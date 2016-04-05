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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2068206920702071
Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 07:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Schmit написав:Трохи не так. Турчинов мінус 7% території, Порошенко - плюс % захопленої території Донбасу, Зеленьский мінус 25%.

Ось як воно вийшло. Всі так би мовити "гріхи" По, які обіцяв здолати Зе, зараз в набагато плачевнішому стані. Навіть на форумі у 19-му скільки медальок заробили розпікаючи По за подорожчавшу цибулю, а тепер:
На сьогоднішній день вартість цибулі в Україні вже в середньому в 4,6 рази вища, ніж за аналогічний період минулого року.
Зазначимо, на сьогоднішній день білокачанна капуста в Україні вже коштує в середньому у 6 разів дорожче, ніж за аналогічний період минулого року. https://delo.ua/agro/cini-na-cibulyu-v- ... ni-402887/
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 08:10

  andrijk777 написав:А хто такий Гросси?

Гросси - уважаемый человек, наверно, чемодан тоже сам носит :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
внимательно следите, что скажет после посещения - это оценка дальнейшего хода войны
к сожалению, может и ничего не сказать
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 08:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"
17. Резніков: Досить багато вже мобілізували до лав ЗСУ і не лише ЗСУ. Зараз потрібні конкретні фахівці. Це можуть бути оператори БПЛА, можуть бути спеціальні айтівці, зв'язківці, артилеристи, і так далі. Коли ми отримуємо просунуте і складніше озброєння натівського стандарту, то й фахівці нам потрібні такі, які зможуть швидко опанувати ці системи. - Розходимось, диванні аналітики поки не потрібні.
https://www.srblog.co.ua/page/anton-san ... rpnja-2022
"

Йой. :(
А ми, "неконкретні", вже майже 5міс на передовій. І кінця-краю не видно. І отих "досить багатих" -- теж не видно...
Bobua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 09:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

:arrow:
  Bobua написав:Йой.
А ми, "неконкретні

А що якщо Флаймани не просто в бані сидять, а вже оператор БПЛА чи Хаймарсу?? Ну нехай його руки не для лопати чи АК, але ж для комп'ютера Хаймарса ж годяться? Чи знов ні??? Чи знов не для того мама квіточку ростила?
Хантер, як вважаєш, може Вкладчик зміг би? Вже питання не про захист когось, а про власне Запоріжжя мова йде.
Hotab
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  #<1 ... 2068206920702071
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