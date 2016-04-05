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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2067206820692070>
Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 18:05

  Hotab написав:
  ЛАД написав:Поздно поняли, поезд уже ушёл

Ви не зрозуміли ще, що цей потяг може бути не тільки не останній, а і не передостанній? У нас ворог під боком на все життя нашої держави. А такий непонятливий як ви - це дрова для тепловоза цього потягу.

рассчитываете, что ещё через 5-10 лет он (или др. росс. правитель) опять поверит в эту чушь? Не надо всё же считать всех идиотами. :)

При желании найдутся и другие объяснения.
Человечество воюет всю свою историю и проблемы с объяснением никогда не возникало. Для каждой войны причины и объяснения легко находились. И для Афгана, и для Сирии, и для др. войн.
Так что отказ от русского языка ничего не даст.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 18:06

  ЛАД написав:Schmit и pesikot с поддержкой ещё нескольких постоянно пытаются доказать, что у нас не того президента выбрали.

Я это делал до выборов Зеленского и всё время каденции Зеленского
И буду делать
И делаю это всегда с фактами

  ЛАД написав:До сих пор продолжают клеймить "дороги". Но вот недавно в телемарафоне слышал цифру, что сегодня у нас чуть ли не 90% топлива доставляется бензовозами. Как бы это вытянули старые убитые дороги? И бензовозы на них?

Ну телемарафон - это дааа, правдивый источник информации
Но я знаю состояние дороги, по которой доставляется топливо в Чернигов.
Наверное эта дорога в остальные 10% попала

  ЛАД написав:Ну, допустим, мы Вам поверим, что дальше?
Перевыборы президента во время войны? Импичмент?

Ты всегда манипулируешь и передёргиваешь
Во время войны не могут быть перевыборы или импичмент

А сейчас это документирование фактов
Чтобы потом, не делали круглые глаза и не отрицали
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 18:10

  pesikot написав:
  ЛАД написав:От pesikot вообще ждать нечего. Он взял на себя непонятную роль то ли цензора, то ли ещё кого.

Что и зачем я здесь делаю - это не тебе решать

Так я, вроде, и не решаю. И даже не предлагал решение.
Занимайтесь любимым делом и дальше.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 18:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Если кто забыл тему ветки

Россия готовит провокацию на Запорожской АЭС, оккупанты уже покинули станцию - разведка
Оккупанты объявили неожиданный "выходной" на Запорожской атомной станции. 19 августа на ЗАЭС будет находиться только оперативный персонал. Всем остальным сотрудникам вход будет закрыт. Также известно, что представители "Росатома", которые в последнее время постоянно находились на станции, срочно покинули территорию объекта

Также отмечается, что одновременно в Минобороны РФ заявили о якобы подготовке "теракта" со стороны ВСУ.
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 18:11

Делаем ставки:
1. Нас ожидает китайский сценарий?
2. Нас ожидает Северо-Корейский сценарий?
3. Нас ожидает Иранский сценарий?
4. Или всё же, кому прописано должностной инструкцией - будут бороться с Врагами?(ну этот пункт впрямь из Звёздный Войн :mrgreen: - клоуны по определению не той Веры)

60 відсотків українців хочуть більшого контролю держави за інформацією в інтернеті
https://detector.media/infospace/articl ... interneti/
А схвально ставляться до телемарафону «Єдині новини» як методу формування спільного погляду 65%.
...............................................
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 18:18

  pesikot написав:......
  ЛАД написав:До сих пор продолжают клеймить "дороги". Но вот недавно в телемарафоне слышал цифру, что сегодня у нас чуть ли не 90% топлива доставляется бензовозами. Как бы это вытянули старые убитые дороги? И бензовозы на них?

Ну телемарафон - это дааа, правдивый источник информации
Но я знаю состояние дороги, по которой доставляется топливо в Чернигов.
Наверное эта дорога в остальные 10% попала
........

