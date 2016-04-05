Оккупанты объявили неожиданный "выходной" на Запорожской атомной станции. 19 августа на ЗАЭС будет находиться только оперативный персонал. Всем остальным сотрудникам вход будет закрыт. Также известно, что представители "Росатома", которые в последнее время постоянно находились на станции, срочно покинули территорию объекта
Также отмечается, что одновременно в Минобороны РФ заявили о якобы подготовке "теракта" со стороны ВСУ.
Щось мене такі новини зовсім не тішать.
та нормас, Гросси скоро приедет Европа не даст, не переймайтесь, as long as там может задеть Германию, в том числе исторические земли - не дадут
ЛАД написав:На форуме становися совсем неинтересно. Ветка превращается во второе издание политмусорки. Информации ноль. Или близко к этому.
Schmit и pesikot с поддержкой ещё нескольких постоянно пытаются доказать, что у нас не того президента выбрали. Для этого уже даже Алёшеньку Гончаренко сюда притаскивают. "Глубокое" видео. Мыслей - девать некуда (ни одной, кроме "зелёные это плохо"). Гигант мысли. Зато эмоций через край. Для выступления перед разгорячённой толпой на очередном майдане вполне годится. До сих пор продолжают клеймить "дороги". Но вот недавно в телемарафоне слышал цифру, что сегодня у нас чуть ли не 90% топлива доставляется бензовозами. Как бы это вытянули старые убитые дороги? И бензовозы на них?
Ну, допустим, мы Вам поверим, что дальше? Перевыборы президента во время войны? Импичмент?
Разбор полетов только после победы, но без выводов и работы над ошибками ее может и не быть (по крайней мере в таком виде, как ми ее себе представляем). А вы верьте кому хотите, но помните, ответственность за свой выбор (вопреки словам Детройта) несет не должностное лицо, а избиратель. Ведь сегодня не высокие должностные лица теряют жизни, здоровье, имущество, квартиры..., а простые избиратели, которые по приколу кричали "свинарчуки", "зубожиння" и "хуже не будет", а до этого большинством постоянно избирали промосковские силы аля ОПЖЗ.