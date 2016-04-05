Schmit написав:Трохи не так. Турчинов мінус 7% території, Порошенко - плюс % захопленої території Донбасу, Зеленьский мінус 25%.
Ось як воно вийшло. Всі так би мовити "гріхи" По, які обіцяв здолати Зе, зараз в набагато плачевнішому стані. Навіть на форумі у 19-му скільки медальок заробили розпікаючи По за подорожчавшу цибулю, а тепер:
На сьогоднішній день вартість цибулі в Україні вже в середньому в 4,6 рази вища, ніж за аналогічний період минулого року. Зазначимо, на сьогоднішній день білокачанна капуста в Україні вже коштує в середньому у 6 разів дорожче, ніж за аналогічний період минулого року. https://delo.ua/agro/cini-na-cibulyu-v- ... ni-402887/
" 17. Резніков: Досить багато вже мобілізували до лав ЗСУ і не лише ЗСУ. Зараз потрібні конкретні фахівці. Це можуть бути оператори БПЛА, можуть бути спеціальні айтівці, зв'язківці, артилеристи, і так далі. Коли ми отримуємо просунуте і складніше озброєння натівського стандарту, то й фахівці нам потрібні такі, які зможуть швидко опанувати ці системи. - Розходимось, диванні аналітики поки не потрібні. https://www.srblog.co.ua/page/anton-san ... rpnja-2022 "
Йой. А ми, "неконкретні", вже майже 5міс на передовій. І кінця-краю не видно. І отих "досить багатих" -- теж не видно...
А що якщо Флаймани не просто в бані сидять, а вже оператор БПЛА чи Хаймарсу?? Ну нехай його руки не для лопати чи АК, але ж для комп'ютера Хаймарса ж годяться? Чи знов ні??? Чи знов не для того мама квіточку ростила? Хантер, як вважаєш, може Вкладчик зміг би? Вже питання не про захист когось, а про власне Запоріжжя мова йде.