, годуючи популізмом і брехнею, відосиками замість чесної інформації про серйозність загроз, аби в людей було право вибору для себе і своїх дітей.
Ми десятки разів просили про зустріч Зеленського з лідерами парламентських фракцій. Адже всі президенти мали діалог з парламентом. Ми пропонували обговорити безпекові виклики і підготовку краіни до можливих загроз. Але єдина така зустріч відбулася вже після вторгнення.
Вони обрали схематоз, а не безпеку. Бюджет -22 голосувалася як бюджет доріг, а не країни, якій загрожує смертельна небезпека . Там не врахована жодна позиція Європейської Солідарності щодо необхідності посилити ЗСУ.
Я так розумію передивились Гончаренка.
Скажу так - це деяка маніпуляція з його боку.
Зе прийняв таке рішення саме тому, що дивився на думку суспільства!!!
Суспільство - 95% - вважало що нападу не буде, а Зеленський завжди старається робити те що хочуть його виборці. Тому і вважав що нічого не буде. Все логічно.
Тому це невеликий його гріх.
Насправді це зовсім не його гріх, це гріх 73%.
Гончаренко, до речі, ще досить мяко висловлюється. Деякі блогери розносять зелену владу просто не добираючи слів.
Востаннє редагувалось Schmit
в Чет 18 сер, 2022 10:20, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 18 сер, 2022 10:19
Schmit написав:
Не проблема, що дезінформували населення. Проблема в тому, що маючи всю інформацію, не готувались, точніше, навіть від'ємно готувались.
Це злочинна бездіяльність, як мінімум або навіть саботаж.
А может нам спецом кто то из влиятельных политиков мира так говорили готовиться....
Типа не волнуйтесь - мы рашу санкциями будем душить и они не будут воевать.
Я думаю в Америке и в Европе разрабатывались сотню вариантов, что будет делать раша и чем Украина будет отвечать...
Там уже в спец.службах мира есть варианты событий жизни на планете на 2050год
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Додано: Чет 18 сер, 2022 10:28
Игорь Алексеевич
. Какой город оккупант захватил в феврале/марте на севере Украины: Суммы, Чернигов…? Ни одного. Почему?: не было времени/желания/сил/опыта/мотивации и т.д. – выбирай. И тут оккупант подходит к огромной агломерации – Киев, для захвата которой нужно от 500 000 опытных/мотивированных солдат, а у этих – парадная форма для прохода по Крещатику. … Далее вы приводите Афган (городов не захватывали сов.войска) и 2мирову (возьмите штурм Берлина) … более подходящий вариант: Грозный… ну а далее пошли: ”сплетни в виде версий”: не останавливайтесь: так многие добираются и к рептилоидам с планеты Цетравры – именно они причина отступа оккупанта.
Будьте проще – совет. … и далее просматривая ветку: 90% - это одно и тоже – Зе-любители против Порохо-любитилей – ситуация столетней давности… История – это наука, которую никто не хочет знать, а она Дама терпеливая, не ругается, а за незнание Ее подходит и больно бьет по голове
…
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Додано: Чет 18 сер, 2022 10:30
Игорь Алексеевич написав: Goodman написав:Ukrainian
дійсно, влада не попередила , принаймі за ракетні атаки і за північний напрямок. Згадується, як Резніков навіть свого представника направляв на навчання до лукаша, запевняв - просто навчання.
Простота - не гріх.
PS Якби не такі карколомні успіхи орків на півдні, то чи встояв Київ - то питання.
Почему отошли от Киева узнаем лет через 20. Я думаю, что Путину кто то позвонил из влиятельных политиков мира и предложил условия,что бы он отвёл войска от Киева.
Конечно наша Власть будет говорить др., честно говоря любой так бы говорил - выстояли, раша испугалась и т.д. А что случилось реально в те дни и кто был тёмной лошадкой - узнают наши дети.
А может Киев никто и не хотел захватывать. Может был план привлечь ВСУ к защите Киева и тем самым ослабить нашу группировку на юге и Мариуполе.
