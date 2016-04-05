Puente написав:Оцей цензор , бутусов , танька чорновіл - незважаючи ні на що - не викликають ні довіри до своїх слів , ні взагалі якоїсь поваги навіть ... Незважаючи навіть на реальну участь на передку . Якось завжди йдуть якісь перекоси у всьому та перебільшення .
Спасибо. Давно хотел написать, но меня тут благодаря некоторым господам выставляют чуть ли не "предателем Родины", поэтому не хотел о них высказываться. Они-то себя считают главными патриотами.
Schmit Ну - вона навіть не "однофамілець" ... А так цілком згоден . Бо про Порошенка зараз мови ж не було - правда ? От до речі - на всіх виборах президентів , які були , я тільки одного разу голосував за того , якого і вибрали - якраз за Порошенка вперше . Але потім до нього накопичилося стільки претензій , що ні Томос , ні тим більше безвіз це скомпенсувати не міг . Ну а натягування на себе "плаката" єдиного і головного патріота на всю країну - дратує вже до неможливості ...
ЛАД , головні патріоти в порядку пріорітету, імхо: 1. Безпосередньо беруть участь 2. Волонтери, лікарі, реабілітологи. 3. Громадяни, які донатять , або справно платять чималі податки. Не приховують їх, не оптимізують. 4. Хоча б не шкодять. Не носять всяку сраку з рашиських каналів (а-ля трамд "в Донбассе" , "росармія") , зі сранаюа (є у нас такий запорізький ватан), перейшли на державну, намагаються популяризувати Україну на міжнародній арені.
Все інше - паразити.
Як ви, сподіваюсь, розумієте першим групам можна пробачити російську. Але не 4-й і нижче.
Puente написав:Оцей цензор , бутусов , танька чорновіл - незважаючи ні на що - не викликають ні довіри до своїх слів , ні взагалі якоїсь поваги навіть ... Незважаючи навіть на реальну участь на передку . Якось завжди йдуть якісь перекоси у всьому та перебільшення .
І так усі роки незалежності. А почалось все з виборів Президента України 1991 Чорновіл в 91 "довіри не викликав" - вибрали Кравчука, потім понєслась - всячєскі сіманенкі, марози, овочі, юлєнькі... і до сьогодні по цих граблях маршируємо. Нормальних, патріотичних професійних людей змішано з гівном, (от вже і на Смешка полилось), натомість обираємо найгірших (зато красівих) - різних відвертих зрадників, остапів бендерів, недоумків і професійних безробітних. Результат. А потім, хм, чому ж ми не як Польща?, чому ми не в НАТО?...?
"сіманенкі, марози" никогда президентами не избирались.
Зате воду мутили конкретно. У 99 Кучма вдруге став президентом саме завдяки сіманєнкє.
ЛАД написав:Каким президентом был бы Чорновил можно только гадать. Может, прекрасным, а, может, и нет.
Ядерну зброю точно б не здав, по крайній мірі тактичну.
ЛАД написав:5 лет был президент, который Вас, вроде, устраивал. Есть заметные улучшения? (Только не надо о томосе и безвизе).
Вам важко проаналізувати, в якому стані він отримав країну і в якому передав наступнику? Тому так і живем.
Востаннє редагувалось Schmit в П'ят 19 сер, 2022 11:44, всього редагувалось 1 раз.
Puente написав:Schmit Ну - вона навіть не "однофамілець" ... А так цілком згоден . Бо про Порошенка зараз мови ж не було - правда ? От до речі - на всіх виборах президентів , які були , я тільки одного разу голосував за того , якого і вибрали - якраз за Порошенка вперше . Але потім до нього накопичилося стільки претензій , що ні Томос , ні тим більше безвіз це скомпенсувати не міг . Ну а натягування на себе "плаката" єдиного і головного патріота на всю країну - дратує вже до неможливості ...
Знову все звели до Порошенка. Зверніть увагу, це ви, я про нього у пості не написав ні слова. Добре, не ПО, забудьте. Тоді чому не Смешко, Безсмертний, Наливайченко, Гриценко?... (люди більш ніж компетентні, з величезним досвідом). Чому не юлєнька врешті решт?, а Даннінг-Крюгер - Зе з олігархом бабусею за плечима.
Hotab написав:ЛАД , головні патріоти в порядку пріорітету, імхо: 1. Безпосередньо беруть участь 2. Волонтери, лікарі, реабілітологи. 3. Громадяни, які донатять , або справно платять чималі податки. Не приховують їх, не оптимізують. 4. Хоча б не шкодять. Не носять всяку сраку з рашиських каналів (а-ля трамд "в Донбассе" , "росармія") , зі сранаюа (є у нас такий запорізький ватан), перейшли на державну, намагаються популяризувати Україну на міжнародній арені.
