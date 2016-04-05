Додано: Чет 18 сер, 2022 18:06

ЛАД написав: Schmit и pesikot с поддержкой ещё нескольких постоянно пытаются доказать, что у нас не того президента выбрали.

с поддержкой ещё нескольких постоянно пытаются доказать, что у нас не того президента выбрали.

ЛАД написав: До сих пор продолжают клеймить "дороги". Но вот недавно в телемарафоне слышал цифру, что сегодня у нас чуть ли не 90% топлива доставляется бензовозами. Как бы это вытянули старые убитые дороги? И бензовозы на них?

До сих пор продолжают клеймить "дороги". Но вот недавно в телемарафоне слышал цифру, что сегодня у нас чуть ли не 90% топлива доставляется бензовозами. Как бы это вытянули старые убитые дороги? И бензовозы на них?

ЛАД написав: Ну, допустим, мы Вам поверим, что дальше?

Перевыборы президента во время войны? Импичмент?

Ну, допустим, мы Вам поверим, что дальше?Перевыборы президента? Импичмент?

Я это делал до выборов Зеленского и всё время каденции ЗеленскогоИ буду делатьИ делаю это всегда с фактамиНу телемарафон - это дааа, правдивый источник информацииНо я знаю состояние дороги, по которой доставляется топливо в Чернигов.Наверное эта дорога в остальные 10% попалаТы всегда манипулируешь и передёргиваешьВо время войны не могут быть перевыборы или импичментА сейчас это документирование фактовЧтобы потом, не делали круглые глаза и не отрицали