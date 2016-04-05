Schmit написав:...... до этого большинством постоянно избирали промосковские силы аля ОПЖЗ.
Не подскажете, когда это ОПЗЖ имело большинство?
Партии аля ОПЗЖ (рыгионы, опоблоки, шароблоки, всяческие нашикраи..., именные партии разных кернесов, труханов..., а раньше - заеду, камуняки...) в местных советах юга/востока Украины большинство почти всегда.
Ну, во-первых, местные советы не определяют политику Украины, а занимаются чисто хозяйственными вопросами. А, во-вторых, не задумывались, почему так происходит? Маленькая подсказка - почему-то "батько наш Бандера" на востоке популярностью не пользуется.
ЛАД написав:Не подскажете, когда это ОПЗЖ имело большинство?
Партии аля ОПЗЖ (рыгионы, опоблоки, шароблоки, всяческие нашикраи..., именные партии разных кернесов, труханов..., а раньше - заеду, камуняки...) в местных советах юга/востока Украины большинство почти всегда.
Ну, во-первых, местные советы не определяют политику Украины, а занимаются чисто хозяйственными вопросами. А, во-вторых, не задумывались, почему так происходит? Маленькая подсказка - почему-то "батько наш Бандера" на востоке популярностью не пользуется.
Батенька, как Вы своей ущербностью всех достали! Вам, словно последнему поцу, дипломированный историк, на страницах форума, всё разложил. Вы, вновь .... Может стоит обратить внимание на внуков, пчёлок, сад вишнёвый, ставок,.... Смотрите, Шапо, тот внял чего ему объясняли, что все проблемы только в нём самом. Волгарь(что сидел в километре от центральной проходной ГАЗа) и тот внял, своим дефектам. Сколько Вам лет? Что ущербность давить с рождения? Просто иного не понимаете, пока мордой в свою каку не сунут? Прекращате заниматься, на страницах форума открытым анонизмом, здесь, Вам не "6я палата".