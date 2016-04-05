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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 18 сер, 2022 16:13
vitaliian написав: Hotab написав:
Я солідарний на рахунок мови. У здорової проукраїнської людини буде не ота реакція Віталіна "а, мене тут примушують, я навмисно буду рашистською
вы просто морально слабый человек. Сейчас быть русскоязычным тяжелая ноша. Те кому хочется выглядеть биг патриото, быстренько переходят на мову, надевают вышиванки и пытаются чмурить русскоязычных, какими сами ещё вчера были. Этому есть название. Запомните, предателей нигде не любят.
Ті хто швиденько переходять - ті показують солідарність на рівні мови..
А що показуєш ти своїм викаблучуванням?
Хто тобі заважає перейти на Українську і великими буквами вибити собі татуювання на грудях - після війни повернусь на російську, а зараз , коли громадян моєї Держави вбивають ті , в кого російська - Державна - мені противно не те що говорити, а й думати такою мовою...
Востаннє редагувалось budivelnik
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Додано: Чет 18 сер, 2022 16:13
vitaliian написав:
вы просто морально слабый человек
Слова знатного БДСМ-щика?
Нормальна людина вибирає краще, корисніше, милозвучніше, а Вітальян щоб його плітками лупили, принижували і робили "золотий дощ". Він проти системи.
vitaliian написав:
быстренько переходят на мову,
Вона моя рідна. Просто в 16 років я вступив до ВВНЗ , де все було на російській. Дуже швидко навіть думати почав російською. Зараз повернення до витоків.
Востаннє редагувалось Hotab
в Чет 18 сер, 2022 16:19, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 18 сер, 2022 16:18
vitaliian написав: Hotab написав:
Я солідарний на рахунок мови. У здорової проукраїнської людини буде не ота реакція Віталіна "а, мене тут примушують, я навмисно буду рашистською
вы просто морально слабый человек. Сейчас быть русскоязычным тяжелая ноша. Те кому хочется выглядеть биг патриото, быстренько переходят на мову, надевают вышиванки и пытаются чмурить русскоязычных, какими сами ещё вчера были. Этому есть название. Запомните, предателей нигде не любят. Вы предали язык и культуру ваших родителей (конечно если они русскоязычные), хотя на Украину ваши родители не нападали.
І правильно роблять! Підтримую 100%.
Чому вони "предатели"? Як можна "прєдать язык родителей"? Це якийсь новий московський темник?
Всі народжені до 1991 року теж "предатели"!!!
Всі вони "прєдали великий и могучий Советский Союз."
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Додано: Чет 18 сер, 2022 16:22
vitaliian написав:
Запомните, предателей нигде не любят. Вы предали язык и культуру ваших родителей (конечно если они русскоязычные), хотя на Украину ваши родители не нападали.
ви так і не відповіли, яким чином Ваші російськомовні предки опинилися в Україні?
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Додано: Чет 18 сер, 2022 16:27
detroytred написав:
Да й чучхе не досить активно він створює.
это как посмотреть по поводу активности. похоже в иране решали вопрос не только по зерну и беспилотникам, но и по перспективе общего рынка с турцией и ираном. а там и свой общий валютный сегмент может образоваться.
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