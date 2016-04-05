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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 18 сер, 2022 16:58
ЛАД
Наврядчи форумі головним є пошук нової інформації.
Форум - це перш за все місце ознайомлення з новими поглядами. Від різних людей, форумчан.
За темою, темами.
Через обговорення.
Коли можна через спілкування уточнити, більш глибоко взнати погляд.
Хрінь з'являється, коли замість обговорення починаються міжсобойчики та боротьба. Яка виправдана лише у випадку захисту від нападок.
Сама пропозиція до Вас і Ко переходу на українську мову позитивна.
Намагання ж зробити з вас якихось недоукраїнців, прорашиків та тощо -- на мій погляд, помилкове й негативне.
Максимум (і то з натягом) -- несвідомі))
Да й то -- саме стосовно данного питання.
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detroytred
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Додано: Чет 18 сер, 2022 17:00
ЛАД написав:
На форуме становися совсем неинтересно. Ветка превращается во второе издание политмусорки. Информации ноль. Или близко к этому.
Так ви самі розводите срач не менше ніж інші. Особливо по мові, яку вже мільйон разів тут обговорювали, причому ті самі особистості і з тими ж самими аргументами.
ЛАД написав:Schmit
и pesikot
с поддержкой ещё нескольких постоянно пытаются доказать, что у нас не того президента выбрали.
А чому ні? Мають повне право. Контраргументів, окрім загальних фраз, я не чую.
А факт є один і кричущий: "За Порошенка путін не напав, хоч 5 років мав."
ЛАД написав:
P.s. А многие факты
современной истории Украины мы узнаем, возможно, очень не скоро - не через 10-20 лет.
Ще один коспіролог...
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andrijk777
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Додано: Чет 18 сер, 2022 17:06
andrijk777 написав:
.........
Тут очевидно може бути тільки 2 варіанти:
1. Або в якомусь покілінні його предки були "прэдатели" і "прэдали" українську мову.
2. Або переїхали на територію України і тепер їх нащадок "качає свої рускоязичні права".
С такими подходами далеко можно зайти.
Скоро как в 3-ем рейхе начнём требовать подтверждение "арийского происхождения" в пятом (или каком там?) поколении?
Это касается и вопроса sashaqbl
чуть выше.
И это к вопросу о том, что хотят строить (какую Украину) наши "диванные патриоты".
P.s. В который раз удивляюсь, как это при таком количестве диванных патриотов Успіх
и Bobua
вынуждены сидеть на нуле без ротации, а государство вынуждено платить бешеные по нашим меркам деньги, чтобы привлечь людей в армию. При том, что все знают, что государство бедное и таких денег у него просто нет.
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ЛАД
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Додано: Чет 18 сер, 2022 17:08
andrijk777
Простите, на бред - viewtopic.php?p=5476196#p5476196
- отвечать не буду.
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ЛАД
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Додано: Чет 18 сер, 2022 17:22
ЛАД написав:
Вы должны бы лучше понимать причины войны.
Я не називав мову причиною для війни. Проте як:
1. фактор прийняття рішення про вторгнення (там російськомовні носітєлі рузькой культури, там ім запрещают использовать, надо спасать.. ну і вообще оні нас поймут і прімут как родних)
2. Як пояснення причини вторгнення своїй бидломасі. І головне, що проконало ж
вона абсолютно підходить.
ЛАД написав:
Кстати, до войны Вы, как правило, писали по-русски
ЛАД написав:
А после начала войны всё это уже и вовсе не важно - сейчас об этом, по-моему, уже и Путин не особо вспоминает. И уж точно даже 100%-ый переход на укр. мову сегодня ни на 1 день не укоротит войну и не приблизит победу.
Я зрозумів після початку другої активної війни .
Ви дочекаєтесь третьої мабуть, може хоч тоді щось зрозумієте.
Якщо під час другої вас таки нє асвабадят смерчем в квартиру.
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Hotab
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Додано: Чет 18 сер, 2022 17:27
ЛАД написав:
И это к вопросу о том, что хотят строить (какую Украину) наши "диванные патриоты".
Не такі патріоти і диванні. Два Майдани зробили і свого домоглися. А що добились такі як ви?
