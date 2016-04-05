ЛАД написав:5 лет был президент, который Вас, вроде, устраивал. Есть заметные улучшения? (Только не надо о томосе и безвизе).
Вам важко проаналізувати, в якому стані він отримав країну і в якому передав наступнику? Тому так і живем.
Звичайно йому важко. "Якукович був непоганим президентом, за нього економіка росла і розвивалась!" - це не стьоб. Це реальні тези які обговорювались на цьому форумів 2014/2015 роках. А, згадав ТОП-тезу: "Що це Майдан винен у втраті Криму і Донбасу". На цю тему рубились "не по детски" в той час. З прямими образами і переходом на особистості. Це сьогодні ці тези неактуальні, бо очевидна їх абсурдність.
І ЛАД точно був учасником, і очевидно на чиїй стороні він був. А ви хочете від нього об'єктивного аналізу(оцінки)? Цього ви ніколи не дочекаєтесь.
компанія ICEYE зазначає, що Україні передадуть "усі можливості одного із супутників, які вже перебувають на орбіті". Сам космічний апарат експлуатуватиметься компанією ICEYE. ЗСУ отримають доступ до бази даних супутникових знімків усього сузірʼя ICEYE на термін понад року.
Дело в том, что зсу где-то же до этого брали спутниковые снимки, которые ими же (ЗСУ) и предоставлялись в ежедневных сводках. То есть нам кто то же эти снимки предоставлял
Востаннє редагувалось hume в П'ят 19 сер, 2022 12:31, всього редагувалось 2 разів.
hume написав:Кто нибудь может объяснить ситуацию со спутником от притулы? Что это за спутник за 600 лямов? Где он? Он реальный или виртуальный? В общем я так толком и не понял на что ушло 600 лямов, прочитал на патриотических сайтах,что это ну ооочень круто
В телеграм-канале посвященного космосу портала Alpha centauri отметили, что спутник фонда Притулы предоставили в аренду. Аренда спутника ICEYE бессрочная, а полный пакет данных компании приобретен на год. потом можно продлевать хотя, надеюсь, что за год ЗСУ управиться https://ru.espreso.tv/fond-prituly-kupi ... bayraktary
Не очень понял: "Аренда спутника ICEYE бессрочная, а полный пакет данных компании приобретен на год". Если пакет данных на 1 год, то что означает "Аренда бессрочная"? Для чего аренда (или что она включает), если пакет данных покупается отдельно?
До сьогодні всі, які Україна отримує від супутників, були оплачені нашими партнерами. Найбільш вагомий вклад – зі сторони США. Завдяки йому Україна може користуватися можливостями космічних флотилій американських комерційних компаній. А це майже 200 супутників, в основному оптичного діапазону, з просторовою розрізненістю від 0,3 м до 1 м
То есть наши партнёры дают нам доступ к 200 спутникам, но притулампокупает подписку на 600 лямов?
Востаннє редагувалось hume в П'ят 19 сер, 2022 12:34, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777 написав:........ І ЛАД точно був учасником, і очевидно на чиїй стороні він був. А ви хочете від нього об'єктивного аналізу(оцінки)? Цього ви ніколи не дочекаєтесь.
Ещё расскажите, что я лично расстреливал Майдан. Я рад, что Вам всё очевидно. Но если Вам действительно интересно, легко можно посмотреть, что я тогда писал. Правда, сегодня все споры того времени представляют чисто исторический интерес. Всё это уже в достаточно далёком прошлом и что-то изменить, даже если у кого-то есть такое желание, всё равно не удастся.
hume написав:Дело в том, что зсу где-то же до этого брали спутниковые снимки, которые ими же (ЗСУ) и предоставлялись в ежедневных сводках. То есть нам кто то же эти снимки предоставлял
До сьогодні всі дані, які Україна отримує від супутників, були оплачені нашими партнерами. Найбільш вагомий вклад – зі сторони США. Завдяки йому Україна може користуватися можливостями космічних флотилій американських комерційних компаній. А це майже 200 супутників, в основному оптичного діапазону, з просторовою розрізненістю від 0,3 м до 1 м.
У Страткомі ЗСУ розповіли про перевагу супутників компанії ICEYE – вони роблять зйомку за допомогою синтезованої радіолокаційної апертури (SAR), яка дозволяє у будь-який час доби та за будь-яких погодних умов сканувати об'єкти.
Системи SAR завдяки автоматичному розпізнаванню об'єктів із застосуванням розподіленого радіолокаційного зображення та цифрової обробки сигналів здатні бачити перешкоди, пишуть у Страткомі.
Тобто, грубо кажучи, не те щоб щільна хмарність, а навіть стіни будівель для цієї системи не перешкода", – йдеться у повідомленні.
Також Стратком показав приклади супутникових знімків, нижній із яких зроблений супутником ICEYE, – саме у такому вигляді українські захисники отримуватимуть дані.
До сьогодні всі, які Україна отримує від супутників, були оплачені нашими партнерами. Найбільш вагомий вклад – зі сторони США. Завдяки йому Україна може користуватися можливостями космічних флотилій американських комерційних компаній. А це майже 200 супутників, в основному оптичного діапазону, з просторовою розрізненістю від 0,3 м до 1 м
То есть наши партнёры дают нам доступ к 200 спутникам, но притулампокупает подписку на 600 лямов?
спутник Притули это "новый уровень!" , все правильно купили, на накручивайте зраду, просто посмотрите и сравните, то что давали американцы и то, что будет теперь
Так у кого какие прогнозы на дальнейшие события? По тому, что сейчас по новостям, то недоимперия крепко завязла по всем фронтам (никаких продвижений), + мы им нанесли хороший ущерб в Крыму и не только, + смотрел недавно новое видео на ютуб канале Максима Каца, тот вообще говорит, что по факту война Россией проиграна...
До сьогодні всі, які Україна отримує від супутників, були оплачені нашими партнерами. Найбільш вагомий вклад – зі сторони США. Завдяки йому Україна може користуватися можливостями космічних флотилій американських комерційних компаній. А це майже 200 супутників, в основному оптичного діапазону, з просторовою розрізненістю від 0,3 м до 1 м
То есть наши партнёры дают нам доступ к 200 спутникам, но притулампокупает подписку на 600 лямов?
Вполне допускаю, что главная цель в том, что у нас теперь всегда есть возможность сказать, что мы "сами узнали координаты "Москвы", а не США нам их дали.