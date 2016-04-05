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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2064206520662067>
Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 15:18

  detroytred написав:
  Schmit написав:Не можете визначитись, хто ж винний у "про**бах" - 73% чи їх обранці з ефектом Даннінга-Крюгера? Вчора приводив відео на цю тему від Нудного Пенса. Правда, яка "неначасі", тому і потерли.

В сенсі не можемо?!)))
Це Ви чомусь ігноруєте відповідь -- рішення приймає посадова особа. Й несе за нього відповідальність.

Навіть часткову моральну відповідальність стосовно рішення (більше дорогам, ніж обороні; або низька реалізація Плану Оборони України) на народ перекласти не можна.
Бо по першому не було навіть опитування.
А друге -- повністю в руках влади.

Коли влада поділиться з народом інструментами влади, тоді й про відповідальність народу поговоримо.

Відповідальність посадових осіб? Виїдуть в Монако, от і вся їх відповідальність.
А життя, майно, житло втрачають прості виборці.
На жаль правда життя така, що рішення приймає виборна посадова особа, а відповідальність несе весь народ.
Востаннє редагувалось Schmit в Чет 18 сер, 2022 15:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 15:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Господа, Вы когда пишете, не забывайте, что в это же время где-то гибнут люди. По сравнению с этим...
В общежитии уже 10 погибших.

Ирина, пожалуйста, не надо удалять. Ругань заменил "..."
Людина. яка не в стані проявити солідарність з загинувшими просто перейшовши на Державну мову і пише це мовою того хто закидав бомбами/ракетами цей гуртожиток з глухонімими...

Ірина - я б такого ..... забанив навічно
Навіщо нам тут чергові крокодилячі сльоз?

ПС
ЛАД - ти б ще підтримав тих москаликів в педерації які з фото своїх скалічених вийшли на мітинг перед посольствами США і Великобританії з вимогою щоб ті перестали Україні надавти зброю ..бо їхнє бидло на заробітках в Україні - ЗСУ скалічило
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 15:23

  Игорь Алексеевич написав:Здесь многие рассказывают про Европейские ценности жизни.
Я Вам скажу из последнего личного опыта.
Болгария программа для беженцев - оформлял выезды людям, так у 85% населения нет загр. паспортов. В автобусе из 55 чел, только 8 чел выезжали по з.паспортам, остальные по внутренним. Поэтому откуда им знать как живут люди в Европе???.
Англия - наши удивляются, как тщательно жители перебирают отходы и у них для этого в каждом доме стоят спец. емкости.
На улицах стоят нерж. миски с водой для собак. Все ходят с пакетами и убирают за своми любимцами. У нас.....
И таких примеров масса. Мы обсуждаем рашу, но ведь не далеко мы от них отстали по культуре.

Поймите, каждый закладывает в озвученное, свой наратив совершенства.
С Вашей стороны много погрешностей:
1. Не у "Нас", а у Вас!
2. Не "Мы", а Вы!
Теперь введите поправки и получите желаемое.
Только его необходимо взрастить ещё в голове и Ваших окружающих.

Ибо вся Ваша тирада напоминает в аналоге стон пьяного кацапа из лужи дерьма.
"- Я хороший, А вы меня бросили" :mrgreen:
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 18 сер, 2022 15:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 15:25

  detroytred написав:Це Ви чомусь ігноруєте відповідь -- рішення приймає посадова особа. Й несе за нього відповідальність.

Уже ж приняли закон, снимающий ответственность с должностных лиц, в случае "если что-то пошло не так"
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 15:30

  Вкладчик1234 написав:
  detroytred написав:Це Ви чомусь ігноруєте відповідь -- рішення приймає посадова особа. Й несе за нього відповідальність.

