Источник:....................................- Чому нема у нас стільки ракет? Чому так взагалі виявилося, що на початок війни у нас багатьох видів зброї, нашої класної, Нептунів, Стугни, я про Богдани взагалі мовчу, чому її не виявилося в потрібній кількості?- Ну ми ж це все пам’ятаємо. Ця влада виграла на тому, що вона пообіцяла українському народу – і український народ це підтримав, треба зауважити. Я не можу тут повністю звинуватити владу. Це була позиція українського народу – проголосувати за мирні переговори з Путіним. Ці мирні переговори були проведені. В результаті, можемо це все згадати, зменшилася кількість обстрілів на Донбасі. Ми можемо це згадати, це було наслідком цих переговорів, про це говорилося, що це наша перемога, зменшилася кількість обстрілів на Донбасі, що була повернена якась енна кількість полонених. Про перемовини говорилося. А що за це заплачено ніхто ніколи не говорив. Зокрема за це було заплачено ракетною програмою України. Всі ракетні програми України були зупинені. Абсолютно впевнена, що це якраз входило в перелік тих домовленостей, за що ми тоді заплатили. Заплатила влада, заплатив український народ, який за це голосував. Ракетні програми були зупинені. Наші державники (нерозб.) роблять такі, я кажу.. зробили фактично найкращу ПТРК в світі, це оце стугнівські – найкращу, судячи по кількості збитої бронетехніки. Воно вижило тільки тому, що працювало на експорт. Тобто були експортні замовлення. Ці Стугни робилися на експорт.- причому я так пам’ятаю по екранах, там була арабська в’язь. Тобто для країн арабських в основному.- Да. Найцікавіше, що нам просто пощастило, що велика партія ракет не була віддана. Стугн арабських не так багато. Просто всі вони такі успішні. Їх взагалі небагато. Тобто до Зеленського Стугн було куплено 219 штук. До Зеленського. Ну і в часи Зеленського цих експортних пару десятків лише, до речі. Пару десятків, які були на складах. Тобто двісті штук плюс два десятка експортних. Але чимала кількість експортних ракет пішла в армію, які не встигли відгрузити. І далі ми викуповуємо назад те, що продали в арабські країни, до речі. Зараз такий тренд. Купуємо назад втричі дорожче.- Є альтернатива, є західна зброя. NLAW ті самі.- NLAW вообще повний мінус. Джавеліни – у мене просто сил немає. Ви бачили підбиту техніку Джавелінами?- Багато відео було.- Наскільки багато?- Я пам’ятаю. Десятки.- На пальцях однієї руки порахувати.- Американці казали, що українці мають безпрецедентне ефективне використання Джавелінів, я пам’ятаю. Була заява Пентагону.- Слухай, я тобі просто розкажу про свій приклад. Мені кажуть: Таня, отам от беха виїхала. Давай свою Стугну, будеш її підбивати. Я дивлюся. Мені, щоби підібратися до цієї бехи, до неї дальність буде, наприклад, кілометр. Мені це мало для Стугни. Далі. Мені, щоби Стугну притягнути – а там все прострілюється. Тобто там багато кілометрів прострілюється. Тобто я Стугну, яка важить більше 100 кг, мені її заносять 7 людей з усіми пожитками, я повинна приїхати машиною в зону обстрілу, знову-таки по зоні обстрілу, по відкритому простору проносити свою важку Стугну. Далі я її поставлю в зоні, дуже близько. Я не зможу бігати від дерева до дерева. Як я її поставила, так поставила. Вихід ракети Стугни, далі Стугну накриває, Стугни немає. Я своїм кажу: хлопці, вам не здається, що це вообще ціль для Джавеліна? Там якраз є дерева, є будови. Джавелін же може бігати від дерева до дерева. Знову ж таки вага Джавеліна це геть не та вага Стугни. Вам не здається, що це ціль для Джавеліна? У нас же, кажу, скільки Джавелінів на фронті? Источник: