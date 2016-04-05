Додано: Чет 18 сер, 2022 11:12

. Была World War II (совковый атавизм ВОВ изживите). Красная армия все сражения выиграла за счет массы: народа/техники и т.д. (кроме одной – задание – можете подумать), включая Берлинскую операцию: штурм в лоб Зиеловских высот и т.д. Читайте-фильтруя воспоминания немецких солдат/офицеров – сегодня много можно найти… И опять же: мой совет:Это люди, которые прошли войну на передовой. Всё самое тяжкое, самое страшное и самое опасное, что было — вот через это они прошли и случайно остались в живых. Там слово «героизм» вообще не присутствует, там слово «подвиг» вообще нет. Там есть очень тяжелые невыносимо тяжелые условия. Там есть естественное нежелание людей умирать и страх идти на смерть. И идут, ну, потому что… ну вот устроено все так, ну, куда же денешься? Потому что надо, потому что понятно, что…. Этих героических деклараций «За Родину! За Сталина» — да ни одного намека и близко. Почитайте…Кроме этого:Рабичев Леонид Николаевич “Война все спишет. Воспоминания офицера-связиста 31 армии. 1941-1945”Копелев Лев Зиновьевич "Хранить вечно" - майор.Мемуары генералов: Горбатов, Сандалов.Извиняюсь, что не по теме, но ПОВТОР – слушать разборки Зе-либов с Порохо-любами, а ветка на 90% из этого состоит – еще хуже...А про отставание от Цивилизации – это отдельная большая тема, тем более нам некогда мы решаем кто прав/виноват Зе или По…