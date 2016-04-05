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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 18 сер, 2022 11:10
Игорь Алексеевич написав:
Англия - наши удивляются, как тщательно жители перебирают отходы и у них для этого в каждом доме стоят спец. емкости.
На улицах стоят нерж. миски с водой для собак. Все ходят с пакетами и убирают за своми любимцами. У нас.....
И таких примеров масса. Мы обсуждаем рашу, но ведь не далеко мы от них отстали по культуре.
А до чого тут культура
?
Прибирають за собаками тому що за це величезний штраф, а у нас - ні.
Сортують сміття - тому що не мають чим зайнятись і страдають фігнею.
У нас просто одні проблеми. БАЗОВІ!
А у них інші, тому що базові проблеми у них(в переважній більшості) вже вирішені.
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Додано: Чет 18 сер, 2022 11:12
Игорь Алексеевич
. Была World War II (совковый атавизм ВОВ изживите). Красная армия все сражения выиграла за счет массы: народа/техники и т.д. (кроме одной – задание – можете подумать
), включая Берлинскую операцию: штурм в лоб Зиеловских высот и т.д. Читайте-фильтруя воспоминания немецких солдат/офицеров – сегодня много можно найти… И опять же: мой совет:Три лучшие книги о войне:
- Никулин Николай Николаевич “Воспоминания о войне” – про “атаки в три слоя”
- Ион Дегена: «Война никогда не кончается»
- Шумилина Александр «Ванька ротный».
Это люди, которые прошли войну на передовой. Всё самое тяжкое, самое страшное и самое опасное, что было — вот через это они прошли и случайно остались в живых. Там слово «героизм» вообще не присутствует, там слово «подвиг» вообще нет. Там есть очень тяжелые невыносимо тяжелые условия. Там есть естественное нежелание людей умирать и страх идти на смерть. И идут, ну, потому что… ну вот устроено все так, ну, куда же денешься? Потому что надо, потому что понятно, что…. Этих героических деклараций «За Родину! За Сталина» — да ни одного намека и близко. Почитайте…
Кроме этого:
Рабичев Леонид Николаевич “Война все спишет. Воспоминания офицера-связиста 31 армии. 1941-1945”
Копелев Лев Зиновьевич "Хранить вечно" - майор.
Мемуары генералов: Горбатов, Сандалов.Извиняюсь, что не по теме, но ПОВТОР – слушать разборки Зе-либов с Порохо-любами, а ветка на 90% из этого состоит – еще хуже
.
..А про отставание от Цивилизации – это отдельная большая тема, тем более нам некогда мы решаем кто прав/виноват Зе или По…
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Додано: Чет 18 сер, 2022 11:13
Hotab написав: Игорь Алексеевич написав:
Мы обсуждаем рашу, но ведь не далеко мы от них отстали по культуре.
Але важливий ще і вектор. Ми хочемо йти до їхніх цінностей. І чим більше нашого вільнолюда та рашабидла (яке жило до окупації на сході України) там побуває, побачить (в тому числі і нажаль завдяки війні), тим більш незворотній наш шлях в тому напрямку.
Не знаю что и как там увидят, но люди с Европы, именно люди а не политики уже хотят, что бы наши уехали к себе домой. Много там от наших слышно не хочу....а уже вы нам должны....
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Додано: Чет 18 сер, 2022 11:23
Читаю ветку одного отеля в Болгарии, где живут и питаются бесплатно наши переселенцы.
Отель с бассейном, номера люкс, рядом море.
Из 100 чел проживающих - 75 чел. написали петицию управляющему отеля, что их кормят нац. кухней Болгарии. ТРЕБУЮТ заменить поваров, т.к. они хотят видеть на столах украинские блюда.
Одна даже сняла видео, как она вылила в помои их национ. суп(((
В каждом номере есть кухня, а слабо сварить себе самостоятельно борщ и т.д.???
Ответ наших дам - за нас Европа хозяину отеля оплачивают у.е. Пусть нас кормит тем, что мы хотим видеть на столах. А уехать не хотят домой, хотя автобусы ездят из Болгарии в Украину каждый день.
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Додано: Чет 18 сер, 2022 12:12
Игорь Алексеевич написав:
Здесь многие рассказывают про Европейские ценности жизни.
Я Вам скажу из последнего личного опыта.
Болгария программа для беженцев - оформлял выезды людям, так у 85% населения нет загр. паспортов. В автобусе из 55 чел, только 8 чел выезжали по з.паспортам, остальные по внутренним. Поэтому откуда им знать как живут люди в Европе???.
Англия - наши удивляются, как тщательно жители перебирают отходы и у них для этого в каждом доме стоят спец. емкости.
На улицах стоят нерж. миски с водой для собак. Все ходят с пакетами и убирают за своми любимцами. У нас.....
И таких примеров масса. Мы обсуждаем рашу, но ведь не далеко мы от них отстали по культуре.
В Запорожье тоже были раздельные баки в своё время, но бедный народ просто стал оттуда доставать бутылки и сдавать..., убрали...возле нашего дома стоит баклажка с водой для собак...а вообще например я был в Париже почти 2 недели, и видел свободногуляющую только 1 собаку... моя жена ходит с пакетами и убирает за собакой...
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Додано: Чет 18 сер, 2022 12:16
Вкладчик1234
вы вырвали текст – не красиво - у меня был ВОПРОС
: Какой город оккупант захватил в феврале/марте на севере Украины: Суммы, Чернигов…?
– был ВОПРОС
. Игорь Алексеевич
– дайте ссылку на ” Из 100 чел проживающих - 75 чел. написали петицию управляющему отеля, что их кормят нац. кухней Болгарии. ТРЕБУЮТ” …
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Додано: Чет 18 сер, 2022 12:19
Сообщение Добавлено: Чт 18 авг, 2022 03:49V2
Это Ваш текст?
100% нет.
Чьи это слова? Где ссылка?
Не смотрел, не исключили ли из правил форума требование давать ссылку на цитаты, но я бы за такое банил не раздумывая. И надолго.
Тем более, что Вы это даже не дали как цитату, а как якобы свой текст.
Понимаю, что Геращенко Ирина претензии не предъявит, а наоборот поблагодарит за "розповсюдження".
P.s. Грустно читать посты на форуме. Одни цепляются к языку. Другие никак не могут успокоиться из-за того, что их кандидата не выбрали.
Петр Алексеевич ведёт себя вполне прилично. А вот "порохоботы"... А потом "удивляются недопуском к телемарафону.
Кстати, одной из причин, по которой я не стал голосовать за Порошенко, являлись посты его сторонников на политветке.
И вся эта муть... А у нас до сих пор разбирают завалы общежития.
P.p.s. И опять обстрел. 5 ракет. 3 близко, очень громко, 2 где-то подальше.
и ещё 4. И какая-нибудь ... опять напишет: "Вы это заслужили". 04.45
Господа, Вы когда пишете, не забывайте, что в это же время где-то гибнут люди. По сравнению с этим...
В общежитии уже 10 погибших.
Ирина, пожалуйста, не надо удалять. Ругань заменил "..."
Востаннє редагувалось ЛАД
в Чет 18 сер, 2022 12:41, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 18 сер, 2022 12:20
tvagel написав:
Вкладчик1234 вы вырвали текст – не красиво - у меня был ВОПРОС: Какой город оккупант захватил в феврале/марте на севере Украины: Суммы, Чернигов…?
В Украине есть город Суммы?
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