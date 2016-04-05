Ви не зрозуміли ще, що цей потяг може бути не тільки не останній, а і не передостанній? У нас ворог під боком на все життя нашої держави. А такий непонятливий як ви - це дрова для тепловоза цього потягу.
рассчитываете, что ещё через 5-10 лет он (или др. росс. правитель) опять поверит в эту чушь? Не надо всё же считать всех идиотами.
При желании найдутся и другие объяснения. Человечество воюет всю свою историю и проблемы с объяснением никогда не возникало. Для каждой войны причины и объяснения легко находились. И для Афгана, и для Сирии, и для др. войн. Так что отказ от русского языка ничего не даст.
ЛАД написав:Schmit и pesikot с поддержкой ещё нескольких постоянно пытаются доказать, что у нас не того президента выбрали.
Я это делал до выборов Зеленского и всё время каденции Зеленского И буду делать И делаю это всегда с фактами
ЛАД написав:До сих пор продолжают клеймить "дороги". Но вот недавно в телемарафоне слышал цифру, что сегодня у нас чуть ли не 90% топлива доставляется бензовозами. Как бы это вытянули старые убитые дороги? И бензовозы на них?
Ну телемарафон - это дааа, правдивый источник информации Но я знаю состояние дороги, по которой доставляется топливо в Чернигов. Наверное эта дорога в остальные 10% попала
ЛАД написав:Ну, допустим, мы Вам поверим, что дальше? Перевыборы президента во время войны? Импичмент?
Ты всегда манипулируешь и передёргиваешь Во время войны не могут быть перевыборы или импичмент
А сейчас это документирование фактов Чтобы потом, не делали круглые глаза и не отрицали
Оккупанты объявили неожиданный "выходной" на Запорожской атомной станции. 19 августа на ЗАЭС будет находиться только оперативный персонал. Всем остальным сотрудникам вход будет закрыт. Также известно, что представители "Росатома", которые в последнее время постоянно находились на станции, срочно покинули территорию объекта
Также отмечается, что одновременно в Минобороны РФ заявили о якобы подготовке "теракта" со стороны ВСУ.
Делаем ставки: 1. Нас ожидает китайский сценарий? 2. Нас ожидает Северо-Корейский сценарий? 3. Нас ожидает Иранский сценарий? 4. Или всё же, кому прописано должностной инструкцией - будут бороться с Врагами?(ну этот пункт впрямь из Звёздный Войн - клоуны по определению не той Веры)
60 відсотків українців хочуть більшого контролю держави за інформацією в інтернеті https://detector.media/infospace/articl ... interneti/ А схвально ставляться до телемарафону «Єдині новини» як методу формування спільного погляду 65%. ...............................................
ЛАД написав:До сих пор продолжают клеймить "дороги". Но вот недавно в телемарафоне слышал цифру, что сегодня у нас чуть ли не 90% топлива доставляется бензовозами. Как бы это вытянули старые убитые дороги? И бензовозы на них?
Ну телемарафон - это дааа, правдивый источник информации Но я знаю состояние дороги, по которой доставляется топливо в Чернигов. Наверное эта дорога в остальные 10% попала ........
"остальные 10%" - это Вы о чём? Если что, 90% относилось к топливу, а не дорогам. На телемарафоне выступал кто-то, занимающийся топливом. Если повторят сюжет, специально для Вас запомню и напишу. Какой источник для Вас "правдивый"? Чем, по-Вашему, везут сейчас к нам бензин?
Оккупанты объявили неожиданный "выходной" на Запорожской атомной станции. 19 августа на ЗАЭС будет находиться только оперативный персонал. Всем остальным сотрудникам вход будет закрыт. Также известно, что представители "Росатома", которые в последнее время постоянно находились на станции, срочно покинули территорию объекта
Также отмечается, что одновременно в Минобороны РФ заявили о якобы подготовке "теракта" со стороны ВСУ.
ЛАД написав:рассчитываете, что ещё через 5-10 лет он (или др. росс. правитель) опять поверит в эту чушь? Не надо всё же считать всех идиотами. При желании найдутся и другие объяснения. Человечество воюет всю свою историю и проблемы с объяснением никогда не возникало. Для каждой войны причины и объяснения легко находились. И для Афгана, и для Сирии, и для др. войн. Так что отказ от русского языка ничего не даст.
Які ви бачите ще можливі пояснення рашабидлопіплу , яке часто має родичів і друзів в Україні? Ну окрім як "ми їх звільняємо і допомагаємо, а завтра ми знову заживемо разом міцною дружньою єдиною державою"?? Афганський сценарій , сирійський??
Ну так хай прямо кажуть своєму піплу "ми вбивці і гвалтівники, і просто розширюємо імперію, вбиваючи корінне населення". І не потрібно буде нам всім пояснювати нічого цьому бидлу. Вони і самі від своєї влади будуть знати правду. А то виходить , що ви особисто підмахуєте пропагандонам лаптєногих)