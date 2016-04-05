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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2068206920702071
Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 07:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Schmit написав:Трохи не так. Турчинов мінус 7% території, Порошенко - плюс % захопленої території Донбасу, Зеленьский мінус 25%.

Ось як воно вийшло. Всі так би мовити "гріхи" По, які обіцяв здолати Зе, зараз в набагато плачевнішому стані. Навіть на форумі у 19-му скільки медальок заробили розпікаючи По за подорожчавшу цибулю, а тепер:
На сьогоднішній день вартість цибулі в Україні вже в середньому в 4,6 рази вища, ніж за аналогічний період минулого року.
Зазначимо, на сьогоднішній день білокачанна капуста в Україні вже коштує в середньому у 6 разів дорожче, ніж за аналогічний період минулого року. https://delo.ua/agro/cini-na-cibulyu-v- ... ni-402887/
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 08:10

  andrijk777 написав:А хто такий Гросси?

Гросси - уважаемый человек, наверно, чемодан тоже сам носит :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
внимательно следите, что скажет после посещения - это оценка дальнейшего хода войны
к сожалению, может и ничего не сказать
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 08:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"
17. Резніков: Досить багато вже мобілізували до лав ЗСУ і не лише ЗСУ. Зараз потрібні конкретні фахівці. Це можуть бути оператори БПЛА, можуть бути спеціальні айтівці, зв'язківці, артилеристи, і так далі. Коли ми отримуємо просунуте і складніше озброєння натівського стандарту, то й фахівці нам потрібні такі, які зможуть швидко опанувати ці системи. - Розходимось, диванні аналітики поки не потрібні.
https://www.srblog.co.ua/page/anton-san ... rpnja-2022
"

Йой. :(
А ми, "неконкретні", вже майже 5міс на передовій. І кінця-краю не видно. І отих "досить багатих" -- теж не видно...
Bobua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 09:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Оцей цензор , бутусов , танька чорновіл - незважаючи ні на що - не викликають ні довіри до своїх слів , ні взагалі якоїсь поваги навіть ... Незважаючи навіть на реальну участь на передку . Якось завжди йдуть якісь перекоси у всьому та перебільшення .
Puente
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 10:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Скоро как в 3-ем рейхе начнём требовать подтверждение "арийского происхождения" в пятом (или каком там?) поколении?
Это касается и вопроса sashaqbl чуть выше.

Я з самого початку був проти срачів за мову, але коли вже зайшло до того, що людина заявляє, що ті, хто перейшов на українську зрадники, а вона своїх предків не зрадить, то в мене закономірно виникає питання - а як ця людина тут опинилася і наскільки далеко ця людина здатна зайти в своїй "незраді" предків...
Та й загалом, це більше змахує на нерозуміння ситуації і впертість окремих людей у відповідь на агресію зі сторони інших людей...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 10:14

  Kudrjavuy написав:Ни один ПТРК не имеет на своем счету столько сожженной бронетехники, сколько имеет украинская "Стугна", - Чорновол. ВИДЕО. (Обновлено) Источник: https://censor.net/ru/v3360883

....................................
- Джавелін же може бігати від дерева до дерева. Знову ж таки вага Джавеліна це геть не та вага Стугни. Вам не здається, що це ціль для Джавеліна? У нас же, кажу, скільки Джавелінів на фронті? Источник: https://censor.net/ru/v3360883

Чувіха триндить і не думає. Попри весь зоопарк, командування намагається хоч мінімальну уніфікацію забезпечити в межах підрозділів. Якщо в підрозділі є "Стугна", то "Джавелінів", Міланів чи іншої зброї в цьому ж класі там не буде.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 10:21

  sashaqbl написав:Чувіха триндить і не думає. Попри весь зоопарк, командування намагається хоч мінімальну уніфікацію забезпечити в межах підрозділів. Якщо в підрозділі є "Стугна", то "Джавелінів", Міланів чи іншої зброї в цьому ж класі там не буде.

Почему ? пару мобильных джавелинов, не сильно много места займёт в авто, но сделает подразделение более универсальным. С джавелином действительно проще бегать.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 10:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  alex_dvornichenko написав:Почему ? пару мобильных джавелинов, не сильно много места займёт в авто, но сделает подразделение более универсальным. С джавелином действительно проще бегать.

Логіка в ваших словах є. Але разом з тим є й недолік - логістика. Якщо взвод ПТО забезпечений одним типом зброї, то йому треба підвозити боєприпаси тільки до цього типу. Спеціалісти стають взаємозамінними, спрощується доставка БК. В масштабах великої армії це не менш важливо, ніж бойові можливості самих підрозділів.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 10:41

  Puente написав:Оцей цензор , бутусов , танька чорновіл - незважаючи ні на що - не викликають ні довіри до своїх слів , ні взагалі якоїсь поваги навіть ... Незважаючи навіть на реальну участь на передку . Якось завжди йдуть якісь перекоси у всьому та перебільшення .

І так усі роки незалежності.
А почалось все з виборів Президента України 1991
Чорновіл в 91 "довіри не викликав" - вибрали Кравчука, потім понєслась - всячєскі сіманенкі, марози, овочі, юлєнькі... і до сьогодні по цих граблях маршируємо. Нормальних, патріотичних професійних людей змішано з гівном, (от вже і на Смешка полилось), натомість обираємо найгірших (зато красівих) - різних відвертих зрадників, остапів бендерів, недоумків і професійних безробітних.
Результат.
А потім, хм, чому ж ми не як Польща?, чому ми не в НАТО?...?
Schmit
 
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