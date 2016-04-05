Додано: Чет 18 сер, 2022 16:38

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На форуме становися совсем неинтересно. Ветка превращается во второе издание политмусорки. Информации ноль. Или близко к этому.с поддержкой ещё нескольких постоянно пытаются доказать, что у нас не того президента выбрали.Для этого уже даже Алёшеньку Гончаренко сюда притаскивают. "Глубокое" видео. Мыслей - девать некуда (ни одной, кроме "зелёные это плохо"). Гигант мысли. Зато эмоций через край. Для выступления перед разгорячённой толпой на очередном майдане вполне годится.До сих пор продолжают клеймить "дороги". Но вот недавно в телемарафоне слышал цифру, что сегодня у нас чуть ли не 90% топлива доставляется бензовозами. Как бы это вытянули старые убитые дороги? И бензовозы на них?Ну, допустим, мы Вам поверим, что дальше?Перевыборы президента? Импичмент?Совершенно детсадовские подходы. И то, что раньше называлось "идолопоклонством перед Западом".Написала уважаемая Виктория Спартц что-то. Без единого конкретного доказательства, только слова. Всё, конец света - Ермак росс. шпион, оружие до армии не доходит ... Прошло уже достаточно времени. ЦРУ и ФБР молчат. Байден тоже. Наверное, они все тоже "куплены Путиным" и "покрывают его агентов".Опубликовала вполне уважаемая и респектабельная "The Washington Post"из обещаннойстатей об Украине. Тут же у нас разнеслось с визгами, воплями. Но никто не обращает внимание, что почему-то опубликована только "переведенная и слегка отредактированная расшифровка выдержек из интервью". И несмотря на обещание, что "Полная стенограмма будет опубликована позже" этого до сих пор не сделано. Очень типичная ситуация? (Цитаты отсюда -Всё это полное непонимание, что такое демократия и плюрализм на Западе. Там (и в тех же Штатах) есть разные силы с разными интересами. Иногда серьёзными, иногда спекулятивными, временными, порой исключительно на время предвыборной борьбы. Наверняка есть силы, которые против политики Байдена по отношению Украины. И совсем не обязательно, что они "агенты Путина" (хотя и это не исключено).Но у нас находится достаточно людей, которые готовы, не задумываясь (а, возможно, вполне продуманно) разгонять "зраду".После этого немного смешно читать упрёки в том, что 3 канала не допустили к телемарафону. При этом те же люди готовы заткнуть рот на форуме всем, кто хоть немного не согласен с ними. И приветствуют блокировку всех подряд росс. сайтов.Иногда пытаешься открыть сайт (даже совсем не новостной, не информационный, не политический) и с удивлением обнаруживаешь, что он заблокирован.P.s. А многиесовременной истории Украины мы узнаем, возможно, очень не скоро - не через 10-20 лет.