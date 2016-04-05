Schmit написав:Трохи не так. Турчинов мінус 7% території, Порошенко - плюс % захопленої території Донбасу, Зеленьский мінус 25%.
Ось як воно вийшло. Всі так би мовити "гріхи" По, які обіцяв здолати Зе, зараз в набагато плачевнішому стані. Навіть на форумі у 19-му скільки медальок заробили розпікаючи По за подорожчавшу цибулю, а тепер:
На сьогоднішній день вартість цибулі в Україні вже в середньому в 4,6 рази вища, ніж за аналогічний період минулого року. Зазначимо, на сьогоднішній день білокачанна капуста в Україні вже коштує в середньому у 6 разів дорожче, ніж за аналогічний період минулого року. https://delo.ua/agro/cini-na-cibulyu-v- ... ni-402887/
" 17. Резніков: Досить багато вже мобілізували до лав ЗСУ і не лише ЗСУ. Зараз потрібні конкретні фахівці. Це можуть бути оператори БПЛА, можуть бути спеціальні айтівці, зв'язківці, артилеристи, і так далі. Коли ми отримуємо просунуте і складніше озброєння натівського стандарту, то й фахівці нам потрібні такі, які зможуть швидко опанувати ці системи. - Розходимось, диванні аналітики поки не потрібні. https://www.srblog.co.ua/page/anton-san ... rpnja-2022 "
Йой. А ми, "неконкретні", вже майже 5міс на передовій. І кінця-краю не видно. І отих "досить багатих" -- теж не видно...
Оцей цензор , бутусов , танька чорновіл - незважаючи ні на що - не викликають ні довіри до своїх слів , ні взагалі якоїсь поваги навіть ... Незважаючи навіть на реальну участь на передку . Якось завжди йдуть якісь перекоси у всьому та перебільшення .
ЛАД написав:Скоро как в 3-ем рейхе начнём требовать подтверждение "арийского происхождения" в пятом (или каком там?) поколении? Это касается и вопроса sashaqbl чуть выше.
Я з самого початку був проти срачів за мову, але коли вже зайшло до того, що людина заявляє, що ті, хто перейшов на українську зрадники, а вона своїх предків не зрадить, то в мене закономірно виникає питання - а як ця людина тут опинилася і наскільки далеко ця людина здатна зайти в своїй "незраді" предків... Та й загалом, це більше змахує на нерозуміння ситуації і впертість окремих людей у відповідь на агресію зі сторони інших людей...
Kudrjavuy написав:Ни один ПТРК не имеет на своем счету столько сожженной бронетехники, сколько имеет украинская "Стугна", - Чорновол. ВИДЕО. (Обновлено) Источник: https://censor.net/ru/v3360883
.................................... - Джавелін же може бігати від дерева до дерева. Знову ж таки вага Джавеліна це геть не та вага Стугни. Вам не здається, що це ціль для Джавеліна? У нас же, кажу, скільки Джавелінів на фронті? Источник: https://censor.net/ru/v3360883
Чувіха триндить і не думає. Попри весь зоопарк, командування намагається хоч мінімальну уніфікацію забезпечити в межах підрозділів. Якщо в підрозділі є "Стугна", то "Джавелінів", Міланів чи іншої зброї в цьому ж класі там не буде.
sashaqbl написав:Чувіха триндить і не думає. Попри весь зоопарк, командування намагається хоч мінімальну уніфікацію забезпечити в межах підрозділів. Якщо в підрозділі є "Стугна", то "Джавелінів", Міланів чи іншої зброї в цьому ж класі там не буде.
Почему ? пару мобильных джавелинов, не сильно много места займёт в авто, но сделает подразделение более универсальным. С джавелином действительно проще бегать.
alex_dvornichenko написав:Почему ? пару мобильных джавелинов, не сильно много места займёт в авто, но сделает подразделение более универсальным. С джавелином действительно проще бегать.
Логіка в ваших словах є. Але разом з тим є й недолік - логістика. Якщо взвод ПТО забезпечений одним типом зброї, то йому треба підвозити боєприпаси тільки до цього типу. Спеціалісти стають взаємозамінними, спрощується доставка БК. В масштабах великої армії це не менш важливо, ніж бойові можливості самих підрозділів.
Puente написав:Оцей цензор , бутусов , танька чорновіл - незважаючи ні на що - не викликають ні довіри до своїх слів , ні взагалі якоїсь поваги навіть ... Незважаючи навіть на реальну участь на передку . Якось завжди йдуть якісь перекоси у всьому та перебільшення .
І так усі роки незалежності. А почалось все з виборів Президента України 1991 Чорновіл в 91 "довіри не викликав" - вибрали Кравчука, потім понєслась - всячєскі сіманенкі, марози, овочі, юлєнькі... і до сьогодні по цих граблях маршируємо. Нормальних, патріотичних професійних людей змішано з гівном, (от вже і на Смешка полилось), натомість обираємо найгірших (зато красівих) - різних відвертих зрадників, остапів бендерів, недоумків і професійних безробітних. Результат. А потім, хм, чому ж ми не як Польща?, чому ми не в НАТО?...?