Оккупанты объявили неожиданный "выходной" на Запорожской атомной станции. 19 августа на ЗАЭС будет находиться только оперативный персонал. Всем остальным сотрудникам вход будет закрыт. Также известно, что представители "Росатома", которые в последнее время постоянно находились на станции, срочно покинули территорию объекта
Также отмечается, что одновременно в Минобороны РФ заявили о якобы подготовке "теракта" со стороны ВСУ.
Щось мене такі новини зовсім не тішать.
та нормас, Гросси скоро приедет Европа не даст, не переймайтесь, as long as там может задеть Германию, в том числе исторические земли - не дадут
ЛАД написав:На форуме становися совсем неинтересно. Ветка превращается во второе издание политмусорки. Информации ноль. Или близко к этому.
Schmit и pesikot с поддержкой ещё нескольких постоянно пытаются доказать, что у нас не того президента выбрали. Для этого уже даже Алёшеньку Гончаренко сюда притаскивают. "Глубокое" видео. Мыслей - девать некуда (ни одной, кроме "зелёные это плохо"). Гигант мысли. Зато эмоций через край. Для выступления перед разгорячённой толпой на очередном майдане вполне годится. До сих пор продолжают клеймить "дороги". Но вот недавно в телемарафоне слышал цифру, что сегодня у нас чуть ли не 90% топлива доставляется бензовозами. Как бы это вытянули старые убитые дороги? И бензовозы на них?
Ну, допустим, мы Вам поверим, что дальше? Перевыборы президента во время войны? Импичмент?
Разбор полетов только после победы, но без выводов и работы над ошибками ее может и не быть (по крайней мере в таком виде, как ми ее себе представляем). А вы верьте кому хотите, но помните, ответственность за свой выбор (вопреки словам Детройта) несет не должностное лицо, а избиратель. Ведь сегодня не высокие должностные лица теряют жизни, здоровье, имущество, квартиры..., а простые избиратели, которые по приколу кричали "свинарчуки", "зубожиння" и "хуже не будет", а до этого большинством постоянно избирали промосковские силы аля ОПЖЗ.
Schmit Я Вам підкажуть ключове, а Ви вже самі подумайте, що з цього витікає.
Вибір (свій вибір за кого голосувати йому особисто) кожен робить САМ. А відповідальність, за яку Ви кажете, потім всі несуть КОЛЕКТИВНО (втрачають майно, життя і т.д. усі разом, незалежно від свого вибору).
Тобто особистий вибір та колективна відповідальність. Задумайтесь звідки беруться: колективний! вибір (вибір народу!) та особиста відповідальність.
Тобто над глибинними причинами процесів вибору та відповідальності. Особливо над першим - хто і як формує-впливає на колективний! вибір (вибір народу).
З.и. По темі: орки створили батальйон ... з футбольних фанів різних клубів. І дивуються, що вони там не чубляться.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 18 сер, 2022 21:17, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Kudrjavuy И вот к чему Вы дали кучу ссылок? Без всяких комментариев. Что сказать-то хотели? Вы тут всех обвиняете в "непонимании", в "детском подходе". Но, по-моему детский подход именно у Вас. Всё это не "признак больного общества" или что ещё. Такое происходит в любом обществе. Всегда есть люди, которые наживаются на войне. Если есть какие-то запреты (а это фактически любой закон), то всегда находятся люди, которые пытаются их обойти, и люди, которые помогают в этом. И т.д., не хочу подробно разбирать Ваши ссылки. Если Вам чем-то не нравится "10-10-10", так выскажитесь, а не безапелляционно называйте это "созданием новых коррупционных кормушек, в своих интересах, за счёт обездоленных". Давно не смотрю Ваши ссылки, но иногда всё же заглядываю - а вдруг что-то полезное. Очередной раз убеждаюсь, что нет. Если хотите, чтобы Вас воспринимали серьёзно, так научитесь высказываться так, чтобы Вас можно было понять. Или Вы графоман, которому всё равно, что писать и будут ли это читать?
Можливо вважати, якщо Ви з України Вам учора переклали доступно навіть для останнього ...
