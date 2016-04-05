Додано: Чет 18 сер, 2022 19:51

Kudrjavuy написав: Делаем ставки:

1. Нас ожидает китайский сценарий?

Делаем ставки:1. Нас ожидает китайский сценарий?

Kudrjavuy написав: 2. Нас ожидает Северо-Корейский сценарий?

2. Нас ожидает Северо-Корейский сценарий?

Kudrjavuy написав: 3. Нас ожидает Иранский сценарий?

3. Нас ожидает Иранский сценарий?

Kudrjavuy написав: 4. Или всё же, кому прописано должностной инструкцией - будут бороться с Врагами?(ну этот пункт впрямь из Звёздный Войн - клоуны по определению не той Веры)

4. Или всё же, кому прописано должностной инструкцией - будут бороться с Врагами?(ну этот пункт впрямь из Звёздный Войн- клоуны по определению не той Веры)

ага, посмотрите на meta.ua, куда нам до китайского или хотя бы до чешского seznam.cz , за Яндекс с его голосовым переводом видео вообще молчу,и это как бы начало... почта платежки свой вконтакт - даже в россии не все есть нормальное, инсту вон обломались по быстрому заменитьне получится, там заведено через Китай, т.е. два файрволла, + Китай конечно мощь по части ограничитьразмечтались... у нас достаточно хакеров, могущих на равных с раввиснами? или, может, автомобилестриоение - третья по величине отрасль экономики? Иран, если выключить шиизм ( ну нельзя его выключить, вокруг средневековье - иначе не объединишь, главные конкуренты - сауд, работают так же) технически продвинутая страна, из исламских я бы вообще поставил на первое, нет официальной ядерки, как у Пакистана, на запреты там сквозь пальцы, обычаи и традиции сильнее VPNпонятно что хотят туркменский ( вот там да, новый ВПН лочится в течение двух дней, все соцсети - туб, бук, инст и проч - запрещены,но - каналов-то много, население белое, ничего не выйдетмаксимум - российский, пока не сделано даже такогону или казахский, с заменой сертификатов