"остальные 10%" - это Вы о чём?
Если что, 90% относилось к топливу, а не дорогам.
На телемарафоне выступал кто-то, занимающийся топливом. Если повторят сюжет, специально для Вас запомню и напишу.
Какой источник для Вас "правдивый"?
Чем, по-Вашему, везут сейчас к нам бензин?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 18:28

  pesikot написав:...........
А сейчас это документирование фактов
........

Такое документирование в условиях войны = подрыву авторитета власти = работе в пользу врага.
И видео с Гончаренко никак не похоже на "документирование фактов".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 19:02

  pesikot написав:Если кто забыл тему ветки

Россия готовит провокацию на Запорожской АЭС, оккупанты уже покинули станцию - разведка
Оккупанты объявили неожиданный "выходной" на Запорожской атомной станции. 19 августа на ЗАЭС будет находиться только оперативный персонал. Всем остальным сотрудникам вход будет закрыт. Также известно, что представители "Росатома", которые в последнее время постоянно находились на станции, срочно покинули территорию объекта

Также отмечается, что одновременно в Минобороны РФ заявили о якобы подготовке "теракта" со стороны ВСУ.

Щось мене такі новини зовсім не тішать.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 19:08

  ЛАД написав:рассчитываете, что ещё через 5-10 лет он (или др. росс. правитель) опять поверит в эту чушь? Не надо всё же считать всех идиотами. :)
При желании найдутся и другие объяснения.
Человечество воюет всю свою историю и проблемы с объяснением никогда не возникало. Для каждой войны причины и объяснения легко находились. И для Афгана, и для Сирии, и для др. войн.
Так что отказ от русского языка ничего не даст.

Які ви бачите ще можливі пояснення рашабидлопіплу , яке часто має родичів і друзів в Україні? Ну окрім як "ми їх звільняємо і допомагаємо, а завтра ми знову заживемо разом міцною дружньою єдиною державою"??
Афганський сценарій , сирійський??

Ну так хай прямо кажуть своєму піплу "ми вбивці і гвалтівники, і просто розширюємо імперію, вбиваючи корінне населення".
І не потрібно буде нам всім пояснювати нічого цьому бидлу. Вони і самі від своєї влади будуть знати правду.
А то виходить , що ви особисто підмахуєте пропагандонам лаптєногих)
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 19:51

  Kudrjavuy написав:Делаем ставки:
1. Нас ожидает китайский сценарий?

ага, посмотрите на meta.ua, куда нам до китайского или хотя бы до чешского seznam.cz , за Яндекс с его голосовым переводом видео вообще молчу,
и это как бы начало... почта платежки свой вконтакт - даже в россии не все есть нормальное, инсту вон обломались по быстрому заменить

  Kudrjavuy написав:2. Нас ожидает Северо-Корейский сценарий?

не получится, там заведено через Китай, т.е. два файрволла, + Китай конечно мощь по части ограничить

  Kudrjavuy написав:3. Нас ожидает Иранский сценарий?

размечтались... у нас достаточно хакеров, могущих на равных с раввиснами? или, может, автомобилестриоение - третья по величине отрасль экономики? Иран, если выключить шиизм ( ну нельзя его выключить, вокруг средневековье - иначе не объединишь, главные конкуренты - сауд, работают так же) технически продвинутая страна, из исламских я бы вообще поставил на первое, нет официальной ядерки, как у Пакистана, на запреты там сквозь пальцы, обычаи и традиции сильнее VPN

  Kudrjavuy написав:4. Или всё же, кому прописано должностной инструкцией - будут бороться с Врагами?(ну этот пункт впрямь из Звёздный Войн :mrgreen: - клоуны по определению не той Веры)


понятно что хотят туркменский ( вот там да, новый ВПН лочится в течение двух дней, все соцсети - туб, бук, инст и проч - запрещены,
но - каналов-то много, население белое, ничего не выйдет
максимум - российский, пока не сделано даже такого
ну или казахский, с заменой сертификатов
cohan
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