В принципе всё то же, лишь я даю с полным раскладом чей с этого гешефт, что кто и где, как и за чем, ,....
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 18 сер, 2022 21:55, всього редагувалось 1 раз.
Россия готовит провокацию на Запорожской АЭС, оккупанты уже покинули станцию - разведка Оккупанты объявили неожиданный "выходной" на Запорожской атомной станции. 19 августа на ЗАЭС будет находиться только оперативный персонал. Всем остальным сотрудникам вход будет закрыт. Также известно, что представители "Росатома", которые в последнее время постоянно находились на станции, срочно покинули территорию объекта Также отмечается, что одновременно в Минобороны РФ заявили о якобы подготовке "теракта" со стороны ВСУ.
Щось мене такі новини зовсім не тішать.
та нормас, Гросси скоро приедет Европа не даст, не переймайтесь, as long as там может задеть Германию, в том числе исторические земли - не дадут
А хто такий Гросси? Думаю путін десь так само спитає. "Европа не даст" І що зробить Європа??? А нічого. Тим більше путін ж не скаже що він це зробив. Ні. Це були не ми і все. Це укронацисти. А путін любитель таких "терактів", від вже не раз і не два таке робив. Я б точно на його місці щось таке вчудив. А потім так між-іншим спитав Зеленського - "А скільки у вас ще реакторів?"
Ни один ПТРК не имеет на своем счету столько сожженной бронетехники, сколько имеет украинская "Стугна", - Чорновол. ВИДЕО. (Обновлено) Источник: https://censor.net/ru/v3360883
.................................... - Чому нема у нас стільки ракет? Чому так взагалі виявилося, що на початок війни у нас багатьох видів зброї, нашої класної, Нептунів, Стугни, я про Богдани взагалі мовчу, чому її не виявилося в потрібній кількості?
- Я абсолютно вважаю, що це були домовленості з Путіним. Абсолютно вважаю.
- Домовились з Путіним.
- Ну ми ж це все пам’ятаємо. Ця влада виграла на тому, що вона пообіцяла українському народу – і український народ це підтримав, треба зауважити. Я не можу тут повністю звинуватити владу. Це була позиція українського народу – проголосувати за мирні переговори з Путіним. Ці мирні переговори були проведені. В результаті, можемо це все згадати, зменшилася кількість обстрілів на Донбасі. Ми можемо це згадати, це було наслідком цих переговорів, про це говорилося, що це наша перемога, зменшилася кількість обстрілів на Донбасі, що була повернена якась енна кількість полонених. Про перемовини говорилося. А що за це заплачено ніхто ніколи не говорив. Зокрема за це було заплачено ракетною програмою України. Всі ракетні програми України були зупинені. Абсолютно впевнена, що це якраз входило в перелік тих домовленостей, за що ми тоді заплатили. Заплатила влада, заплатив український народ, який за це голосував. Ракетні програми були зупинені. Наші державники (нерозб.) роблять такі, я кажу.. зробили фактично найкращу ПТРК в світі, це оце стугнівські – найкращу, судячи по кількості збитої бронетехніки. Воно вижило тільки тому, що працювало на експорт. Тобто були експортні замовлення. Ці Стугни робилися на експорт.
- причому я так пам’ятаю по екранах, там була арабська в’язь. Тобто для країн арабських в основному.
- Да. Найцікавіше, що нам просто пощастило, що велика партія ракет не була віддана. Стугн арабських не так багато. Просто всі вони такі успішні. Їх взагалі небагато. Тобто до Зеленського Стугн було куплено 219 штук. До Зеленського. Ну і в часи Зеленського цих експортних пару десятків лише, до речі. Пару десятків, які були на складах. Тобто двісті штук плюс два десятка експортних. Але чимала кількість експортних ракет пішла в армію, які не встигли відгрузити. І далі ми викуповуємо назад те, що продали в арабські країни, до речі. Зараз такий тренд. Купуємо назад втричі дорожче.
- Може, просто є зброя від союзників?
- Немає.
- Є альтернатива, є західна зброя. NLAW ті самі.
- NLAW вообще повний мінус. Джавеліни – у мене просто сил немає. Ви бачили підбиту техніку Джавелінами?
