ЛАД написав:

И вот к чему Вы дали кучу ссылок?Без всяких комментариев. Что сказать-то хотели?Вы тут всех обвиняете в "непонимании", в "детском подходе".Но, по-моему детский подход именно у Вас.Всё это не "признак больного общества" или что ещё.Такое происходит вобществе.Всегда есть люди, которые наживаются на войне. Если есть какие-то запреты (а это фактически любой закон), то всегда находятся люди, которые пытаются их обойти, и люди, которые помогают в этом. И т.д., не хочу подробно разбирать Ваши ссылки.Если Вам чем-то не нравится "10-10-10", так выскажитесь, а не безапелляционно называйте это "созданием новых коррупционных кормушек, в своих интересах, за счёт обездоленных".Давно не смотрю Ваши ссылки, но иногда всё же заглядываю - а вдруг что-то полезное. Очередной раз убеждаюсь, что нет.Если хотите, чтобы Вас воспринимали серьёзно, так научитесь высказываться так, чтобы Вас можно было понять.Или Вы графоман, которому всё равно, что писать и будут ли это читать?