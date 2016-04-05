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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2065206620672068>
Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 16:18

  vitaliian написав:
  Hotab написав:Я солідарний на рахунок мови. У здорової проукраїнської людини буде не ота реакція Віталіна "а, мене тут примушують, я навмисно буду рашистською
вы просто морально слабый человек. Сейчас быть русскоязычным тяжелая ноша. Те кому хочется выглядеть биг патриото, быстренько переходят на мову, надевают вышиванки и пытаются чмурить русскоязычных, какими сами ещё вчера были. Этому есть название. Запомните, предателей нигде не любят. Вы предали язык и культуру ваших родителей (конечно если они русскоязычные), хотя на Украину ваши родители не нападали.

І правильно роблять! Підтримую 100%.
Чому вони "предатели"? Як можна "прєдать язык родителей"? Це якийсь новий московський темник?
Всі народжені до 1991 року теж "предатели"!!! :D :D Всі вони "прєдали великий и могучий Советский Союз."
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Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 16:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:Запомните, предателей нигде не любят. Вы предали язык и культуру ваших родителей (конечно если они русскоязычные), хотя на Украину ваши родители не нападали.

ви так і не відповіли, яким чином Ваші російськомовні предки опинилися в Україні?
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 16:27

  detroytred написав:Да й чучхе не досить активно він створює.

это как посмотреть по поводу активности. похоже в иране решали вопрос не только по зерну и беспилотникам, но и по перспективе общего рынка с турцией и ираном. а там и свой общий валютный сегмент может образоваться.
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Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 16:30

  sashaqbl написав:
  vitaliian написав:Запомните, предателей нигде не любят. Вы предали язык и культуру ваших родителей (конечно если они русскоязычные), хотя на Украину ваши родители не нападали.

ви так і не відповіли, яким чином Ваші російськомовні предки опинилися в Україні?

Тут очевидно може бути тільки 2 варіанти:
1. Або в якомусь покілінні його предки були "прэдатели" і "прэдали" українську мову.
2. Або переїхали на територію України і тепер їх нащадок "качає свої рускоязичні права".
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Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 16:33

  Hotab написав:Вона моя рідна. Просто в 16 років я вступив до ВВНЗ , де все було на російській. Дуже швидко навіть думати почав російською. Зараз повернення до витоків.

А я от гадаю, як трактувати вимоги Віталіана?
Коли батько - росіянин, мати - українка. Малим, коли живеш в місті, то російською; коли у рідні в селі влітку на канікулах, то українською.

І яку мову вважати тоді рідною?))
Тепер спати не можу, думаючи про зраду з переходом на українську))
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Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 16:38

На форуме становися совсем неинтересно. Ветка превращается во второе издание политмусорки. Информации ноль. Или близко к этому.

Schmit и pesikot с поддержкой ещё нескольких постоянно пытаются доказать, что у нас не того президента выбрали.
Для этого уже даже Алёшеньку Гончаренко сюда притаскивают. "Глубокое" видео. Мыслей - девать некуда (ни одной, кроме "зелёные это плохо"). Гигант мысли. Зато эмоций через край. Для выступления перед разгорячённой толпой на очередном майдане вполне годится.
До сих пор продолжают клеймить "дороги". Но вот недавно в телемарафоне слышал цифру, что сегодня у нас чуть ли не 90% топлива доставляется бензовозами. Как бы это вытянули старые убитые дороги? И бензовозы на них?

Ну, допустим, мы Вам поверим, что дальше?
Перевыборы президента во время войны? Импичмент?