- Багато відео було.
- Наскільки багато?
- Я пам’ятаю. Десятки.
- На пальцях однієї руки порахувати.
- Американці казали, що українці мають безпрецедентне ефективне використання Джавелінів, я пам’ятаю. Була заява Пентагону.
- Слухай, я тобі просто розкажу про свій приклад. Мені кажуть: Таня, отам от беха виїхала. Давай свою Стугну, будеш її підбивати. Я дивлюся. Мені, щоби підібратися до цієї бехи, до неї дальність буде, наприклад, кілометр. Мені це мало для Стугни. Далі. Мені, щоби Стугну притягнути – а там все прострілюється. Тобто там багато кілометрів прострілюється. Тобто я Стугну, яка важить більше 100 кг, мені її заносять 7 людей з усіми пожитками, я повинна приїхати машиною в зону обстрілу, знову-таки по зоні обстрілу, по відкритому простору проносити свою важку Стугну. Далі я її поставлю в зоні, дуже близько. Я не зможу бігати від дерева до дерева. Як я її поставила, так поставила. Вихід ракети Стугни, далі Стугну накриває, Стугни немає. Я своїм кажу: хлопці, вам не здається, що це вообще ціль для Джавеліна? Там якраз є дерева, є будови. Джавелін же може бігати від дерева до дерева. Знову ж таки вага Джавеліна це геть не та вага Стугни. Вам не здається, що це ціль для Джавеліна? У нас же, кажу, скільки Джавелінів на фронті? Источник: https://censor.net/ru/v3360883
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 18 сер, 2022 23:08, всього редагувалось 1 раз.
Schmit написав:...... до этого большинством постоянно избирали промосковские силы аля ОПЖЗ.
Не подскажете, когда это ОПЗЖ имело большинство?
Партии аля ОПЗЖ (рыгионы, опоблоки, шароблоки, всяческие нашикраи..., именные партии разных кернесов, труханов..., а раньше - заеду, камуняки...) в местных советах юга/востока Украины большинство почти всегда.
ЛАД написав:рассчитываете, что ещё через 5-10 лет он (или др. росс. правитель) опять поверит в эту чушь? Не надо всё же считать всех идиотами. При желании найдутся и другие объяснения. Человечество воюет всю свою историю и проблемы с объяснением никогда не возникало. Для каждой войны причины и объяснения легко находились. И для Афгана, и для Сирии, и для др. войн. Так что отказ от русского языка ничего не даст.
Які ви бачите ще можливі пояснення рашабидлопіплу , яке часто має родичів і друзів в Україні? Ну окрім як "ми їх звільняємо і допомагаємо, а завтра ми знову заживемо разом міцною дружньою єдиною державою"?? Афганський сценарій , сирійський??
Ну так хай прямо кажуть своєму піплу "ми вбивці і гвалтівники, і просто розширюємо імперію, вбиваючи корінне населення". І не потрібно буде нам всім пояснювати нічого цьому бидлу. Вони і самі від своєї влади будуть знати правду. А то виходить , що ви особисто підмахуєте пропагандонам лаптєногих)
И придумывать не надо - уже используют: - укронацисты у власти обманули/запугали простосердечный украинский народ; - чтобы удержаться у власти, укронацисты пошли в услужение к США и НАТО; - агрессивная политика США и НАТО угрожает России (тут рассказать подробнее о возможном размещении ракет и пр., тихо о "возможном" с упором на "размещение"; о "подлётном времени" от Харькова до Москвы и т.п.; напомнить о планах атомных бомбардировок Союза ещё 70 лет назад); - рассказать об "окружении" России; - в общем дело сделано. Ну это так, вкратце. Там, конечно, по ходу дела можно накрутить ещё много чего. Разного для разных слоёв населения. Начиная от ЛГБТ и до жидомасонов и/или мирового правительства. Это так, сходу. Если надо, могу ещё придумать поводы. Но, думаю, всякие пропагандоны сделают это лучше. Прямо "ми вбивці і гвалтівники", конечно, никто не скажет. Даже наци так не говорили.