Все інше - паразити.
Як ви, сподіваюсь, розумієте першим групам можна пробачити російську. Але не 4-й і нижче.
О патриотах примерно согласен. "пробачати російську" не треба нікому, це не провина.
Puente написав:Schmit Ну - вона навіть не "однофамілець" ... А так цілком згоден . Бо про Порошенка зараз мови ж не було - правда ? От до речі - на всіх виборах президентів , які були , я тільки одного разу голосував за того , якого і вибрали - якраз за Порошенка вперше . Але потім до нього накопичилося стільки претензій , що ні Томос , ні тим більше безвіз це скомпенсувати не міг . Ну а натягування на себе "плаката" єдиного і головного патріота на всю країну - дратує вже до неможливості ...
Добре, не ПО, забудьте. Тоді чому не Смешко, Безсмертний, Наливайченко, Гриценко?... (більш ніж компетентні люди, з досвідом). Чому не юлєнька врешті решт?, а Даннінг-Крюгер - Зе з олігархом бабусею за плечима.
От до речі із цього переліку 2 були в моїх "вішлистах" - Смешко і Гриценко . І що ? Про вибори Зеленського взагалі не говорю . Але зараз у мене до нього претензій немає . Що хтось там у владних структурах мутять і ловлять рибку - і не сумніваюся . Але основні обов"язки президента на даний момент він виконує . От просто спробуйте глянути вузько - " зараз , оборона і зовнішня політика " . Без історії до 24 лютого .
lapay написав:Микола Вересень дисиденту Йосифу Зісельсу: "- От у вас Мойсей сорок років водив народ по пустелі, тільки тоді було їм щастя, а коли воно буде у нас? - У вас десять років будуть правити комуністи, десять комсомольці, десять піонери, десять жовтенята, і тільки тоді буде щастя."
Наразі головна, після війни, проблема - пережити піонерів:
Богдан Буткевич
...12 січня особисто директор ЦРУ чітко виклав вже повний план з подробицями. В обличчя Зе. З ударом з Білорусі на Київ і на Маріуполь з Криму - в тому числі. Тим не менше, за кілька днів Зеленський заявить про знамениті шашлички у травні.
Вони свідомо не вірили США. Бо в глибині душі - просто не люблять американців. Як їх вчили ще в радянській школі, яку вся ця Зе-шобла закінчувала. Натомість, в глибині душі вони не вірили, що ментально близькі їм росіяни таки нападуть. Бо ж вся війна до того - це просто барига Порошенко заробляв. Вони ж реально в це вірили, без жартів.
Так само, Зеленський чітко показав нарешті, що у нього в голові. Він не хотів переводити країну на військові рейки, бо боявся втратити владу. Бо ж його шлункова аудиторія його вибрала якраз для того, щоб він цю війну закінчив. Єрмак його впевнив, що якщо він втратить владу, то все, країні гайки. Що якщо почати готуватися до війни, то буде хаос. Ось так. Дуже просто. І примітивно...
В этой заметке правильна, главным образом, последняя фраза в Вашей цитате: "І примітивно". Если применить её именно к этой заметке. И такое пренебрежение, если не презрение к народу... "шлункова аудиторія", "равлики у людській подобі". Ну и, простите, "знищенні десятки тисяч життів цивільних" откуда взято? С потолка? Почему бы сразу не написать "миллионы"?
що цей персонаж сказав про евакуацію. Мовляв, якби сказали раніше про війну, то всі втікли б за кордон. Це про людей, які під танки самі ставали 24 числа.
Ещё пример демагогии. Сколько у нас ВПЛ? Вроде, 14млн. Из них 5-6 млн. за границей. И сколько ещё выехало бы мужчин, если бы разрешали? О том, сколько возмущений по поводу запрета, думаю, Вы слышали. И здесь пишут. И сколько попыток выехать нелегально. Кто-то вставал под танки. Тем не менее, сегодня военкоматы "ловят" людей, а Bobua и Успіх регулярно пишут о том, что ротации нет и не предвидится. Автор брызгает слюной в бессильной злобе. Уже много раз писал, сегодня такие "патриоты" - враги Украины.
Hotab Да, я ночью ответил Вам, как Путин может "объяснить народу" нападение на Украину - viewtopic.php?p=5476298#p5476298. Надеюсь, видели. Это тоже к вопросу о "пробачити російську". Не за что пробачати.