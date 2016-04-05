Schmit написав:Знову все звели до Порошенка. Зверніть увагу, це ви, я про нього у пості не написав ні слова.
Та так виходить , бо чомусь весь час скрізь його вуха стирчать . Ну займається він зараз реальною допомогою армії - молодець . Займайся . Для чого кожного разу розрекламовувати свої здобутки . КУпа народу робить це тихенько . Політичні чисто оці всі ігри та нагадування про себе - кому потрібні ?
Кто нибудь может объяснить ситуацию со спутником от притулы? Что это за спутник за 600 лямов? Где он? Он реальный или виртуальный? В общем я так толком и не понял на что ушло 600 лямов, прочитал на патриотических сайтах,что это ну ооочень круто
ЛАД написав:Каким президентом был бы Чорновил можно только гадать. Может, прекрасным, а, может, и нет.
Ядерну зброю точно б не здав, по крайній мірі тактичну.
Не известно.
ЛАД написав:5 лет был президент, который Вас, вроде, устраивал. Есть заметные улучшения? (Только не надо о томосе и безвизе).
Вам важко проаналізувати, в якому стані він отримав країну і в якому передав наступнику? Тому так і живем.
Насчёт "стана" уточните,. что Вы имеете ввиду - экономику, внешнеполитическое положение, армию? Но, вообще-то не хочу опять начинать этот разговор. Специально именно по этой причине сразу же удалил свой пост, но Вы успели на него ответить.
hume написав:Кто нибудь может объяснить ситуацию со спутником от притулы? Что это за спутник за 600 лямов? Где он? Он реальный или виртуальный? В общем я так толком и не понял на что ушло 600 лямов, прочитал на патриотических сайтах,что это ну ооочень круто
В телеграм-канале посвященного космосу портала Alpha centauri отметили, что спутник фонда Притулы предоставили в аренду. Аренда спутника ICEYE бессрочная, а полный пакет данных компании приобретен на год. потом можно продлевать хотя, надеюсь, что за год ЗСУ управиться https://ru.espreso.tv/fond-prituly-kupi ... bayraktary
ЛАД написав:5 лет был президент, который Вас, вроде, устраивал. Есть заметные улучшения? (Только не надо о томосе и безвизе).
Вам важко проаналізувати, в якому стані він отримав країну і в якому передав наступнику? Тому так і живем.
Звичайно йому важко. "Якукович був непоганим президентом, за нього економіка росла і розвивалась!" - це не стьоб. Це реальні тези які обговорювались на цьому форумів 2014/2015 роках. А, згадав ТОП-тезу: "Що це Майдан винен у втраті Криму і Донбасу". На цю тему рубились "не по детски" в той час. З прямими образами і переходом на особистості. Це сьогодні ці тези неактуальні, бо очевидна їх абсурдність.
І ЛАД точно був учасником, і очевидно на чиїй стороні він був. А ви хочете від нього об'єктивного аналізу(оцінки)? Цього ви ніколи не дочекаєтесь.
компанія ICEYE зазначає, що Україні передадуть "усі можливості одного із супутників, які вже перебувають на орбіті". Сам космічний апарат експлуатуватиметься компанією ICEYE. ЗСУ отримають доступ до бази даних супутникових знімків усього сузірʼя ICEYE на термін понад року.
Дело в том, что зсу где-то же до этого брали спутниковые снимки, которые ими же (ЗСУ) и предоставлялись в ежедневных сводках. То есть нам кто то же эти снимки предоставлял
hume написав:Кто нибудь может объяснить ситуацию со спутником от притулы? Что это за спутник за 600 лямов? Где он? Он реальный или виртуальный? В общем я так толком и не понял на что ушло 600 лямов, прочитал на патриотических сайтах,что это ну ооочень круто
В телеграм-канале посвященного космосу портала Alpha centauri отметили, что спутник фонда Притулы предоставили в аренду. Аренда спутника ICEYE бессрочная, а полный пакет данных компании приобретен на год. потом можно продлевать хотя, надеюсь, что за год ЗСУ управиться https://ru.espreso.tv/fond-prituly-kupi ... bayraktary
Не очень понял: "Аренда спутника ICEYE бессрочная, а полный пакет данных компании приобретен на год". Если пакет данных на 1 год, то что означает "Аренда бессрочная"? Для чего аренда (или что она включает), если пакет данных покупается отдельно?