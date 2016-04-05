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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 18 сер, 2022 14:25
Hotab написав: ЛАД написав:
Во-вторых, что я должен был заметить в оставшихся
Ось це:
Игорь Алексеевич написав:
но люди с Европы, именно люди а не политики уже хотят, что бы наши уехали к себе домой.
Які "люди"?? Всі? Чи є випадки??
Я теж не казав, що всі виїзавщі зі східної частини України в Європу- це рашабидло. Чому ви збудились? Проте таких немало. І більшість з них в Європі вперше (на відміну від західняків). Так от хай дивляться і вчаться не смітити під ноги, не жрати ханку з ранку, не колоти оці губідла на півобличчя і багато чого іншого.
Не очень понятно, почему удалили мой ответ Вам. Сложно так разговаривать. Там, вроде, ничего такого не было.
"Быдло" есть во всех частях Украины. И учиться в Европе надо всем - и востоку, и западу, и югу, и северу, и центру Украины. Не уверен, что среди выехавших сейчас
в Европу больше впервые выехавших с востока, чем с запада. Из "західняків" на работы выезжали в Европу, если не ошибаюсь, больше мужчины, а сейчас поехали женщины и дети.
Да и я, в общем, не возбудился, а написал довольно спокойно. Не нравится сам термин и привязка его к востоку. Быдло есть быдло, независимо от того "раша" или нет, на востоке или западе.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Чет 18 сер, 2022 14:46, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 18 сер, 2022 14:31
detroytred написав:
+1000500
Рішення приймає посадова особа.
На підставі Законів, інструкцій та висновків фахівців.
Якщо б посадова особа спиралася на "думки" народу, то референдуми, опитування треба постійно проводити.
Або притягувати до відповідальності обраного, коли він повністю ігнорує виконання хоча б одного пункту своєї програми. Бо саме за ці обіцянки, програму (тобто те, що хотіли виборці і за що його обрали -- так кажуть опоненти) він був обраний.
Ця маячня вже набридла.
Одночасне:
- зробив пагане, бо так хотів народ;
- не зробив того, що хотів народ, бо сам приймає рішення.
В усіх нормальних країнах влада спирається на "думку" народу. І референдуми проводить(Брексіт) і опитування.
Для 90% рішень думка народу очевидна, тому не потрібно через кожен пшик проводити референдум/опитування.
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Додано: Чет 18 сер, 2022 14:32
andrijk777 написав: detroytred написав:
Тобі треба вчитися думати та не брехати.
Нема мені подібних, є конкретні мої зауваження до Порошенка.
І якщо там нема жодних претензій до мови та віри, то про яке несприйняття проукраїнства ти несеш???
Май хоч трохи порядності...
Стосовно ж занадто проукраїнства можна говорити лише відносно українських радикалів. У яких повна самостійність і т.д.
Порошенко в данному ракурсі занадттого проукраїнства -- це сміх або твої хфантазії зі стелі.
Стосовно твоєї логіки (хто проти Порошенка) -- поглянь на результати голосування у військових частинах, а також не тільки у східних регіонах.
Навіщо ти ОПЗЖ притулив?
Бо схотілося. Просто так. Для більшого очорніння опонента.
Я згодатувався на твій рахунок, але не гадав, що ти настільки ...
А якісь факти нє? Тільки бла-бла-бла і загальні фрази!
Я ОПЗЖ "не притуляв". Це факт
голосування "народів" Сходу України.
Ок. Візьмемо Бойка(+ Вілкул). За абсолютно проросійських політиків проголосувало 16% населення. А Україна і втратила приблизно 16% території. Маємо повну аналогію.
А перед тим "хтось" голосував за Якуковича. А потім так щиро дивувались "шото случилось з Донєцьком", "шото жизнь в Донецке уже не та". Та це все українські радикали винні.
Між іншим цікавий факт - путін на Україну наїжджав за відносно проросійських президентів - Кучма(Тузла), Яник, Зеленський.
А за відносно проукраїнських чомусь нічого такого не було - Ющенко, Порох.
Совпадєниє? Не думаю.
Хоч це дуже дивно. Путін ж мав по логіці "наїжджали" на антиросійську владу в Україні.
Від мене факти???
Повторюю: лікуй голову або не бреши -- "вони проти Порошенка.
Тому що Порошенко над-то проукраїнський".
Мої зауваження до Порошенка ніяким боком до його проукраїнства. Ні до просто проукраїнства, ні до вигаданого тобою занадтого проукраїнства.
Ти негативно стверджуєш в мій бік, демагогічно узагальнивши з якимись то подібними мені.
То й надай факти, які ти побачив (знайшов) у мене.
Я запитав тебе яким боком оті оці твої басні про "народи" Сходу та голосування за ОПЗЖ, кучмів, овочів до мене???
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detroytred
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Додано: Чет 18 сер, 2022 14:39
andrijk777 написав: detroytred написав:
+1000500
Рішення приймає посадова особа.
На підставі Законів, інструкцій та висновків фахівців.
