RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 2064206520662067
Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 16:13

  vitaliian написав:
  Hotab написав:Я солідарний на рахунок мови. У здорової проукраїнської людини буде не ота реакція Віталіна "а, мене тут примушують, я навмисно буду рашистською
вы просто морально слабый человек. Сейчас быть русскоязычным тяжелая ноша. Те кому хочется выглядеть биг патриото, быстренько переходят на мову, надевают вышиванки и пытаются чмурить русскоязычных, какими сами ещё вчера были. Этому есть название. Запомните, предателей нигде не любят.
Ті хто швиденько переходять - ті показують солідарність на рівні мови..
А що показуєш ти своїм викаблучуванням?
Хто тобі заважає перейти на Українську і великими буквами вибити собі татуювання на грудях -
після війни повернусь на російську, а зараз , коли громадян моєї Держави вбивають ті , в кого російська - Державна - мені противно не те що говорити, а й думати такою мовою...
Востаннє редагувалось budivelnik в Чет 18 сер, 2022 16:13, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25874
З нами з: 15.01.09
Подякував: 254 раз.
Подякували: 2910 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 16:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:вы просто морально слабый человек


Слова знатного БДСМ-щика?
Нормальна людина вибирає краще, корисніше, милозвучніше, а Вітальян щоб його плітками лупили, принижували і робили "золотий дощ". Він проти системи. :lol:

  vitaliian написав:быстренько переходят на мову,

Вона моя рідна. Просто в 16 років я вступив до ВВНЗ , де все було на російській. Дуже швидко навіть думати почав російською. Зараз повернення до витоків.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 18 сер, 2022 16:19, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7962
З нами з: 15.02.09
Подякував: 536 раз.
Подякували: 1884 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 16:18

  vitaliian написав:
  Hotab написав:Я солідарний на рахунок мови. У здорової проукраїнської людини буде не ота реакція Віталіна "а, мене тут примушують, я навмисно буду рашистською
вы просто морально слабый человек. Сейчас быть русскоязычным тяжелая ноша. Те кому хочется выглядеть биг патриото, быстренько переходят на мову, надевают вышиванки и пытаются чмурить русскоязычных, какими сами ещё вчера были. Этому есть название. Запомните, предателей нигде не любят. Вы предали язык и культуру ваших родителей (конечно если они русскоязычные), хотя на Украину ваши родители не нападали.

І правильно роблять! Підтримую 100%.
Чому вони "предатели"? Як можна "прєдать язык родителей"? Це якийсь новий московський темник?
Всі народжені до 1991 року теж "предатели"!!! :D :D Всі вони "прєдали великий и могучий Советский Союз."
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3987
З нами з: 11.11.14
Подякував: 182 раз.
Подякували: 259 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 16:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:Запомните, предателей нигде не любят. Вы предали язык и культуру ваших родителей (конечно если они русскоязычные), хотя на Украину ваши родители не нападали.

ви так і не відповіли, яким чином Ваші російськомовні предки опинилися в Україні?
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 346
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 16:27

  detroytred написав:Да й чучхе не досить активно він створює.

это как посмотреть по поводу активности. похоже в иране решали вопрос не только по зерну и беспилотникам, но и по перспективе общего рынка с турцией и ираном. а там и свой общий валютный сегмент может образоваться.
pilker
 
Повідомлень: 187
З нами з: 20.09.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 65 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2064206520662067
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andrijk777, sashaqbl і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 100818
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 461705
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3613
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (429)
18.08.2022 17:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.