Уже ж приняли закон, снимающий ответственность с должностных лиц, в случае "если что-то пошло не так"

Бойовий імунітет?
Це нормально в умовах війни.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 15:38

Hotab
Прочитайте viewtopic.php?p=5476149#p5476149.
Лучше поймёте мою реакцию на "рашабидло".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 16:04

  ЛАД написав:Hotab
Прочитайте viewtopic.php?p=5476149#p5476149.
Лучше поймёте мою реакцию на "рашабидло".

Читав. Я солідарний на рахунок мови. У здорової проукраїнської людини буде не ота реакція Віталіна "а, мене тут примушують, я навмисно буду рашистською", а "путлер сказав своїй бидломасі , що захищає рузькеязик і рузькемір - я покажу йому і масі, що у нас тут нема таких"
.

Це той випадок, коли "курочка по зернишку..". Або "в умовах рашистської агресії проукраїнськості забагато не буває".
Ну і те, що будівельник казав про складання тов.майором аналітичних записок щодо кількості рузьковних і настроїв населення наверх у мене теж відгукується.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 16:09

  Hotab написав:Я солідарний на рахунок мови. У здорової проукраїнської людини буде не ота реакція Віталіна "а, мене тут примушують, я навмисно буду рашистською
вы просто морально слабый человек. Сейчас быть русскоязычным тяжелая ноша. Те кому хочется выглядеть биг патриото, быстренько переходят на мову, надевают вышиванки и пытаются на публику чмурить русскоязычных, какими сами ещё вчера были. У меня хватает таких в вайбере.

Этому есть название. Запомните, предателей нигде не любят. Вы предали язык и культуру ваших родителей (конечно если они русскоязычные), хотя на Украину ваши родители не нападали. И скорее всего зла украинцам не делали. Вместо того чтобы это объяснить "фанатам мовы", вы слепо "приняли их религию". Так оно проще, плюют теперь не в вас, к тому же получили привилегию - плюете теперь и вы. Бог вам судья.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 18 сер, 2022 16:16, всього редагувалось 5 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 16:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Це той випадок, коли "курочка по зернишку..".
Я додам..
Чому ЛАД не вірить тому що українці просто почали платити більше податків( виключно свідомий а не примусовий вибір)
Все просто
ЛАД сам завжди був найнятим..тому не приймав рішення щодо розвитку бізнесу взагалі(навіть в тому на який працював)
Насправді в бізнесі немає 100% точності при сплаті податків..бізнес завжди має коридор в +/-30%....
І коли в Державі біда..то навіть на підсвідомому рівні( а не те що свідомо під патріотичними гаслами) - там де раніше зменшував нарахування податків - тепер просто завищуєш..і не маєш нічого проти , коли до тебе приходить контрагент і каже
Я від початку війни не виплачую бонуси..бо вони пішли в допомогу Державі..а як пішли
Через податки
Чи через приватні перерахування - справа інша..

ПС
За весь час війни ніхто з податкової мені не звонив і нічого не просив збільшити...Хоча до війни такі випадки бували.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 16:11

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Господа, Вы когда пишете, не забывайте, что в это же время где-то гибнут люди. По сравнению с этим...
В общежитии уже 10 погибших.

Ирина, пожалуйста, не надо удалять. Ругань заменил "..."
Людина. яка не в стані проявити солідарність з загинувшими просто перейшовши на Державну мову і пише це мовою того хто закидав бомбами/ракетами цей гуртожиток з глухонімими...

Ірина - я б такого ..... забанив навічно
Навіщо нам тут чергові крокодилячі сльоз?

ПС
ЛАД - ти б ще підтримав тих москаликів в педерації які з фото своїх скалічених вийшли на мітинг перед посольствами США і Великобританії з вимогою щоб ті перестали Україні надавти зброю ..бо їхнє бидло на заробітках в Україні - ЗСУ скалічило

А что за митинг поцреотов у златоглавой прошёл? Пендосы виноваты что ножки-ручки денацификаторов тютю? А Путя с Шойгу и дебилом Герасимом хорошие?
барабашов
 
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