Совершенно детсадовские подходы. И то, что раньше называлось "идолопоклонством перед Западом".
Написала уважаемая Виктория Спартц что-то. Без единого конкретного доказательства, только слова. Всё, конец света - Ермак росс. шпион, оружие до армии не доходит ... Прошло уже достаточно времени. ЦРУ и ФБР молчат. Байден тоже. Наверное, они все тоже "куплены Путиным" и "покрывают его агентов".
Опубликовала вполне уважаемая и респектабельная "The Washington Post" первую из обещанной серии статей об Украине. Тут же у нас разнеслось с визгами, воплями. Но никто не обращает внимание, что почему-то опубликована только "переведенная и слегка отредактированная расшифровка выдержек из интервью". И несмотря на обещание, что "Полная стенограмма будет опубликована позже" этого до сих пор не сделано. Очень типичная ситуация? (Цитаты отсюда - https://www.washingtonpost.com/national-security/2022/08/16/zelensky-interview-transcript/)

Всё это полное непонимание, что такое демократия и плюрализм на Западе. Там (и в тех же Штатах) есть разные силы с разными интересами. Иногда серьёзными, иногда спекулятивными, временными, порой исключительно на время предвыборной борьбы. Наверняка есть силы, которые против политики Байдена по отношению Украины. И совсем не обязательно, что они "агенты Путина" (хотя и это не исключено).

Но у нас находится достаточно людей, которые готовы, не задумываясь (а, возможно, вполне продуманно) разгонять "зраду".

После этого немного смешно читать упрёки в том, что 3 канала не допустили к телемарафону. При этом те же люди готовы заткнуть рот на форуме всем, кто хоть немного не согласен с ними. И приветствуют блокировку всех подряд росс. сайтов. :) Иногда пытаешься открыть сайт (даже совсем не новостной, не информационный, не политический) и с удивлением обнаруживаешь, что он заблокирован.

P.s. А многие факты современной истории Украины мы узнаем, возможно, очень не скоро - не через 10-20 лет.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 16:45

  Hotab написав:
  ЛАД написав:Hotab
Прочитайте viewtopic.php?p=5476149#p5476149.
Лучше поймёте мою реакцию на "рашабидло".

Читав. Я солідарний на рахунок мови. У здорової проукраїнської людини буде не ота реакція Віталіна "а, мене тут примушують, я навмисно буду рашистською", а "путлер сказав своїй бидломасі , що захищає рузькеязик і рузькемір - я покажу йому і масі, що у нас тут нема таких"
.

Це той випадок, коли "курочка по зернишку..". Або "в умовах рашистської агресії проукраїнськості забагато не буває".
Ну і те, що будівельник казав про складання тов.майором аналітичних записок щодо кількості рузьковних і настроїв населення наверх у мене теж відгукується.

Жаль.
Вы должны бы лучше понимать причины войны.
И больше возлагать вину на Путина, а не на русскоязычных украинцев.
Кстати, до войны Вы, как правило, писали по-русски. Т.е. "тов. майор" Вас тоже "учитывал" и собирался "защищать". А после начала войны всё это уже и вовсе не важно - сейчас об этом, по-моему, уже и Путин не особо вспоминает. И уж точно даже 100%-ый переход на укр. мову сегодня ни на 1 день не укоротит войну и не приблизит победу.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 16:47

  sashaqbl написав:
  vitaliian написав:Запомните, предателей нигде не любят. Вы предали язык и культуру ваших родителей (конечно если они русскоязычные), хотя на Украину ваши родители не нападали.

\\\ яким чином Ваші російськомовні предки опинилися в Україні?

Родились в СССР?..
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Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 16:51

budivelnik
Вы обо мне знаете достаточно, чтобы не писать глупости. Но пишете
С 1994 я на дядю не работал.
Каким образом у Вас налоги имеют "коридор в +/-30%." я не знаю. Разве что при двойной-тройной бухгалтерии.
За весь час війни ніхто з податкової мені не звонив і нічого не просив збільшити

Не знаю, как у вас, а у нас податкова еще недавно просто не работала.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 16:53

  ЛАД написав:\\\
Schmit и pesikot с поддержкой ещё нескольких постоянно пытаются доказать, что у нас не того президента выбрали.
\\\
Ну, допустим, мы Вам поверим, что дальше?
Перевыборы президента во время войны? Импичмент?
\\\

Дальше: если, вдруг, после войны -- причерноморская северная корея превратится в обычную -- году в 25м-26м будут следующие выборы. К ним нужно подготовиться.
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