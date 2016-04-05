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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2062206320642065>
Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 12:48

  andrijk777 написав:
  pesikot написав:
  detroytred написав:Але президент все ж таки посадова особа.
Наче ж заявляв, що "не лох", але "базар не фільтрує".

Хоча в принципі може так і треба: мода на реал (реальність). Починаючи від мата в публічному просторі... і закінчуючи цинічною правдою від президента.
Точніше не мода, а війна.

Так що не треба з претензіями-то тільки до президента. Хто зна яке рішення прийняв би кожен на місці тих, хто обороняє.

Я и не сомневался, что ты оправдаешь Зеленского

Вспомни, за что ты был против Порошенко, как красиво расписывал
А получается, что ты был против Порошенко, как человека

И теперь оправдываешь Зеленского за те действия, которые ты бы не простил Порошенко ни-ко-гда

Фу, противно

Він(і йому подібні) не за Зеленського, вони проти Порошенка.
Тому що Порошенко над-то проукраїнський.

Наприклад жителі Сходу чомусь вперто голосували за ОПСЖ, хоча прекрасно бачили що сталось з Донецьком, як там прекрасно живуть "під расеєю". ЧОМУ? Ось я не знаю відповіді на це питання.
Думаю їм просто не підходить надто проукраїнський По чи інший.
Тепер одержали ракети на свої домівки. Але вони звичайно не винуваті, то все путін винуватий. :D
*хоч голосували вони за друзів путіна фактично

Тобі треба вчитися думати та не брехати.
Нема мені подібних, є конкретні мої зауваження до Порошенка.
І якщо там нема жодних претензій до мови та віри, то про яке несприйняття проукраїнства ти несеш???
Май хоч трохи порядності...

Стосовно ж занадто проукраїнства можна говорити лише відносно українських радикалів. У яких повна самостійність і т.д.
Порошенко в данному ракурсі занадттого проукраїнства -- це сміх або твої хфантазії зі стелі.

Стосовно твоєї логіки (хто проти Порошенка) -- поглянь на результати голосування у військових частинах, а також не тільки у східних регіонах.

Навіщо ти ОПЗЖ притулив?
Бо схотілося. Просто так. Для більшого очорніння опонента.

Я згодатувався на твій рахунок, але не гадав, що ти настільки ...
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 12:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Зе прийняв таке рішення саме тому, що дивився на думку суспільства!!!

Це не царь поганий, а народ. Зебобики усіляко виправдовують президента.
Президент має працювати по посадовим інструкціям - у випадку докладу від СБУ/розвідки - має скликати РНБО. Яке в *** суспільство? Суспільство може хоче 0% податків, кожному по дві квартири і безкоштовних жінок - то що - президент має виконувати?
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 12:59

  tvagel написав:Вкладчик1234 вы вырвали текст – не красиво - у меня был ВОПРОС: Какой город оккупант захватил в феврале/марте на севере Украины: Суммы, Чернигов…? – был ВОПРОС. :P
Игорь Алексеевич – дайте ссылку на ” Из 100 чел проживающих - 75 чел. написали петицию управляющему отеля, что их кормят нац. кухней Болгарии. ТРЕБУЮТ” … :P

Тоже хочу посмотреть на ссылку. Игорь Алексеевич, кидайте не стесняйтесь.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 13:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  tvagel написав:Игорь Алексеевич – дайте ссылку на ” Из 100 чел проживающих - 75 чел. написали петицию управляющему отеля, что их кормят нац. кухней Болгарии. ТРЕБУЮТ” …

Підтримую. Я теж би на це подивився...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 13:06

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Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 13:09

  Hotab написав:.....
В Харкові, Дніпрі?? Де виродження українців (чи паразитне проростання русні)??

рашабидла (яке жило до окупації на сході України)

Большая просьба - не увлекайтесь.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 13:17

  BIGor написав:
  andrijk777 написав:Зе прийняв таке рішення саме тому, що дивився на думку суспільства!!!