Якщо б посадова особа спиралася на "думки" народу, то референдуми, опитування треба постійно проводити.
Або притягувати до відповідальності обраного, коли він повністю ігнорує виконання хоча б одного пункту своєї програми. Бо саме за ці обіцянки, програму (тобто те, що хотіли виборці і за що його обрали -- так кажуть опоненти) він був обраний.
Ця маячня вже набридла.
Одночасне:
- зробив пагане, бо так хотів народ;
- не зробив того, що хотів народ, бо сам приймає рішення.
В усіх нормальних країнах влада спирається на "думку" народу. І референдуми проводить(Брексіт) і опитування.
Для 90% рішень думка народу очевидна, тому не потрібно через кожен пшик проводити референдум/опитування.
Да-да)) очевидна по всім питання, по яким приймаються рішення.
Особливо там, де обраний (від окремого обранця до партії) перемагає 51% на 49%, або багато партій і розподіл близький.
Вже не кажучи про те, що питань багато і розподіл поглядів по ним дуже різний навіть в одній політсилі.
Жгі ісчо))
Аналогічно тому, як ти приписав в своїй логіці конкретне рішення Зе.
Коли сам Зе пояснив його інакше, до того ж обгрунтовуючи явно проти себе самого.
Добре, пиши що хоч. Кожен має своє бачення.
Тільки явну антиукраїнську маячню мені не приписуй ("проти Порошенка.
Тому що Порошенко над-то проукраїнський").
З.и. до того ж
Коли мова йде про конкретне рішення (влади, посадовця), спиратися на узагальнення аля 90% ... -- це демагогія.
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Додано: Чет 18 сер, 2022 14:49
detroytred написав:
Від мене факти???
Повторюю: лікуй голову або не бреши -- "вони проти Порошенка.
Тому що Порошенко над-то проукраїнський".
Мої зауваження до Порошенка ніяким боком до його проукраїнства. Ні до просто проукраїнства, ні до вигаданого тобою занадтого проукраїнства.
Ти негативно стверджуєш в мій бік, демагогічно узагальнивши з якимись то подібними мені.
То й надай факти, які ти побачив (знайшов) у мене.
Я запитав тебе яким боком оті оці твої басні про "народи" Сходу та голосування за ОПЗЖ, кучмів, овочів до мене???
До чого тут твої чи мої зауваження до По чи Зе.Я маю на увазі народ(його частину) в цілому, а не тебе чи мене особисто.
Тут на форумі достатнього освічені і обізнані люди.Але прості люди в своїй масі нічого не аналізують!!! Вони не мають ніяких "зауважень".
Вони голосують "серцем". Для них проукраїнськість чи проросійськість є ключовою
ознакою! Саме тому вони і голосували за Януковича/ОПЗЖ(я так думаю).
Якщо ти не згідний - пояснення в студію! Пряме питання - чого ОПЗЖ(проросійські політики) набрали 15% (а на деяких територіях до 50%
)??? Адже всі прекрасно бачать що стало з Донецьком.
Востаннє редагувалось andrijk777
в Чет 18 сер, 2022 14:52, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 18 сер, 2022 14:52
andrijk777 написав: detroytred написав:
Від мене факти???
Повторюю: лікуй голову або не бреши -- "вони проти Порошенка.
Тому що Порошенко над-то проукраїнський".
Мої зауваження до Порошенка ніяким боком до його проукраїнства. Ні до просто проукраїнства, ні до вигаданого тобою занадтого проукраїнства.
Ти негативно стверджуєш в мій бік, демагогічно узагальнивши з якимись то подібними мені.
То й надай факти, які ти побачив (знайшов) у мене.
Я запитав тебе яким боком оті оці твої басні про "народи" Сходу та голосування за ОПЗЖ, кучмів, овочів до мене???
До чого тут твої чи мої зауваження до По чи Зе.
Йди ти лісом з таким тролінгом.
Спочатку зв'язуєш мене до подібних, а потім зливаєшся "до чого тут твої...".
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detroytred
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Додано: Чет 18 сер, 2022 14:54
detroytred написав: BIGor написав: andrijk777 написав:
Зе прийняв таке рішення саме тому, що дивився на думку суспільства!!!
Це не царь поганий, а народ. Зебобики усіляко виправдовують президента.
Президент має працювати по посадовим інструкціям - у випадку докладу від СБУ/розвідки - має скликати РНБО. Яке в *** суспільство? Суспільство може хоче 0% податків, кожному по дві квартири і безкоштовних жінок - то що - президент має виконувати?
+1000500
Рішення приймає посадова особа.
На підставі Законів, інструкцій та висновків фахівців.
Якщо б посадова особа спиралася на "думки" народу, то референдуми, опитування треба постійно проводити.
Не можете визначитись, хто ж винний у "про**бах" - 73% чи їх обранці з ефектом Даннінга-Крюгера? Вчора приводив відео на цю тему від Нудного Пенса. Правда, яка "неначасі", тому і потерли.
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