Нагадаю вам що після розпаду СРСР Схід України це були потужні промислові підприємства, непогані зарплати(на той час), розвиток і т.д. А Захід України - це була бідося. Аграрний регіон без промисловості, без грошей. Городи - було наше все.
А що сьогодні? Сьогодні Захід як мінімум не поступається Сходу по рівню життя.
А деякі, которые кормили усю Украину, взагалі живуть і процвітають в славному місті Донецьк і безмежно щасливі що їх "нэ угнетають патриоти".
Востаннє редагувалось andrijk777
в Чет 18 сер, 2022 17:27, всього редагувалось 1 раз.
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andrijk777
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Додано: Чет 18 сер, 2022 17:27
detroytred
Новые взгляды появляются достаточно редко.
Обсуждать можно различные события/явления, их влияние на будущее.
Борьба на форуме не интересна. Тем более, новые персонажи появляются редко, а что напишут старые практически можно сказать, не читая.
От pesikot вообще ждать нечего. Он взял на себя непонятную роль то ли цензора, то ли ещё кого. Услышать от него что-то кроме личных выпадов практически нереально. Про мову уважаю Ваше мнение, но с ним не согласен. Здесь уже много обсуждали, не будем начинать по 100-у кругу. Но Вы его, к счастью, не навязываете.
Обсуждать интересно с интересными людьми А здесь таких почти не осталось. И пишут крайне редко.
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ЛАД
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Додано: Чет 18 сер, 2022 17:50
Hotab написав: ЛАД написав:
Вы должны бы лучше понимать причины войны.
Я не називав мову причиною для війни. Проте як:
1. фактор прийняття рішення про вторгнення (там російськомовні носітєлі рузькой культури, там ім запрещают использовать, надо спасать.. ну і вообще оні нас поймут і прімут как родних)
2. Як пояснення причини вторгнення своїй бидломасі. І головне, що проконало ж
вона абсолютно підходить.
1. Решение уже
принято и вторжение уже
состоялось.
Так что "поздно пить боржоми, когда почки отвалились". Или рассчитываете, что ещё через 5-10 лет он (или др. росс. правитель) опять поверит в эту чушь? Не надо всё же считать всех идиотами.
2. Выбор поведения в зависимости от путинской пропаганды это сильно. Завтра (после Вашего перехода на мову) он скажет об "укронацистах", которые Вам запретили говорить по-русски и под дулом автомата заставили разговаривать по-украински. Для быдломассы вполне подойдёт и такое объяснение.
Но там было больше об обстрелах русскоязычного Донбасса - что Вы сделаете с этим?
При желании найдутся и другие объяснения.
Человечество воюет всю свою историю и проблемы с объяснением никогда не возникало. Для каждой войны причины и объяснения легко находились. И для Афгана, и для Сирии, и для др. войн.
Так что отказ от русского языка ничего не даст.
ЛАД написав:
Кстати, до войны Вы, как правило, писали по-русски
ЛАД написав:
А после начала войны всё это уже и вовсе не важно - сейчас об этом, по-моему, уже и Путин не особо вспоминает. И уж точно даже 100%-ый переход на укр. мову сегодня ни на 1 день не укоротит войну и не приблизит победу.
Я зрозумів після початку другої активної війни .
Ви дочекаєтесь третьої мабуть, може хоч тоді щось зрозумієте.
Якщо під час другої вас таки нє асвабадят смерчем в квартиру.
Поздно поняли, поезд уже ушёл
. Сегодня это уж точно не играет никакой роли.
Понимаю, что последняя фраза не пожелание, но при наших обстрелах воспринимается . скажем... неприятно.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Чет 18 сер, 2022 17:57, всього редагувалось 1 раз.
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ЛАД
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Додано: Чет 18 сер, 2022 17:52
ЛАД написав:
Поздно поняли, поезд уже ушёл
Ви не зрозуміли ще, що цей потяг може бути не тільки не останній, а і не передостанній? У нас ворог під боком на все життя нашої держави. А такий непонятливий як ви - це дрова для тепловоза цього потягу.
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Додано: Чет 18 сер, 2022 17:58
ЛАД написав:
От pesikot
вообще ждать нечего. Он взял на себя непонятную роль то ли цензора, то ли ещё кого.
Что и зачем я здесь делаю - это не тебе решать
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pesikot
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