Це не царь поганий, а народ. Зебобики усіляко виправдовують президента.
Президент має працювати по посадовим інструкціям - у випадку докладу від СБУ/розвідки - має скликати РНБО. Яке в *** суспільство? Суспільство може хоче 0% податків, кожному по дві квартири і безкоштовних жінок - то що - президент має виконувати?

+1000500
Рішення приймає посадова особа.
На підставі Законів, інструкцій та висновків фахівців.
Якщо б посадова особа спиралася на "думки" народу, то референдуми, опитування треба постійно проводити.
Або притягувати до відповідальності обраного, коли він повністю ігнорує виконання хоча б одного пункту своєї програми. Бо саме за ці обіцянки, програму (тобто те, що хотіли виборці і за що його обрали -- так кажуть опоненти) він був обраний.

Ця маячня вже набридла.
Одночасне:
- зробив пагане, бо так хотів народ;
- не зробив того, що хотів народ, бо сам приймає рішення.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 13:59

  BIGor написав:
  andrijk777 написав:Зе прийняв таке рішення саме тому, що дивився на думку суспільства!!!

Це не царь поганий, а народ. Зебобики усіляко виправдовують президента.
Президент має працювати по посадовим інструкціям - у випадку докладу від СБУ/розвідки - має скликати РНБО. Яке в *** суспільство? Суспільство може хоче 0% податків, кожному по дві квартири і безкоштовних жінок - то що - президент має виконувати?

Я точно не зебобік.
Ну мав скликати РНБО(а можливо і скликав) - що б це поміняло? По-моєму нічого. Там в РНБО такі самі "не віруючі в напад".
"Суспільство може хоче 0% податків, кожному по дві квартири і безкоштовних жінок - то що - президент має виконувати?" - так, має виконувати.
* а інструкцій як виграти війну у вас випадково немає? :D :D
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 14:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Во-вторых, что я должен был заметить в оставшихся

Ось це:
  Игорь Алексеевич написав:но люди с Европы, именно люди а не политики уже хотят, что бы наши уехали к себе домой.


Які "люди"?? Всі? Чи є випадки??
Я теж не казав, що всі виїзавщі зі східної частини України в Європу- це рашабидло. Чому ви збудились? Проте таких немало. І більшість з них в Європі вперше (на відміну від західняків). Так от хай дивляться і вчаться не смітити під ноги, не жрати ханку з ранку, не колоти оці губідла на півобличчя і багато чого іншого.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 14:18

  detroytred написав:Тобі треба вчитися думати та не брехати.
Нема мені подібних, є конкретні мої зауваження до Порошенка.
І якщо там нема жодних претензій до мови та віри, то про яке несприйняття проукраїнства ти несеш???
Май хоч трохи порядності...

Стосовно ж занадто проукраїнства можна говорити лише відносно українських радикалів. У яких повна самостійність і т.д.
Порошенко в данному ракурсі занадттого проукраїнства -- це сміх або твої хфантазії зі стелі.

Стосовно твоєї логіки (хто проти Порошенка) -- поглянь на результати голосування у військових частинах, а також не тільки у східних регіонах.

Навіщо ти ОПЗЖ притулив?
Бо схотілося. Просто так. Для більшого очорніння опонента.

Я згодатувався на твій рахунок, але не гадав, що ти настільки ...


А якісь факти нє? Тільки бла-бла-бла і загальні фрази!

Я ОПЗЖ "не притуляв". Це факт голосування "народів" Сходу України.
Ок. Візьмемо Бойка(+ Вілкул). За абсолютно проросійських політиків проголосувало 16% населення. А Україна і втратила приблизно 16% території. Маємо повну аналогію.
А перед тим "хтось" голосував за Якуковича. А потім так щиро дивувались "шото случилось з Донєцьком", "шото жизнь в Донецке уже не та". Та це все українські радикали винні.

Між іншим цікавий факт - путін на Україну наїжджав за відносно проросійських президентів - Кучма(Тузла), Яник, Зеленський.
А за відносно проукраїнських чомусь нічого такого не було - Ющенко, Порох.
Совпадєниє? Не думаю.
Хоч це дуже дивно. Путін ж мав по логіці "наїжджали" на антиросійську владу в Україні.
andrijk777
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