Судячи по Ваших дописах, Ви достатньо часу проводите на руссопатріот. каналах. Тому дивно, як мимо пройшов плач Гіркіна саме перед київським "жестом доброї волі", що за 2 тижні починається "зеленка" і це може дуже погано скінчитися для серйозно потріпаних в боях залишків окупаційних військ.
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Додано: Чет 18 сер, 2022 10:34
Игорь Алексеевич написав:
Там уже в спец.службах мира есть варианты событий жизни на планете на 2050год
А ще расія ваюєт с НАТО до посленєго украінца.
Ви отакі де проросли??!!! В Харкові, Дніпрі?? Де виродження українців (чи паразитне проростання русні)??
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Додано: Чет 18 сер, 2022 10:42
Игорь Алексеевич
Ви надто вірите в конспірологію.
Не можна порівнювати 1941 і 2022 роки. Це небо і земля.
В 1941 обманути суспільство(пересічних) було так просто, як обманути 3-річну дитину. Просто озвучив брехню по радіо і все.
В 2022 обманути суспільство(пересічних) нереально важко. Потрібні мінімум пару років пропаганди. І то більшість цій пропаганді не сильно довіряє, скоріше це просто любов(довіра) до царя.
Зараз інформації море, потрібно просто включати мозок(якщо він є) і аналізувати.
Нічого принципово нового за 20 років не спливе, я це вам гарантую на 100%.
*ось наприклад перший Майдан, пройшло майже 20 років. Щось принципово нове сплило? Ні.
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Додано: Чет 18 сер, 2022 10:43
L написав:
Судячи по Ваших дописах, Ви достатньо часу проводите на руссопатріот. каналах. Тому дивно, як мимо пройшов плач Гіркіна саме перед київським "жестом доброї волі", що за 2 тижні починається "зеленка" і це може дуже погано скінчитися для серйозно потріпаних в боях залишків окупаційних військ.
Мне интересно читать сейчас архивные материалы ВОВ. И до 90х предположим все верили в великое танковое сражение под Курской дугой. А как показывают немецкие архивы, то немцы потеряли меньше танков, чем в др. битвах. Вся проблема была в высадке второго фронта, поэтому и закончилась битва.
Дайте ссылку на русские каналы, почитаю их.
Поэтому всё что пишут сейчас стараюсь не вникать глубоко. Вначале читаю сотни материалов и там где сходятся в единое мнение прибл.35% авторов статьи, то начинаю анализировать всю ситуацию. И если я постоянно с 90х годов слушал бы только Власть, то наверное работал бы на папу карло на предприятих Рената, там соц паёк и все тупо верят в его порядочность. Работники готовы голову оторвать за Рената, кто скажет про него неготивно. У них отпуска и ПУТЁВКИ на море с 3х разовым питанием((
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Игорь Алексеевич
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Додано: Чет 18 сер, 2022 11:01
Здесь многие рассказывают про Европейские ценности жизни.
Я Вам скажу из последнего личного опыта.
Болгария программа для беженцев - оформлял выезды людям, так у 85% населения нет загр. паспортов. В автобусе из 55 чел, только 8 чел выезжали по з.паспортам, остальные по внутренним. Поэтому откуда им знать как живут люди в Европе???.
Англия - наши удивляются, как тщательно жители перебирают отходы и у них для этого в каждом доме стоят спец. емкости.
На улицах стоят нерж. миски с водой для собак. Все ходят с пакетами и убирают за своми любимцами. У нас.....
И таких примеров масса. Мы обсуждаем рашу, но ведь не далеко мы от них отстали по культуре.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Чет 18 сер, 2022 11:08
Игорь Алексеевич написав:
Мы обсуждаем рашу, но ведь не далеко мы от них отстали по культуре.
Але важливий ще і вектор. Ми хочемо йти до їхніх цінностей. І чим більше нашого вільнолюда та рашабидла (яке жило до окупації на сході України) там побуває, побачить (в тому числі і нажаль завдяки війні), тим більш незворотній наш шлях в тому напрямку.
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