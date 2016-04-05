ЛАД написав:Не подскажете, когда это ОПЗЖ имело большинство?
Партии аля ОПЗЖ (рыгионы, опоблоки, шароблоки, всяческие нашикраи..., именные партии разных кернесов, труханов..., а раньше - заеду, камуняки...) в местных советах юга/востока Украины большинство почти всегда.
Ну, во-первых, местные советы не определяют политику Украины, а занимаются чисто хозяйственными вопросами. А, во-вторых, не задумывались, почему так происходит? Маленькая подсказка - почему-то "батько наш Бандера" на востоке популярностью не пользуется.
Батенька, как Вы своей ущербностью всех достали! Вам, словно последнему поцу, дипломированный историк, на страницах форума, всё разложил. Вы, вновь .... Может стоит обратить внимание на внуков, пчёлок, сад вишнёвый, ставок,.... Смотрите, Шапо, тот внял чего ему объясняли, что все проблемы только в нём самом. Волгарь(что сидел в километре от центральной проходной ГАЗа) и тот внял, своим дефектам. Сколько Вам лет? Что ущербность давить с рождения? Просто иного не понимаете, пока мордой в свою каку не сунут? Прекращате заниматься, на страницах форума открытым анонизмом, здесь, Вам не "6я палата".
Микола Вересень дисиденту Йосифу Зісельсу: "- От у вас Мойсей сорок років водив народ по пустелі, тільки тоді було їм щастя, а коли воно буде у нас? - У вас десять років будуть правити комуністи, десять комсомольці, десять піонери, десять жовтенята, і тільки тоді буде щастя."
Наразі головна, після війни, проблема - пережити піонерів:
Богдан Буткевич
...12 січня особисто директор ЦРУ чітко виклав вже повний план з подробицями. В обличчя Зе. З ударом з Білорусі на Київ і на Маріуполь з Криму - в тому числі. Тим не менше, за кілька днів Зеленський заявить про знамениті шашлички у травні.
Вони свідомо не вірили США. Бо в глибині душі - просто не люблять американців. Як їх вчили ще в радянській школі, яку вся ця Зе-шобла закінчувала. Натомість, в глибині душі вони не вірили, що ментально близькі їм росіяни таки нападуть. Бо ж вся війна до того - це просто барига Порошенко заробляв. Вони ж реально в це вірили, без жартів.
Так само, Зеленський чітко показав нарешті, що у нього в голові. Він не хотів переводити країну на військові рейки, бо боявся втратити владу. Бо ж його шлункова аудиторія його вибрала якраз для того, щоб він цю війну закінчив. Єрмак його впевнив, що якщо він втратить владу, то все, країні гайки. Що якщо почати готуватися до війни, то буде хаос. Ось так. Дуже просто. І примітивно...
Schmit написав:Трохи не так. Турчинов мінус 7% території, Порошенко - плюс % захопленої території Донбасу, Зеленьский мінус 25%.
Ось як воно вийшло. Всі так би мовити "гріхи" По, які обіцяв здолати Зе, зараз в набагато плачевнішому стані. Навіть на форумі у 19-му скільки медальок заробили розпікаючи По за подорожчавшу цибулю, а тепер:
На сьогоднішній день вартість цибулі в Україні вже в середньому в 4,6 рази вища, ніж за аналогічний період минулого року. Зазначимо, на сьогоднішній день білокачанна капуста в Україні вже коштує в середньому у 6 разів дорожче, ніж за аналогічний період минулого року. https://delo.ua/agro/cini-na-cibulyu-v- ... ni-402887/