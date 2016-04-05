Оккупанты объявили неожиданный "выходной" на Запорожской атомной станции. 19 августа на ЗАЭС будет находиться только оперативный персонал. Всем остальным сотрудникам вход будет закрыт. Также известно, что представители "Росатома", которые в последнее время постоянно находились на станции, срочно покинули территорию объекта
Также отмечается, что одновременно в Минобороны РФ заявили о якобы подготовке "теракта" со стороны ВСУ.
Щось мене такі новини зовсім не тішать.
та нормас, Гросси скоро приедет Европа не даст, не переймайтесь, as long as там может задеть Германию, в том числе исторические земли - не дадут
ЛАД написав:На форуме становися совсем неинтересно. Ветка превращается во второе издание политмусорки. Информации ноль. Или близко к этому.
Schmit и pesikot с поддержкой ещё нескольких постоянно пытаются доказать, что у нас не того президента выбрали. Для этого уже даже Алёшеньку Гончаренко сюда притаскивают. "Глубокое" видео. Мыслей - девать некуда (ни одной, кроме "зелёные это плохо"). Гигант мысли. Зато эмоций через край. Для выступления перед разгорячённой толпой на очередном майдане вполне годится. До сих пор продолжают клеймить "дороги". Но вот недавно в телемарафоне слышал цифру, что сегодня у нас чуть ли не 90% топлива доставляется бензовозами. Как бы это вытянули старые убитые дороги? И бензовозы на них?
Ну, допустим, мы Вам поверим, что дальше? Перевыборы президента во время войны? Импичмент?
Разбор полетов только после победы, но без выводов и работы над ошибками ее может и не быть (по крайней мере в таком виде, как ми ее себе представляем). А вы верьте кому хотите, но помните, ответственность за свой выбор (вопреки словам Детройта) несет не должностное лицо, а избиратель. Ведь сегодня не высокие должностные лица теряют жизни, здоровье, имущество, квартиры..., а простые избиратели, которые по приколу кричали "свинарчуки", "зубожиння" и "хуже не будет", а до этого большинством постоянно избирали промосковские силы аля ОПЖЗ.
Schmit Я Вам підкажуть ключове, а Ви вже самі подумайте, що з цього витікає.
Вибір (свій вибір за кого голосувати йому особисто) кожен робить САМ. А відповідальність, за яку Ви кажете, потім всі несуть КОЛЕКТИВНО (втрачають майно, життя і т.д. усі разом, незалежно від свого вибору).
Тобто особистий вибір та колективна відповідальність. Задумайтесь звідки беруться: колективний! вибір (вибір народу!) та особиста відповідальність.
Тобто над глибинними причинами процесів вибору та відповідальності. Особливо над першим - хто і як формує-впливає на колективний! вибір (вибір народу).
З.и. По темі: орки створили батальйон ... з футбольних фанів різних клубів. І дивуються, що вони там не чубляться.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 18 сер, 2022 21:17, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Kudrjavuy И вот к чему Вы дали кучу ссылок? Без всяких комментариев. Что сказать-то хотели? Вы тут всех обвиняете в "непонимании", в "детском подходе". Но, по-моему детский подход именно у Вас. Всё это не "признак больного общества" или что ещё. Такое происходит в любом обществе. Всегда есть люди, которые наживаются на войне. Если есть какие-то запреты (а это фактически любой закон), то всегда находятся люди, которые пытаются их обойти, и люди, которые помогают в этом. И т.д., не хочу подробно разбирать Ваши ссылки. Если Вам чем-то не нравится "10-10-10", так выскажитесь, а не безапелляционно называйте это "созданием новых коррупционных кормушек, в своих интересах, за счёт обездоленных". Давно не смотрю Ваши ссылки, но иногда всё же заглядываю - а вдруг что-то полезное. Очередной раз убеждаюсь, что нет. Если хотите, чтобы Вас воспринимали серьёзно, так научитесь высказываться так, чтобы Вас можно было понять. Или Вы графоман, которому всё равно, что писать и будут ли это читать?
Можливо вважати, якщо Ви з України Вам учора переклали доступно навіть для останнього ...
В принципе всё то же, лишь я даю с полным раскладом чей с этого гешефт, что кто и где, как и за чем, ,....
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 18 сер, 2022 21:55, всього редагувалось 1 раз.
Россия готовит провокацию на Запорожской АЭС, оккупанты уже покинули станцию - разведка Оккупанты объявили неожиданный "выходной" на Запорожской атомной станции. 19 августа на ЗАЭС будет находиться только оперативный персонал. Всем остальным сотрудникам вход будет закрыт. Также известно, что представители "Росатома", которые в последнее время постоянно находились на станции, срочно покинули территорию объекта Также отмечается, что одновременно в Минобороны РФ заявили о якобы подготовке "теракта" со стороны ВСУ.
Щось мене такі новини зовсім не тішать.
та нормас, Гросси скоро приедет Европа не даст, не переймайтесь, as long as там может задеть Германию, в том числе исторические земли - не дадут
А хто такий Гросси? Думаю путін десь так само спитає. "Европа не даст" І що зробить Європа??? А нічого. Тим більше путін ж не скаже що він це зробив. Ні. Це були не ми і все. Це укронацисти. А путін любитель таких "терактів", від вже не раз і не два таке робив. Я б точно на його місці щось таке вчудив. А потім так між-іншим спитав Зеленського - "А скільки у вас ще реакторів?"